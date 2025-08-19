RomániaRomán Kupasorsoláscsalás

Élő adásban csaltak a Román Kupa sorsolásánál? A szövetség tagadja a manipulációt + videó

A Konstancai Farul és a Vajdahunyadi Corvinul párosítása gyanús körülmények között született meg a Román Kupa rájátszásának sorsolásán. A szövetség mentegetőzik, de a sorsolás sokaknál kiverte a biztosítékot.

C. Kovács Attila
2025. 08. 19. 20:22
Megdöbbentő jelenetek játszódtak le a Román Kupa sorsolásán.
Megdöbbentő jelenetek játszódtak le a Román Kupa sorsolásán. Forrás: Facebook/Román Labdarúgó-szövetség
Kedden a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) bukaresti székházában megtartották a Román Kupa rájátszásának sorsolását. A sorsolás már eleve furcsán kezdődött, hiszen Gabriel Bodescu, a szövetség főtitkárhelyettese, valamint az FRF versenyügyi osztályának képviselője, Mihai Andries egyesével rakta bele a papírokat a golyókba. Viszont, ami ezután következett, az még megdöbbentőbb volt. 

Csaltak a Román Kupa sorsolásán?
Csaltak a Román Kupa sorsolásán? Fotó: Román Labdarúgó-szövetség

Andries először kihúzta a Konstancai Farul csapatát, majd jött Bodescu, aki a Vajdahunyadi Corvinul golyóját rakta be utoljára az urnába – látványosan felülre –, majd szinte meg sem keverte az urnában lévő golyókat, csak olyan tessék-lássék módjára pár golyót kicserélt felül, ezután pedig kihúzta a Corvinult. Kívülről úgy tűnt, hogy a főtitkárnak eleve az volt a szándéka, hogy a Konstancai a vajdahunyadi gárdával találkozzon a Román Kupa rájátszásában. 

A szövetség szerint nem történt csalás, csak az urnák voltak kicsik

Az FRF rengeteg támadást kapott a délután folyamán, ezért közleményben reagált a kialakult helyzetre. A szövetség állásfoglalásában elismerte, hogy az urnák mérete valóban nem volt ideális a golyók alapos megkeveréséhez, viszont ez szerintük nem befolyásolta a sorsolás tisztaságát. 

Az FRF szerint már csak azért sem manipulálhatták volna a sorolást, mivel minden a szabályoknak megfelelően, a klubok képviselőinek jelenlétében és élő közvetítés mellett zajlott. A szövetség minden támadást visszautasít. 

Egyik erdélyi magyar csapat sem kapott verhetetlen ellenfélt a play-off körben, az FK Csíkszereda az FC Voluntari otthonában harcolhatja ki a csoportkörbe jutást, míg a Sepsi OSK Gura Humorului csapatához látogat.

Labdarúgó Román Kupa, play-off

  • Vajdahunyadi Corvinul – Konstancai Farul
  • FC Voluntari – FK Csíkszereda
  • Jászvásári Politehnica – ACS Petrolul 52
  • Bukaresti Steaua – Aradi UTA
  • Gyulafehérvári Unirea – FC Botoșani
  • AFC Campulung-Muscel 2022 – Bukaresti Metaloglobus
  • Sanatatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
  • Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
  • CSO Baicoi – Besztercei Gloria
  • Sporting Liești – CS Afumați
  • Vulturii Farcasesti – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzu – Karácsonkői Ceahlaul
  • Újszentesi SC – Nagyváradi Bihor FC
  • Szatmárnémeti Olimpia – CSM Slatina
  • Temesvári SSU Politehnica – Bukaresti Dinamo CS
    Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Az országos szakasz menetrendje:

Play-off: 2025. augusztus 27.
Csoportkör, 1. forduló: 2025. október 29.
Csoportkör, 2. forduló: 2025. december 3.
Csoportkör, 3. forduló: 2025. december 17.
Negyeddöntők: 2026. március 4.
Elődöntők: 2026. április 22.
Döntő: 2026. május 13.

 

Az ominózus eset 7:10-nél kezdődik a videóban:

