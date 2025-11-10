TrumpBBCbotrány

Donald Trump nem kímélte a BBC lemondott vezetőit

Donald Trump „becstelennek” nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik az amerikai elnök 2021. január 6-i beszédének eltorzított sugárzása nyomán kialakult botrány miatt bejelentették távozásukat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 6:06
Donald Trump Fotó: ALLISON ROBBERT Forrás: AFP
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán vasárnap megjelent bejegyzésében köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre. 

Donald Trump Fotó: ALLISON ROBBERT / AFP
Köszönöm a The Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt »újságírókat«. Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni

– írta Donald Trump, aki hozzátette, hogy az ügyet csak súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az Egyesült Államok első számú szövetségeseként tartanak számon. 

A botrány november elején robbant ki a The Telegraph leleplező cikkével, ami egy belső informátor révén nyilvánossá tette a médiumnál készült belső jelentés egyes részleteit.

A jelentés megállapította, hogy BBC Panorama dokumentumfilmjének szerkesztése félrevezető volt a 2021. január 6-i eseményekkel kapcsolatban. A cikk szerint a zavargásokká fajuló eseményekről szóló összeállítás Donald Trump beszédét olyan módon szerkesztette, hogy az félrevezető volt az akkor leköszönő amerikai elnök szerepét illetően. 

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban a The Telegraph-nak adott interjúban élesen bírálta a BBC-t, amelyet 100 százalékban álhíreket terjesztőnek, valamint baloldali propaganda gépezetnek nevezett.

Tim Davie, a BBC 2020-ben kinevezett főigazgatója, valamint Deborah Turness a botrány nyomán a hétvégén lemondani kényszerült. Mindketten felelősséget vállaltak a történtekért. Tim Davie a dolgozóknak írt lemondó levelében elismerte, hogy a médiaintézménynél történtek hibák, míg Deborah Turness arra hivatkozott, hogy a Trump-dokumentumfilm nyomán kialakult botrány olyan fokot ért el, ami már a teljes intézmény számára károkat okoz.

Amint arról korábban beszámoltunk, lemondott vasárnap Tim Davie. A BBC vezérigazgatója azután jelentette be távozását, hogy olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

