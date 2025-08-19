Élő adásban csaltak a Román Kupa sorsolásánál? A szövetség tagadja a manipulációt + videó

Kedden a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) bukaresti székházában megtartották a Román Kupa rájátszásának sorsolását. A sorsolás már eleve furcsán kezdődött, hiszen Gabriel Bodescu, a szövetség főtitkárhelyettese, valamint az FRF versenyügyi osztályának képviselője, Mihai Andries egyesével rakta bele a papírokat a golyókba. Viszont, ami ezután következett, az még megdöbbentőbb volt.

Csaltak a Román Kupa sorsolásán? Fotó: Román Labdarúgó-szövetség

Andries először kihúzta a Konstancai Farul csapatát, majd jött Bodescu, aki a Vajdahunyadi Corvinul golyóját rakta be utoljára az urnába – látványosan felülre –, majd szinte meg sem keverte az urnában lévő golyókat, csak olyan tessék-lássék módjára pár golyót kicserélt felül, ezután pedig kihúzta a Corvinult. Kívülről úgy tűnt, hogy a főtitkárnak eleve az volt a szándéka, hogy a Konstancai a vajdahunyadi gárdával találkozzon a Román Kupa rájátszásában.

A szövetség szerint nem történt csalás, csak az urnák voltak kicsik

Az FRF rengeteg támadást kapott a délután folyamán, ezért közleményben reagált a kialakult helyzetre. A szövetség állásfoglalásában elismerte, hogy az urnák mérete valóban nem volt ideális a golyók alapos megkeveréséhez, viszont ez szerintük nem befolyásolta a sorsolás tisztaságát.

Az FRF szerint már csak azért sem manipulálhatták volna a sorolást, mivel minden a szabályoknak megfelelően, a klubok képviselőinek jelenlétében és élő közvetítés mellett zajlott. A szövetség minden támadást visszautasít.

Egyik erdélyi magyar csapat sem kapott verhetetlen ellenfélt a play-off körben, az FK Csíkszereda az FC Voluntari otthonában harcolhatja ki a csoportkörbe jutást, míg a Sepsi OSK Gura Humorului csapatához látogat.