Hullanak a fejek a BBC botránya után

Egy BBC-igazgatósági tag lemondott a közszolgálati műsorszolgáltató csúcsvezetésében felmerült „kormányzási problémák” miatt. Shumeet Banerji állítólag levelében kifejtette, hogy őt „nem vonták be a konzultációba”, amelyek Tim Davie volt igazgató és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatójának távozásához vezettek. Davie és Turness azért lépett vissza a BBC-től, mert a The Telegraph feltárta a műsorszolgáltató elfogultságát, beleértve Donald Trump egy beszédének manipulálását.

Kozma Zoltán
2025. 11. 22. 10:39
Bajban a BBC (Fotó: AFP)
Banerji pénteken erősítette meg lemondását, jelentette a BBC News. Trump amerikai elnök egyébként 5 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t egy Panorama műsor miatt, amelyben a 2021-es zavargásokra utaló beszédét úgy szerkesztették, hogy úgy tűnjön, ő uszított a lázadásra.

Nagy a botrány a BBC háza táján (Fotó: AFP)
A BBC szóvivője közölte: 

Banerji mandátuma a testületben nem ügyvezető igazgatóként december végéig tartott, és köszönjük neki a szolgálatait. Az utód keresése már jó úton halad, és hamarosan további frissítéseket adunk.

Lemondása a The Telegraph által feltárt problémák után következik, amelyek  belső „súlyos és rendszerszintű” gondokat tártak fel a műsorszolgáltatónál. A BBC az elmúlt évben több mint 1 milliárd fontot veszített a licencdíjak megkerülése és lemondása miatt.

Trump tervezett jogi lépései csapásként érték Keir Starmer kormányfőt, aki szoros kapcsolatot akart építeni az amerikai elnökkel. Trump azt állította, Starmer „igen szégyelli magát” a BBC által manipulált beszéd miatt.

A BBC bocsánatot kért Trumptól a 2021. január 6-i beszéd manipulálása miatt, és ígéretet tett arra, hogy soha többé nem vetíti adásba a Panorama epizódot. A műsorszolgáltató elutasította a kártérítés megfizetését. 

Borítókép: Bajban a BBC (Fotó: AFP)

