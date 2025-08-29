Az amerikai hadsereg csendes-óceáni parancsnoksága a Newsweeknek pénteken megerősítette, hogy a Typhon közepes hatótávolságú rakétarendszerrel (MRC) is részt vesz a Resolute Dragon 25 hadgyakorlaton, amelyet szeptember 11. és 25. között rendeznek meg a japán szigeteken.
Amerika rakétákat telepít Japánba
Az Egyesült Államok a közelgő hadgyakorlat részeként első alkalommal telepíti Japánba a Typhon szárazföldi rakétarendszert, ezzel demonstrálva a szövetség erejét Kína növekvő katonai fenyegetésével szemben.
Kína védelmi minisztériuma a bejelentésre úgy reagált, hogy felszólította Japánt: tartsa magát a pacifista alkotmányban rögzített „kizárólagos védelem” elvéhez.
Japán kulcsszerepet tölt be az Egyesült Államok stratégiájában, amelynek célja Kína elrettentése.
Az ország az úgynevezett első szigetlánc része – ez a Csendes-óceán nyugati részén húzódó észak–déli védelmi vonal Tajvannal és a Fülöp-szigetekkel együtt –, amely erejével elrettentést gyakorol és védelmet biztosít a lehetséges kínai agresszióval szemben.
A Typhon rakétarendszer az amerikai hadsereg modernizációs programjának része, amelynek célja a kínai nagyhatótávolságú tüzérség ellensúlyozása. Kétféle rakétát képes indítani: az 1000 mérföldes hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétát, valamint a 290 mérföldes hatótávolságú Standard Missile–6-et, amely légi, felszíni és szárazföldi célpontok ellen is bevethető.
A Japánban zajló kétoldalú hadgyakorlat a Typhon rendszer harmadik bevetését jelenti a Csendes-óceán nyugati térségében.
Egy egység tavaly április óta a Fülöp-szigeteken állomásozik – amely területi vitában áll Kínával –, egy másik pedig a múlt hónapban Ausztráliában vett részt éleslövészeti gyakorlaton.
Az amerikai hadsereg csendes-óceáni parancsnoksága közölte, hogy harmadik, több haderőnemet egyesítő harci egysége a Resolute Dragon 25 hadgyakorlat keretében a Typhon rendszert a japán Iwakuni tengerészgyalogos légibázison telepíti. A bázison már most is amerikai F–35B és F–35C lopakodó vadászgépek állomásoznak – írja a Newsweek.
A tervezett telepítésről először a japán sajtó számolt be szerdán, a kérdést jól ismerő forrásokra hivatkozva. A beszámolók szerint a rakétarendszer a gyakorlat befejeztével elhagyja Japánt, ugyanakkor továbbra sem egyértelmű, hogy sor kerül-e éleslövészetre.
Ez a telepítés megerősíti az Egyesült Államok és Japán képességét az agresszió visszaszorítására és a regionális stabilitás fenntartására
– közölte az amerikai hadsereg csendes-óceáni parancsnoksága, hozzátéve, hogy a fegyverrendszer kiegészíti a meglévő amerikai és japán kapacitásokat.
Az amerikai hadsereg pénteki közleménye szerint a Resolute Dragon 25 hadgyakorlat rámutat az összehangolt működés fontosságára, valamint a béke, a biztonság és a szabad, nyitott Indo–Csendes-óceáni térség iránti közös elkötelezettségünkre.”
Csang Hsziao-kang, a kínai védelmi minisztérium szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján így fogalmazott:
Idén van a kínai nép japán agresszió elleni ellenállási háborújának, valamint a világ antifasiszta háborújának 80. évfordulója. Ezen a jelentős történelmi fordulóponton Japánnak komoly tanulságokat kell levonnia a múltból, és rendkívüli óvatossággal kell eljárnia a katonai biztonság kérdéseiben.
Szeptember 3-án Kína katonai díszszemlét tart, amelyen várhatóan új fegyvereket mutatnak be – ezek képesek lehetnek csapást mérni a Japánban lévő amerikai katonai bázisokra, egyértelmű figyelmeztetésként az amerikai–japán katonai szövetségnek.
Borítókép: HIMARS rakétarendszer (AFP)
