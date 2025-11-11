Trump milliárdos perrel fenyegeti a BBC-t

A BBC válságba került, miután mind a vezérigazgató, mind a hírosztály vezetője lemondott, nem sokkal azután, hogy kiderült: az amerikai elnök beszédét félrevezetően szerkesztették a tavaly sugárzott Panoráma című dokumentumfilmben. Donald Trump azonban nem elégszik meg a két távozó vezetővel, milliárdos perrel fenyegeti a brit csatornát – írja a Sky News.
Az amerikai elnökválasztás előtti héten sugárzott műsorban Trump egy szerkesztett beszédét láthattuk, amelyet a 2021-es Capitolium elleni ostrom előtt mondott, és amelyben úgy tűnt, azt mondja támogatóinak, hogy velük fog sétálni, hogy „mint a pokol” harcoljanak. Tim Davie, a BBC főigazgatója és Deborah Turness, a BBC News vezetője vasárnap este az üggyel összefüggésben bejelentette lemondását.
A két vezető a céges levelezésben azzal indokolta a döntést, hogy történtek hibák, amelyekért vállalják a felelősséget.