Keir Starmer fölött gyülekeznek a viharfelhők

A Unite the Union szakszervezet, Nagy-Britannia egyik legnagyobbja fontolgatja a Munkáspártból való kiválást, miután elégedetlenek a kormánnyal. A problémák forrása pedig a hírek szerint maga Keir Starmer brit miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:48
Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
A kiválást fontolgatja a Munkáspártból a Unite the Union, Nagy-Britannia egyik legnagyobb szakszervezete. A konfliktus forrása pedig a hírek szerint nem más, mint Keir Starmer brit miniszterelnök, akivel a szakszervezet semmilyen szintjén nincsenek megelégedve – írja az Origo.

Keir Starmer óriása bajban van
Keir Starmer óriása bajban van 
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A lapnak nyilatkozó források szerint Keir Starmer teljesítményével sem a felső, sem pedig az alsóbb szinteken nincsenek megelégedve a Unite berkein belül. A példátlan szakadás a források szerint pedig egyértelműen megnehezítheti Starmer számára, hogy gyakorolja hatalmát.

A mély frusztrációt érzékelve néhány Munkáspárti képviselő már arról beszélt, hogy csak Starmer menesztésével lehet visszaszerezni a szakszervezet bizalmát. A Unite tagjai pedig a hírek szerint már el is kezdtek mozgolódni. 

A Unite kiválásának híre komoly lavinát indíthat el, miután a szakszervezet a Munkáspárt egyik legnagyobb támogatója. A szervezet több mint 1,2 millió taggal rendelkezik. A források szerint a tagság egyetért abban, hogy a brit miniszterelnök közel sem képviseli a munkásosztályt megfelelő mértékben.

Sharon Graham, a szakszervezet vezetője korábban azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a Unite és a párt közötti kapcsolatot, hacsak nem változtat irányt a kormány, a költségvetést pedig „abszolút kritikus pontként” emlegette. Nem sokkal a vitatott tervezet elfogadása után egyébként Graham egész pályás letámadást indított, a kiválás pedig a források szerint valóban „napirenden van”.

A pénzügyminiszter oldalt választott. Az egészségügyi dolgozók, a mérnökök és a tartálykocsi-vezetők burkolt adókat fognak fizetni, míg a városi bankárok és milliárdosok nagyrészt érintetlenül maradnak

– fogalmazott a szakszervezet vezetője a költségvetés kapcsán.

A Unite a Munkáspárt egyik legnagyobb adományozója, így a párt számára Keir Starmer komoly veszteséget hozhat hosszútávon. Egy másik szakszervezet, a Unison nemrég szavazott új főtitkáráról, az eredményt pedig még ebben a hónapban bejelentik. Andrea Egan, a két jelölt egyike, már nyilvánosan el is határolódott a brit miniszterelnöktől, mondván, hogy a politikusnak „nincs kapcsolata a dolgozó emberekkel”. Egyúttal elmondta, hogy „rajongója” Andy Burnhamnek, Manchester polgármesterének, akit a miniszterelnök lehetséges kihívójának tartanak számon.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

