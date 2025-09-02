Katonai felvonulás: Kína hatalmas erődemonstrációt tart + fotó

A szerdai eseményen jelen lesz többek között Oroszország elnöke, Vladimir Putyin, Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un, valamint Irán elnöke, Maszúd Peszeskján is, így először fordul elő, hogy a négy vezető egyszerre vesz részt az erődemonstrációban. Észak-Korea vezetője kedden különvonattal érkezett az országba, miközben Hszi, Putyin és Mongólia államfője között zárt ajtós tárgyalások zajlottak – valószínűleg egy hatalmas gázvezetékprojektről.

Az orosz elnök köszönetet mondott „kedves barátjának”, Hszinek a meleg fogadtatásért, és kijelentette, hogy a szoros kommunikáció Oroszország és Kína között „példátlan magasságokba” emelte a kapcsolatot.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Washington egyre nyugtalanabb Kína miatt.

Katonai felvonulás: új fegyvereket mutat be Kína

A helyi közösségi médiában kiszivárgott képek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) új, szárazföldi és vízi fegyverrendszereket mutat be a szerdai parádén. A rendezvény várhatóan az ország történetének legnagyobb katonai felvonulása lesz, a 2015-ös, 70. évfordulót ünneplő bemutatót is felülmúlhatja. Elemzők szerint a felvonuláson több mint 12 ezer katona vesz részt, köztük orosz, belarusz, mongol, kambodzsai és más országok nemzetközi kontingensei.