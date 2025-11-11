Trump milliárdos perrel fenyegeti a BBC-t

Donald Trump azonban nem elégedett meg ezzel az eredménnyel. Alejandro Brito floridai ügyvéd november 9-i keltezésű levelében három követelést fogalmaz meg a szervezettel szemben, hogy elkerülje a pert, a válaszadási határidő pedig péntek este 10 óra, brit idő szerint.

Az igények a következők:

• A dokumentumfilm „teljes és méltányos visszavonását”;

• Azonnali bocsánatkérést;

• Az amerikai elnök „megfelelő kártalanításának” biztosítását.

A BBC szóvivője azt mondta: „Megvizsgáljuk a levelet, és a megfelelő időben közvetlenül válaszolunk.”

A brit kormány nem állt sem Trump sem a BBC mellé

A Downing Street tessék-lássék módon ugyan, de kiállt a BBC mellett, ellenben a hivatalos álláspont szerint „le kell vonni a tanulságokat”. A miniszterelnök szóvivője hétfőn újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a BBC nem korrupt vagy intézményesen elfogult.

Ehelyett úgy fogalmazott, hogy a csatornának „létfontosságú szerepet” kell játszania a modern korban, de biztosítania kell, hogy fellépjen „a bizalom fenntartása és a hibák gyors kijavítása érdekében, amikor azok előfordulnak”.

Rachel Reeves pénzügyminiszter szintén kiállt a vállalat mellett, de szintén azt hangsúlyozta, hogy „le kell vonni a tanulságokat”.