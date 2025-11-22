Hullanak a fejek a BBC botránya után

Banerji pénteken erősítette meg lemondását, jelentette a BBC News. Trump amerikai elnök egyébként 5 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t egy Panorama műsor miatt, amelyben a 2021-es zavargásokra utaló beszédét úgy szerkesztették, hogy úgy tűnjön, ő uszított a lázadásra.

A BBC szóvivője közölte:

Banerji mandátuma a testületben nem ügyvezető igazgatóként december végéig tartott, és köszönjük neki a szolgálatait. Az utód keresése már jó úton halad, és hamarosan további frissítéseket adunk.

Lemondása a The Telegraph által feltárt problémák után következik, amelyek belső „súlyos és rendszerszintű” gondokat tártak fel a műsorszolgáltatónál. A BBC az elmúlt évben több mint 1 milliárd fontot veszített a licencdíjak megkerülése és lemondása miatt.

Trump tervezett jogi lépései csapásként érték Keir Starmer kormányfőt, aki szoros kapcsolatot akart építeni az amerikai elnökkel. Trump azt állította, Starmer „igen szégyelli magát” a BBC által manipulált beszéd miatt.

A BBC bocsánatot kért Trumptól a 2021. január 6-i beszéd manipulálása miatt, és ígéretet tett arra, hogy soha többé nem vetíti adásba a Panorama epizódot. A műsorszolgáltató elutasította a kártérítés megfizetését.

