Kína flottája rendkívül gyors ütemben növekszik, és hamarosan az Egyesült Államokéval vetekedhet. Az elmúlt húsz év során az ország jelentősen növelte a hajógyártásba fektetett forrásokat, ami most megtérülni látszik: idén a világpiaci rendelések több mint 60 százalékát kínai hajógyárak teljesítették. A Fehér Ház szakértői szerint a kínai hajóépítés gyors üteme egyre komolyabb fenyegetést jelent és a közelgő katonai parádé betekintést nyújthat a kínai tengeri flotta színfalai mögé – számolt be róla az Origo.
Washington egyre nyugtalanabb: hová vezet Kína tempója? + videó
Kína hadiflottája már darabszámban a világ legnagyobbja, és ereje gyors ütemben közelít az Egyesült Államokéhoz. A hajógyárak kapacitása lehetővé teszi, hogy Peking egyszerre építsen kereskedelmi és katonai hajókat, ami stratégiai előnyt jelent számára. A közelgő kínai katonai parádén új fegyvereket és drónokat is bemutatnak, ahova Putyin és Kim Dzsongun is meghívást kapott. Az USA közben igyekszik újraindítani saját hajóépítését, de szakértők szerint ez rendkívül nehéz lesz.
Egyszerűen fogalmazva, Kína többet épít, mint bárki más, mert gyorsabban képes dolgozni.
A méret rendkívüli… sok szempontból lélegzetelállító
– mondta Nick Childs, a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) tengerészeti szakértője, majd kifejtette, hogy a kínai hajóépítési kapacitás mintegy kétszázszorosa az Egyesült Államokénak. Ez a vezető szerep pedig a haditengerészetre is igaz.
Kína a világ legnagyobb hadiflottájával rendelkezik, 234 hadihajóval az amerikai 219-hez képest.
Kína, a világ második legnagyobb gazdasága, hét kikötővel szerepel a tíz legforgalmasabb kikötő között, amelyek kulcsfontosságúak a globális szállítási hálózatok számára. A part menti városok a kereskedelemnek köszönhetően gyorsan fejlődnek. Ahogy Peking flottája nőtt, azzal együtt a magabiztossága is, hogy a Dél-kínai-tengeren és azon túl is komolyabb tekintélyt vívjon ki..
Mi várható a közelgő kínai katonai bemutatón?
A kínai közösségi médiában megjelent képek szerint legalább két új típusú pilóta nélküli víz alatti drón lesz látható a jövő heti parádén. Ezek képesek mélytengeri felderítésre, illetve más tengeralattjárók és tengeri vezetékek felkutatására anélkül, hogy a haditengerészet hajóit kockáztatnák.
Hszi Csin-ping egyértelműen a dominanciára törekszik a vizeken, a közelgő, nagyszabású katonai parádé feltárhatja, hol tartanak ezen az úton. Az eseményre többek között meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Kim Dzsongunt Észak-Koreából, hogy a kínai vezető üzenjen a Nyugatnak, amely korábban elutasította őt. Az Egyesült Államok és szövetségesei figyelni fogják a parádét, ahol várhatóan rakétákat, hiperszonikus fegyvereket és víz alatti drónokat is bemutatnak.
Bár az amerikai haditengerészet továbbra is előnyben van, Kína gyorsan csökkenti a lemaradását, és nehéz megfelelő választ adni, mivel az Egyesült Államok hajóépítési kapacitása az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy ezen változtatni kíván, és aláírt egy rendeletet az amerikai hajóépítés fellendítésére, valamint az ország tengeri fölényének visszaszerzésére. Elemzők szerint ez „nagyon nehéz feladat” lesz.
Bár Kína hadiflottája darabszám tekintetében már a legnagyobb a világon, az amerikai haditengerészet jelenleg még erősebb. Az USA sokkal több repülőgép-hordozóval és tengeralattjáróval rendelkezik, így Kína egyelőre csak korlátozottan képes a partjaitól távol hadműveleteket folytatni.
A kínai fejlődés nem lassul. (…) Egy haditengerészet erejét nem pusztán a hajók száma jelzi, de a kínai flottagyártás tempója lenyűgöző és stratégiai előnyt jelenthet számukra
– mondja Alexander Palmer a CSIS-től. Peking például Hainan szigetén nagy beruházásokat eszközölt haditengerészeti bázisai fejlesztésére. Az elmúlt öt évben a Yulin bázison öt új dokk készült el, és itt tervezik állomásoztatni a legnagyobb, 12 nukleáris rakétát hordozni képes Jin-osztályú (Type 094) tengeralattjárókat.
Miben áll Kína legnagyobb előnye?
Kína jelentős előnyt élvez a hajógyárak kettős funkciója miatt. A polgári hajók gyártására szolgáló üzemek a hadihajók készítését is támogathatják. A katonai és kereskedelmi hajógyártás szoros együttműködését az állami média „katonai-polgári integrációnak” nevezi. Kína kereskedelmi flottája és gyors hajóépítési képességei kritikus szerepet játszhatnak válság idején.
Ha egy háborús konfliktus hosszan elhúzódik, a hajógyárak gyors termelése jelentős stratégiai előnyt biztosíthat
– fogalmazott a szakértő.
Kína másként tekint egy szigetre: Tajvanra
Peking hosszú ideje ígéri a Tajvannal való egyesítést és nem zárja ki az erőszak lehetőségét sem. Az USA vezető tisztviselői szerint Kína akár 2027-ig megtámadhatja Tajvant, ám Peking ezt a feltételezést elutasítja.
Kína képes lenne visszaszerezni Tajvant, (…) de türelmesek maradunk. A békés egyesítés lehetőségét sosem vetettük el. Tudunk várni
– mondta Hu Bo, a Pekingi Egyetem Tengerészeti Stratégiai Központjának vezetője. A nagyobb veszélyt az jelenti, hogy egy támadás szélesebb háborút indíthat, amely az USA-t is bevonná, és Peking számára ez elfogadhatatlan kockázat. Az év elején Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter „közelgő” fenyegetésről beszélt Tajvan irányába, és arra buzdította az ázsiai országokat, hogy növeljék védelmi költségvetésüket és működjenek együtt az USA-val.
A közelmúltban Kína repülőgép-hordozói hadgyakorlatot tartottak a japán partok közelében, ami aggodalmat váltott ki. Bár a gyakorlat nemzetközi vizeken zajlott, az esemény példátlannak számít. Peking egyre bátrabban próbálja kiterjeszteni befolyását a Csendes-óceán térségében, érintve többek között Tajvant és Ausztráliát. Hu Bo szerint azonban túlzás az aggodalom egy amerikai–kínai összecsapás miatt, mert mindkét oldal tisztában van a következményekkel.
Az elmúlt három év tapasztalatai alapján az üzenet egyértelmű: egyik fél (amerikai, kínai) sem kíván háborút. (…) Felkészültünk, de nem célunk az összecsapás
– mondta Hu Bo.
Új kínai lopakodó hajó bukkant fel a parádé előtt
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping (Fotó: AFP)
