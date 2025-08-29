Magyar Péternek saját embere találta el az Achilles-sarkát, szétszedik az internetezők

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné.

Az internet népe nem várt sokáig, Magyar Péteréknek esett

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

Egy másik mémen az látható, ahogyan Magyar Péterék intézkedése után elrepül a pénzünk.

Egy újabbon pedig az, ahogyan Magyar Péterék terve tönkreteszi a magyar családok költségvetését.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter néhány hónappal ezelőtt új igazolást jelentett be: az RTL-es Tárkányi Zsolt lett Tisza Párt sajtójának vezetője. Egy Facebook-oldalon most Tárkányi Zsoltról posztoltak fotót, a bejegyzésben pedig azt írták: „Tárkányi Zsolt tisz(t)ás sajtófőnök feje, miután megtudja, hogy minden elnökségi tag mást mond az szja-ról.”

A Manöken Istenkirály egyébként nem egy mém-, hanem paródiaoldal, és Magyar Péter önimádó személyiségét hivatott karikírozni. Az oldalon ilyen fotókat/bejegyzéseket lehet találni:

