Washington egyre nyugtalanabb: hová vezet Kína tempója? + videó

Egyszerűen fogalmazva, Kína többet épít, mint bárki más, mert gyorsabban képes dolgozni.

A méret rendkívüli… sok szempontból lélegzetelállító

– mondta Nick Childs, a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) tengerészeti szakértője, majd kifejtette, hogy a kínai hajóépítési kapacitás mintegy kétszázszorosa az Egyesült Államokénak. Ez a vezető szerep pedig a haditengerészetre is igaz.

Kína a világ legnagyobb hadiflottájával rendelkezik, 234 hadihajóval az amerikai 219-hez képest.

Kína, a világ második legnagyobb gazdasága, hét kikötővel szerepel a tíz legforgalmasabb kikötő között, amelyek kulcsfontosságúak a globális szállítási hálózatok számára. A part menti városok a kereskedelemnek köszönhetően gyorsan fejlődnek. Ahogy Peking flottája nőtt, azzal együtt a magabiztossága is, hogy a Dél-kínai-tengeren és azon túl is komolyabb tekintélyt vívjon ki..

Mi várható a közelgő kínai katonai bemutatón?

A kínai közösségi médiában megjelent képek szerint legalább két új típusú pilóta nélküli víz alatti drón lesz látható a jövő heti parádén. Ezek képesek mélytengeri felderítésre, illetve más tengeralattjárók és tengeri vezetékek felkutatására anélkül, hogy a haditengerészet hajóit kockáztatnák.

Hszi Csin-ping egyértelműen a dominanciára törekszik a vizeken, a közelgő, nagyszabású katonai parádé feltárhatja, hol tartanak ezen az úton. Az eseményre többek között meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Kim Dzsongunt Észak-Koreából, hogy a kínai vezető üzenjen a Nyugatnak, amely korábban elutasította őt. Az Egyesült Államok és szövetségesei figyelni fogják a parádét, ahol várhatóan rakétákat, hiperszonikus fegyvereket és víz alatti drónokat is bemutatnak.