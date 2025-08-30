Kína díszszemlét tart: Putyin és Kim Dzsong Un is a meghívottak között

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un jövő héten Kínába látogat, hogy részt vegyen egy katonai díszszemlén – jelentette be a két ország csütörtökön. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szintén jelen lesz a díszszemlén, ami rávilágít Peking, Moszkva és Phenjan összhangjára – írja a The Times of India.

Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin. Fotó: The Kremlin Moscow

Észak-Korea állami médiája közölte, hogy Kim Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására utazik Pekingbe. A jövő szerdai díszszemlén 26 külföldi vezető társaságában vesz majd részt, amelyet a második világháború végének és Kína Japán elleni ellenállásának 80. évfordulója alkalmából rendeznek. A kínai külügyminisztérium szerint a látogatás a kapcsolatok erősítésére irányuló folyamatos törekvéseket tükrözi Észak-Koreával.

Meleg szívvel üdvözöljük Kim Dzsong Un főparancsnokot Kínában, aki részt vesz az ünnepi eseményen

– mondta Hong Lei, Kína külügyminiszter-helyettese egy sajtótájékoztatón.