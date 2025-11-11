idezojelek
Vélemény

A BBC függetlensége a sírba szállt

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Balos manipulátorok mérgezik a közbeszédet, ennek most végre van következménye.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
BBCközszolgálatTrumpmédia 2025. 11. 11. 4:40
Fotó: Shutterstock

Lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News ügyvezető igazgatója, miután egy belső feljegyzés alapján kiderült, a brit közszolgálati média manipulálta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét. Ugyanezen a napon a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi választás kapcsán. Eddig senki nem adott magyarázatot arra, miért tekinti a Telexet házisajtójának a karcsúsított méregzsák.

Általában tartózkodunk az úgynevezett köldöknéző újságírástól, amikor a sajtó munkatársai magukról, egymásról, a média belső problémáiról írnak, beszélgetnek. Ám amióta az ellenzék gyalázatos politikai teljesítményének eredményeképpen maguk az ellenzéki médiumok és azok munkatársai kezdtek el politizálni, egészen más megvilágításba kerül a fenti két hír. Egyáltalán nem érdektelen a sajtószabadság, a valóság, netán az igazság megismeréséhez fűződő jogaink szempontjából, miként torzítják el saját érdekeik mentén a hozzánk eljutó információkat az önmagukat függetlennek, objektívnak, makulátlannak tartó médiumok.

Sokáig a BBC-t tartották a közszolgálat minőségi csúcsának. Kezdő újságírótanoncoknak az első órákon már azt tanították, hogyan őrzi megingathatatlanul a hír szentségét a brit közmédia, és miként választja el a szabad véleményt a hírektől. A legenda szerint a hírcápák és a publicisták egy légtérben sem tartózkodhattak a székházban, nem ebédelhettek együtt, annyira vigyáztak a hírműfaj objektivitására, függetlenségére.

A sajtószabadság élő emlékműve már az iraki háború idején elkezdett rogyadozni, amikor egy botrányos riport következtében öngyilkos lett David Kelly fegyverszakértő, aki elkottyintotta, hogy Szaddám Huszein nem tart a sufniban tömegpusztító fegyvereket, az őt forrásként felhasználó riporter, Andrew Gilligan pedig távozni kényszerült a BBC-től.

A Blair-kormány nehezen viselte, hogy a háborút kirobbantó álláspontját – miszerint Irak háromnegyed órán belül képes tömegpusztító fegyvereket bevetni – valaki kétségbe merészelte vonni. Azóta teljes mértékben bizonyítást nyert a hírszerzési információk meghamisítása, és az öngyilkos szakértőnek volt igaza. A BBC függetlensége, objektivitása vele szállt a sírba.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezt világosan alátámasztja a mostani eset is. 

Kiderült, hogy ötven perc különbséggel elhangzott fél mondatokat illesztettek egymás után Trump 2021. január 6-i beszédéből, amiből az jött le, mintha Trump a híveit erőszakra és harcra buzdította volna, és arra, hogy foglalják el a Capitolium épületét. Holott épp ellenkezőleg, békés, fegyelmezett tüntetésre kérte az elkeseredett tömeget.

Így próbálták lejáratni és megakadályozni Donald Trump megválasztását a 2024-es voksoláson. Az elnök köszönetet mondott a The Telegraph című orgánumnak, amelyik leleplezte a hamisító manipulátorokat. Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni, fogalmazott Trump, aki szerint az ügyet súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az USA első számú szövetségesének tartanak.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban álhírgyárnak és baloldali propagandagépezetnek nevezte a BBC-t. Véleményét megalapozza az is, hogy genderügyekben is rendre egyoldalú propagandaüzeneteket fogalmaz meg az egykori média­idol, és az izraeli konfliktusban is a palesztinpárti hőbörgők mellé állt, amikor a Ha­mász egyik miniszterének fiával igyekezett illusztrálni a palesztin gyerekek sanyarú sorsát. A nézők persze nem ismerhették meg a riportfilmből a főhős származását.

Bátran kimondhatjuk tehát, hogy mára a sajtószabadság, a független, objektív újságírás világítótornya ledőlt. 

