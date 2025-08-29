Amerika rakétákat telepít Japánba

Kína védelmi minisztériuma a bejelentésre úgy reagált, hogy felszólította Japánt: tartsa magát a pacifista alkotmányban rögzített „kizárólagos védelem” elvéhez.

Japán kulcsszerepet tölt be az Egyesült Államok stratégiájában, amelynek célja Kína elrettentése.

Az ország az úgynevezett első szigetlánc része – ez a Csendes-óceán nyugati részén húzódó észak–déli védelmi vonal Tajvannal és a Fülöp-szigetekkel együtt –, amely erejével elrettentést gyakorol és védelmet biztosít a lehetséges kínai agresszióval szemben.

A Typhon rakétarendszer az amerikai hadsereg modernizációs programjának része, amelynek célja a kínai nagyhatótávolságú tüzérség ellensúlyozása. Kétféle rakétát képes indítani: az 1000 mérföldes hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétát, valamint a 290 mérföldes hatótávolságú Standard Missile–6-et, amely légi, felszíni és szárazföldi célpontok ellen is bevethető.

A Japánban zajló kétoldalú hadgyakorlat a Typhon rendszer harmadik bevetését jelenti a Csendes-óceán nyugati térségében.

Egy egység tavaly április óta a Fülöp-szigeteken állomásozik – amely területi vitában áll Kínával –, egy másik pedig a múlt hónapban Ausztráliában vett részt éleslövészeti gyakorlaton.

Az amerikai hadsereg csendes-óceáni parancsnoksága közölte, hogy harmadik, több haderőnemet egyesítő harci egysége a Resolute Dragon 25 hadgyakorlat keretében a Typhon rendszert a japán Iwakuni tengerészgyalogos légibázison telepíti. A bázison már most is amerikai F–35B és F–35C lopakodó vadászgépek állomásoznak – írja a Newsweek.