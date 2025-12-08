Keir Starmer fölött gyülekeznek a viharfelhők

A kiválást fontolgatja a Munkáspártból a Unite the Union, Nagy-Britannia egyik legnagyobb szakszervezete. A konfliktus forrása pedig a hírek szerint nem más, mint Keir Starmer brit miniszterelnök, akivel a szakszervezet semmilyen szintjén nincsenek megelégedve – írja az Origo.

Keir Starmer óriása bajban van

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A lapnak nyilatkozó források szerint Keir Starmer teljesítményével sem a felső, sem pedig az alsóbb szinteken nincsenek megelégedve a Unite berkein belül. A példátlan szakadás a források szerint pedig egyértelműen megnehezítheti Starmer számára, hogy gyakorolja hatalmát.

A mély frusztrációt érzékelve néhány Munkáspárti képviselő már arról beszélt, hogy csak Starmer menesztésével lehet visszaszerezni a szakszervezet bizalmát. A Unite tagjai pedig a hírek szerint már el is kezdtek mozgolódni.