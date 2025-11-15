TrumpBBCösszeg

Trump perel, akár milliárdokat is fizethet a BBC a manipulált felvétel miatt

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy „valószínűleg jövő héten” beperli a BBC-t. Trump azt is elmondta, hogy 1–5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.

2025. 11. 15.
Donald Trump
A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre. 

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra. A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. 

Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne

– közölte. 

Már el is ismerték, hogy csaltak

– mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB Newsnak adott interjúban pedig hozzátette: 

Ez már túl van a fake newson, ez már korrupt.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató. Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt – közölte az MTI.

