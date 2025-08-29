Magyar PéterTisza-adóméminternet

Magyar Péternek saját embere találta el az Achilles-sarkát, szétszedik az internetezők

A Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készítettek a Magyar Péter vezette párt számára. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Az szja-emelés több százezer forint mínuszt jelentene évente a magyar családoknak. Az internet népe nem is várt sokáig, a humor eszközével élve egyből Magyar Péteréknek esett.

2025. 08. 29. 10:48
Borítókép: Magyar Péter Achilles-ín (Forrás: Youtube)
Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

Dálnoki Áron (Forrás: Facebook)

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. 

 

Az internet népe nem várt sokáig, Magyar Péteréknek esett

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. 

Az internet népe nem várt sokáig, a humor eszközével élve egyből Magyar Péteréknek esett.

Forrás: Facebook

Egy másik mémen az látható, ahogyan Magyar Péterék intézkedése után elrepül a pénzünk.

Forrás: Facebook

Egy újabbon pedig az, ahogyan Magyar Péterék terve tönkreteszi a magyar családok költségvetését.

Forrás: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter néhány hónappal ezelőtt új igazolást jelentett be: az RTL-es Tárkányi Zsolt lett Tisza Párt sajtójának vezetője. Egy Facebook-oldalon most Tárkányi Zsoltról posztoltak fotót, a bejegyzésben pedig azt írták: „Tárkányi Zsolt tisz(t)ás sajtófőnök feje, miután megtudja, hogy minden elnökségi tag mást mond az szja-ról.”

A Manöken Istenkirály egyébként nem egy mém-, hanem paródiaoldal, és Magyar Péter önimádó személyiségét hivatott karikírozni. Az oldalon ilyen fotókat/bejegyzéseket lehet találni:

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: YouTube)

 

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

