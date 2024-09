Kína szerint a Fülöp-szigetekre telepített amerikai rakéták „aláássák a regionális békét és stabilitást”

Vang Ji kínai külügyminiszter szombaton New Yorkban Dzso Tejol dél-koreai külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán arra is figyelmeztetett, hogy el kell kerülni „a háborút vagy a káoszt a Koreai-félszigeten” – fűzte hozzá a minisztérium a honlapján közzétett bejegyzésben.

Az Egyesült Államok idén telepített Typhon rakétavető rendszert a Fülöp-szigeteken, amely kínai célpontok támadására alkalmas irányított rakétákat lőhet ki. Kína a Typhon rendszer eltávolítását követeli, és Oroszország is elítélte a rendszer első indo-csendes-óceáni telepítését.

A Fülöp-szigetek a Peking által saját területének tekintett Tajvan déli szomszédja, amely lényeges része az Egyesült Államok ázsiai stratégiájának, mivel fontos bázis lehet, hogy kínai támadás esetén segítséget nyújtson Tajpejnek.