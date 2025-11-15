A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.
Trump perel, akár milliárdokat is fizethet a BBC a manipulált felvétel miatt
Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy „valószínűleg jövő héten” beperli a BBC-t. Trump azt is elmondta, hogy 1–5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.
A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól, elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra. A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.
Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne
– közölte.
Már el is ismerték, hogy csaltak
– mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB Newsnak adott interjúban pedig hozzátette:
Ez már túl van a fake newson, ez már korrupt.
További Külföld híreink
A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató. Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt – közölte az MTI.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megerősítette Ukrajna csődhelyzeti besorolását a Fitch Ratings
A Fitch várakozása szerint a hazai össztermékhez mért ukrán államháztartási hiány az idén eléri a 25,7 százalékot.
Zelenszkij egyszerre két követeléssel lép fel
Az ukrán elnök taktikai áldozatot hozhatott.
Hiperszonikus rakétákkal mért csapások, előretörő orosz erők, tömeggyártott drónok – új szakaszába lép az ukrajnai háború
Moszkva – állítása szerint – az elmúlt hét napban mind a hat frontszakaszon előre tudott nyomulni, és összesen kilenc települést foglalt el.
„Újraaktiválná” a V4 csoportot a lengyel elnök
Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben – jelentette ki Karol Nawrocki.
