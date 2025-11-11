A BBC függetlensége a sírba szállt

Lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News ügyvezető igazgatója, miután egy belső feljegyzés alapján kiderült, a brit közszolgálati média manipulálta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Ugyanezen a napon a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi választás kapcsán. Eddig senki nem adott magyarázatot arra, miért tekinti a Telexet házisajtójának a karcsúsított méregzsák.

Általában tartózkodunk az úgynevezett köldöknéző újságírástól, amikor a sajtó munkatársai magukról, egymásról, a média belső problémáiról írnak, beszélgetnek. Ám amióta az ellenzék gyalázatos politikai teljesítményének eredményeképpen maguk az ellenzéki médiumok és azok munkatársai kezdtek el politizálni, egészen más megvilágításba kerül a fenti két hír. Egyáltalán nem érdektelen a sajtószabadság, a valóság, netán az igazság megismeréséhez fűződő jogaink szempontjából, miként torzítják el saját érdekeik mentén a hozzánk eljutó információkat az önmagukat függetlennek, objektívnak, makulátlannak tartó médiumok.

Sokáig a BBC-t tartották a közszolgálat minőségi csúcsának. Kezdő újságírótanoncoknak az első órákon már azt tanították, hogyan őrzi megingathatatlanul a hír szentségét a brit közmédia, és miként választja el a szabad véleményt a hírektől. A legenda szerint a hírcápák és a publicisták egy légtérben sem tartózkodhattak a székházban, nem ebédelhettek együtt, annyira vigyáztak a hírműfaj objektivitására, függetlenségére.

A sajtószabadság élő emlékműve már az iraki háború idején elkezdett rogyadozni, amikor egy botrányos riport következtében öngyilkos lett David Kelly fegyverszakértő, aki elkottyintotta, hogy Szaddám Huszein nem tart a sufniban tömegpusztító fegyvereket, az őt forrásként felhasználó riporter, Andrew Gilligan pedig távozni kényszerült a BBC-től.

A Blair-kormány nehezen viselte, hogy a háborút kirobbantó álláspontját – miszerint Irak háromnegyed órán belül képes tömegpusztító fegyvereket bevetni – valaki kétségbe merészelte vonni. Azóta teljes mértékben bizonyítást nyert a hírszerzési információk meghamisítása, és az öngyilkos szakértőnek volt igaza. A BBC függetlensége, objektivitása vele szállt a sírba.