Trump perel, akár milliárdokat is fizethet a BBC a manipulált felvétel miatt

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra. A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.

Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne

– közölte.

Már el is ismerték, hogy csaltak

– mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB Newsnak adott interjúban pedig hozzátette: