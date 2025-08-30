OroszországÉszak-KoreaKínaPutyinKim Dzsongun

Kína díszszemlét tart: Putyin és Kim Dzsong Un is a meghívottak között

Kim Dzsong Un jövő héten Kínába utazik, hogy részt vegyen egy nagyszabású katonai díszszemlén, amely a második világháború végének 80. évfordulóját ünnepli. Ez lesz az észak-koreai vezető első nyilvános szereplése egy többoldalú eseményen 2011 óta. A rendezvényen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz, ami Kína, Oroszország és Észak-Korea szorosabb együttműködését jelzi.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 6:07
Az orosz elnök és az észak-koreai vezető (AFP)
Az orosz elnök és az észak-koreai vezető (AFP) Fotó: VLADIMIR SMIRNOV Forrás: POOL
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un jövő héten Kínába látogat, hogy részt vegyen egy katonai díszszemlén – jelentette be a két ország csütörtökön. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szintén jelen lesz a díszszemlén, ami rávilágít Peking, Moszkva és Phenjan összhangjára – írja a The Times of India.

Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin
Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin. Fotó: The Kremlin Moscow

Észak-Korea állami médiája közölte, hogy Kim Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására utazik Pekingbe. A jövő szerdai díszszemlén 26 külföldi vezető társaságában vesz majd részt, amelyet a második világháború végének és Kína Japán elleni ellenállásának 80. évfordulója alkalmából rendeznek. A kínai külügyminisztérium szerint a látogatás a kapcsolatok erősítésére irányuló folyamatos törekvéseket tükrözi Észak-Koreával.

Meleg szívvel üdvözöljük Kim Dzsong Un főparancsnokot Kínában, aki részt vesz az ünnepi eseményen

 – mondta Hong Lei, Kína külügyminiszter-helyettese egy sajtótájékoztatón. 

Amióta átvette a hatalmat, Kim több világvezetővel is találkozott bilaterális formában, köztük Hszivel, Putyinnal, Donald Trump amerikai elnökkel és Mun Dzse In volt dél-koreai elnökkel. Ugyanakkor eddig még nem vett részt nagyszabású, több résztvevős eseményen.

Putyin hálás Kim segítségéért

Szakértők azt hangsúlyozzák, hogy Észak-Korea egyre szorosabb együttműködése Oroszországgal erősítette Kim nemzetközi pozícióját, lehetővé téve számára, hogy ellenálljon az Egyesült Államok szankcióinak.

Phenjan csapatokat és lőszert biztosított Oroszország ukrajnai háborújának támogatására gazdasági és katonai segítségért cserébe.

A díszszemlén Irán, Belarusz, Szerbia, Kuba, Indonézia, Mianmar, Pakisztán és Malajzia vezetői is részt vesznek. 

Az eseményen bemutatják Kína új fegyverzetét, valamint beszédet mond Hszi Csin-ping. 

Ez lesz az első alkalom, hogy Hszi, Kim és Putyin ugyanazon az eseményen találkoznak, ami látható összhangot jelez az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán egyre erősebb katonai együttműködésével szemben.

Borítókép: Az orosz elnök és az észak-koreai vezető (Fotó: AFP)

