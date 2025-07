Aranyból nem jutott a végére, négy magyar érem a zárónapon

Az esemény negyedik, utolsó napján hét kötöttfogású kategória küzdelmeit rendezték a BOK-csarnokban, ahol a két hazai finalista, a 77 kilogrammos Fritsch Róbert és a 82 kilós Lévai Zoltán elvesztette a döntőjét, viszont ugyanezekben a súlycsoportokban Lévai Levente, illetve Szilvássy Erik megszerezte a harmadik helyet.

Az első magyar érdekeltségű döntőt Fritsch vívta, aki három sima győzelem után az elődöntőben 0-3-ról fordítva, remek akciókkal verte az orosz Szergej Sztyepanovot, utolsóként pedig a vb-ezüstérmes és idén Eb-bronzérmes Szergej Kutuzovval nézett farkasszemet. Az első menetben a mérkőzésvezető aktívabbnak látta az orosz birkózót, aki a parterhelyzetbe leküldött ellenfelét bebillentette, így hárompontos előnyre tett szert. A pihenő után az egy súlycsoporttal lejjebb Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar klasszis kitolta a szőnyegről Kutuzovot, akit aztán meg is intettek passzivitásért. Csakhogy a földön azonnal kiszabadult Fritsch fogásából, így 3-2-es előnyben maradt. A hazai szurkolók által biztatott csepeli versenyző újabb kitolási kísérleténél Kutuzov ellépett Fritsch elől, aki így elhagyta a küzdőteret, az utolsó pillanatokban pedig tévesen kért videóbíró miatt 5-2-es vereséget szenvedett.

Ugyanebben a kategóriában az idén egy súlycsoporttal lejjebb Európa-bajnok Lévai Levente megnyerte a bronzmérkőzését, mert bár az első menetben a válldobását megkontrázta az Eb-győztes, vb-második Szanan Szulejmanov, de a második három percben megintették az azeri sportolót, akit aztán a BHSE klasszisa parterhelyzetből kiemelt, majd kihajította a szőnyegről újabb két pontért, így 3-2-re győzött.

Az MTI beszámolója szerint a legidősebb Lévai fivér, Zoltán a menetelése során négy meccset nyert, közben honfitársa, a hozzá hasonlóan Eb-és vb-ezüstérmes Szilvássy Erik, illetve az Eb-ezüst- és vb-bronzérmes georgiai Gela Bolkvadze skalpját is begyűjtötte, az elődöntőben pedig 0-3-ról fordítva győzött 4-3-ra az amerikai Beka Melelashvili ellen. A döntőt is jól kezdte a BHSE sportolója, mert először Adlet Tyuljubajevet küldték a szőnyegre passzivitásért, de az Eb-bronzérmes rivális hamar felállt. A második menetben az orosz is próbálkozhatott földről, ő viszont két emeléssel 5-1-es előnyre tett szert, ezzel eldöntötte az összecsapást. Egy meccsel korábban Szilvássy egy kitolásnak köszönhetően szerezte meg a harmadik helyet, mert ezenkívül csak az ellenfél passzivitása miatt kapott egy-egy pontot mindkét fél.

A magyarok egy arany-, öt ezüst- és öt bronzéremmel zárták a hazai rangsorversenyt, még pénteken az 59 kilós Bognár Erika állhatott a dobogó tetejére. Érdekesség, hogy mindhárom Lévai fivér érmes lett, mert egy nappal korábban a 87 kilósok között Lévai Tamás a harmadik helyen végzett.