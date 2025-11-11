Trump milliárdos perrel fenyegeti a BBC-t

Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek" – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Az amerikai elnök nem elégedett meg a BBC két lemondott vezetőjével a frissen kialakult botrány kapcsán. Donald Trump milliárd dollárost pert helyezett kilátásba a brit csatorna ellen, miután az elnökválasztás előtti héten egy megszerkesztett beszéde került adásba, amelyen úgy tűnt, mintha erőszakra szólította volna fel híveit.

2025. 11. 11. 7:42
Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A BBC válságba került, miután mind a vezérigazgató, mind a hírosztály vezetője lemondott, nem sokkal azután, hogy kiderült: az amerikai elnök beszédét félrevezetően szerkesztették a tavaly sugárzott Panoráma című dokumentumfilmben. Donald Trump azonban nem elégszik meg a két távozó vezetővel, milliárdos perrel fenyegeti a brit csatornát – írja a Sky News

Donald Trump további retorziókat követel
Donald Trump további retorziókat követel 
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az amerikai elnökválasztás előtti héten sugárzott műsorban Trump egy szerkesztett beszédét láthattuk, amelyet a 2021-es Capitolium elleni ostrom előtt mondott, és amelyben úgy tűnt, azt mondja támogatóinak, hogy velük fog sétálni, hogy „mint a pokol” harcoljanak. Tim Davie, a BBC főigazgatója és Deborah Turness, a BBC News vezetője vasárnap este az üggyel összefüggésben bejelentette lemondását. 

A két vezető a céges levelezésben azzal indokolta a döntést, hogy történtek hibák, amelyekért vállalják a felelősséget. 

Donald Trump azonban nem elégedett meg ezzel az eredménnyel. Alejandro Brito floridai ügyvéd november 9-i keltezésű levelében három követelést fogalmaz meg a szervezettel szemben, hogy elkerülje a pert, a válaszadási határidő pedig péntek este 10 óra, brit idő szerint.

Az igények a következők:

• A dokumentumfilm „teljes és méltányos visszavonását”;
• Azonnali bocsánatkérést; 
• Az amerikai elnök „megfelelő kártalanításának” biztosítását.

A BBC szóvivője azt mondta: „Megvizsgáljuk a levelet, és a megfelelő időben közvetlenül válaszolunk.” 

A brit kormány nem állt sem Trump sem a BBC mellé

A Downing Street tessék-lássék módon ugyan, de kiállt a BBC mellett, ellenben a hivatalos álláspont szerint „le kell vonni a tanulságokat”. A miniszterelnök szóvivője hétfőn újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a BBC nem korrupt vagy intézményesen elfogult.

Ehelyett úgy fogalmazott, hogy a csatornának „létfontosságú szerepet” kell játszania a modern korban, de biztosítania kell, hogy fellépjen „a bizalom fenntartása és a hibák gyors kijavítása érdekében, amikor azok előfordulnak”.

Rachel Reeves pénzügyminiszter szintén kiállt a vállalat mellett, de szintén azt hangsúlyozta, hogy „le kell vonni a tanulságokat”.

A két vezető lemondását egyébként korábban Karoline Leavitt is kommentálta. A a Fehér Ház szóvivője bejegyzésében két képet osztott meg, az egyiken Donald Trump látható a BBC címlapján, amint hadat üzen a brit csatornának az álhírek miatt, a másikon pedig a BBC saját közleménye a két vezető lemondásáról. 

Az amerikai elnök sem fukarkodott egyébként a keresetlen szavakkal. Donald Trump bejegyzésében azt írta: „Köszönöm a The Telegraphnak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«. Ezek becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni.”

 Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

