Katonai felvonulás: Kína hatalmas erődemonstrációt tart + fotó

Kína szerdán tartja történetének legnagyobb katonai bemutatóját, a második világháború Japán kapitulációjának 80. évfordulóján. Hszi Csin-ping mellett Kim Dzsong Un és Vladimir Putyin is jelen lesz, ami az ország erősödő befolyását és javuló diplomáciai kapcsolatait tükrözi. A katonai felvonuláson korábban nem látott fegyvereket, hiperszonikus rakétákat és drónokat vonultatnak fel, miközben a külföldi szakértők nagy figyelemmel követik majd a 70 perces eseményt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 16:28
Washington egyre nyugtalanabb Kína gyors fejlődése miatt
Washington egyre nyugtalanabb Kína gyors fejlődése miatt Fotó: LI GANG Forrás: XINHUA
Szeptember 3-án Kína történetének legnagyobb katonai felvonulása kerül megrendezésre, amely Hszi Csin-ping elnök számára alkalmat kínál arra, hogy a Kelet kiemelkedő vezetőjeként mutassa be magát, ellensúlyozva Donald Trump hatalmát. A rendezvény célja világos: üzenni Amerikának és az amerikai szövetségeseknek – számolt be róla az Origo.

Kína katonai felvonulására figyel majd az egész világ
Kína katonai felvonulására figyel majd az egész világ. Fotó: Imaginechina/Ge Jinfh

A szerdai eseményen jelen lesz többek között Oroszország elnöke, Vladimir Putyin, Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un, valamint Irán elnöke, Maszúd Peszeskján is, így először fordul elő, hogy a négy vezető egyszerre vesz részt az erődemonstrációban. Észak-Korea vezetője kedden különvonattal érkezett az országba, miközben Hszi, Putyin és Mongólia államfője között zárt ajtós tárgyalások zajlottak – valószínűleg egy hatalmas gázvezetékprojektről. 

Az orosz elnök köszönetet mondott „kedves barátjának”, Hszinek a meleg fogadtatásért, és kijelentette, hogy a szoros kommunikáció Oroszország és Kína között „példátlan magasságokba” emelte a kapcsolatot.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Washington egyre nyugtalanabb Kína miatt.

Katonai felvonulás: új fegyvereket mutat be Kína

A helyi közösségi médiában kiszivárgott képek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) új, szárazföldi és vízi fegyverrendszereket mutat be a szerdai parádén. A rendezvény várhatóan az ország történetének legnagyobb katonai felvonulása lesz, a 2015-ös, 70. évfordulót ünneplő bemutatót is felülmúlhatja. Elemzők szerint a felvonuláson több mint 12 ezer katona vesz részt, köztük orosz, belarusz, mongol, kambodzsai és más országok nemzetközi kontingensei.

Hszi beszédében az „új típusú harci képességeket” mutatja be, ideértve a hiperszonikus rakétákat és különféle elektronikai eszközöket is.

A kínai elnök limuzinja tetőablakán keresztül szemléli majd a felvonulást, amelyen több száz repülőgép – vadászgépek és bombázók –, valamint számos földi eszköz is részt vesz. Biztonsági szakértők szerint az ázsiai ország számos új fegyvert és eszközt fog bemutatni – köztük egy új nukleáris fegyvergenerációt. Arról, hogy pontosan milyen fegyverekről osztottak meg képeket a kínai közösségi médiában itt olvashat bővebben. 

Új kínai lopakodó hajó bukkant fel a parádé előtt

