Szeptember 3-án Kína történetének legnagyobb katonai felvonulása kerül megrendezésre, amely Hszi Csin-ping elnök számára alkalmat kínál arra, hogy a Kelet kiemelkedő vezetőjeként mutassa be magát, ellensúlyozva Donald Trump hatalmát. A rendezvény célja világos: üzenni Amerikának és az amerikai szövetségeseknek – számolt be róla az Origo.
Katonai felvonulás: Kína hatalmas erődemonstrációt tart + fotó
Kína szerdán tartja történetének legnagyobb katonai bemutatóját, a második világháború Japán kapitulációjának 80. évfordulóján. Hszi Csin-ping mellett Kim Dzsong Un és Vladimir Putyin is jelen lesz, ami az ország erősödő befolyását és javuló diplomáciai kapcsolatait tükrözi. A katonai felvonuláson korábban nem látott fegyvereket, hiperszonikus rakétákat és drónokat vonultatnak fel, miközben a külföldi szakértők nagy figyelemmel követik majd a 70 perces eseményt.
A szerdai eseményen jelen lesz többek között Oroszország elnöke, Vladimir Putyin, Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un, valamint Irán elnöke, Maszúd Peszeskján is, így először fordul elő, hogy a négy vezető egyszerre vesz részt az erődemonstrációban. Észak-Korea vezetője kedden különvonattal érkezett az országba, miközben Hszi, Putyin és Mongólia államfője között zárt ajtós tárgyalások zajlottak – valószínűleg egy hatalmas gázvezetékprojektről.
Az orosz elnök köszönetet mondott „kedves barátjának”, Hszinek a meleg fogadtatásért, és kijelentette, hogy a szoros kommunikáció Oroszország és Kína között „példátlan magasságokba” emelte a kapcsolatot.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Washington egyre nyugtalanabb Kína miatt.
Katonai felvonulás: új fegyvereket mutat be Kína
A helyi közösségi médiában kiszivárgott képek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) új, szárazföldi és vízi fegyverrendszereket mutat be a szerdai parádén. A rendezvény várhatóan az ország történetének legnagyobb katonai felvonulása lesz, a 2015-ös, 70. évfordulót ünneplő bemutatót is felülmúlhatja. Elemzők szerint a felvonuláson több mint 12 ezer katona vesz részt, köztük orosz, belarusz, mongol, kambodzsai és más országok nemzetközi kontingensei.
Hszi beszédében az „új típusú harci képességeket” mutatja be, ideértve a hiperszonikus rakétákat és különféle elektronikai eszközöket is.
A kínai elnök limuzinja tetőablakán keresztül szemléli majd a felvonulást, amelyen több száz repülőgép – vadászgépek és bombázók –, valamint számos földi eszköz is részt vesz. Biztonsági szakértők szerint az ázsiai ország számos új fegyvert és eszközt fog bemutatni – köztük egy új nukleáris fegyvergenerációt. Arról, hogy pontosan milyen fegyverekről osztottak meg képeket a kínai közösségi médiában itt olvashat bővebben.
Új kínai lopakodó hajó bukkant fel a parádé előtt
Borítókép: Washington egyre nyugtalanabb Kína gyors fejlődése miatt (Fotó: AFP)