A szakma súlyos válsággal küzd szerte a világon. A tájékozódás felületeit manipulátorok tömege lepte el. Ki pénzért, ki meggyőződésből, ki szórakozásból gyártja az álhíreket, a csúsztatásokat, a koholmányokat. Ebbe a világba illeszkedik a magyar ellenzéki sajtó is, amelyik még azt a galádságot is megengedi magának, hogy minden olyan próbálkozást propagandának, vagyis figyelmen kívül hagyható manipulációnak minősít, amelyik lerántja a leplet aljas tevékenységükről.

Itt van előttünk Magyar Péter esete a Telexszel. Számtalan példát tudunk felsorolni a közelmúltból, amikor az ordító egér bemutatta, mit gondol valójában a sajtószabadságról. Mindent szabad a sajtónak, amit ő megenged. Ha valaki ezt megszegi, azt fenyegeti, alázza, kivonul a stúdióból, lincshangulatot teremt a média munkatársai körül. Az már a mentálisan zavart zsebmessiás egyedi megkülönböztető jegye, hogy ezt a viselkedést a vele véd- és dacszövetséget kötő balliberális dollármédia munkatársaival is képes produkálni, ha azok véletlenül a tyúkszemére lépnek, nem egyeztetett kérdést tesznek fel vagy nem kizárólag vele és bolondériáival foglalkoznak.

A most véletlenül nyilvánosságra került levél is ennek a mintapéldája. A pártelnök gyakorlatilag leírja, miként kell őt kérdezni a józsefvárosi, egyébként a magyar demokráciára nézvést tragikus választásról. Magyar jelezni kívánta a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander, a drogozás miatt lemondott, majd vasárnap újraválasztott képviselő kapcsán, feltehetőleg azért, mert így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől. Vagyis ahogyan Hont András fogalmazott, letiszasajtózta a Telexet, a magyar „független, objektív sajtó” (FOS) zászlóshajóját.

A Magyar Nemzet, amelyet a slim fit próféta előszeretettel nevez lakájmédiának, munkatársait pedig ócska propagandistáknak, teljesen jogos kérdéseket kezdett el feszegetni az eset kapcsán. Miként fordulhat ez elő, hogy egy pártelnök előre lediktálja, mit kell kérdezni tőle? Összeegyeztethető-e ez a sajtószabadság magasztos elveivel? Egyedi-e ez az eset, vagy hány alkalommal járt már így el különböző médiumokkal a telefontolvaj? Hány esetben történt olyan, hogy a Tiszáról a médiában megjelent híreket maga a párt vagy Magyar Péter gerjesztette? Válasz persze nem érkezett, nyilván nem is fog. Mindenesetre a Telex, de inkább az egész balliberális média helyében meggondolnám, nem lenne-e illő kicsit visszább venni a propagandistázásból.

Értem én, hogy jólesik mindent hazug szemfényvesztésnek minősíteni, ami a kormányoldalról jön, különösen akkor, ha ezzel el lehet terelni a figyelmet arról, milyen gátlástalanul torzítja el a valóságot és ezzel hogyan manipulál az ellenzéki oldal. 

De jól láthatóan úgyis fény derül mindenre. Úgyis lelepleződik minden ármány. 

Talán jobb lenne a magyar társadalom mentális egészsége érdekében kiegyezni. Ismerje el a külföldi pénzből, külföldi érdekeket szolgáló dollármédia, hogy az általa végzett tevékenység is hazug propaganda, vagy mondják ki, ugyanazon valóságról szól a kormánybuktató szándékkal megfogalmazott, és a kormány tevékenységét méltató tartalom is, és a kettő között nincs morális vagy szakmai értékkülönbség.

Tartok tőle, hogy erre a kiegyezésre nem kerülhet sor, már csak azért sem, mert az, aki tűri, hogy kérdéseket diktáljanak neki, az soha nem akar egy szintre kerülni azzal, aki ezt a leghatározottabban visszautasítja. Úgyhogy egy jó darabig marad egymás propagandistázása. A közönség, a választópolgár pedig vakarhatja a fejét, hogyan lehetséges az, hogy egyszerre két Magyarország van, ahol a valóságot sem tudják számára egyértelműen leírni, az igazságról pedig végképp lemondhat örökre. Ja, a BBC volt az első, amelyik szerint csak egy évre kaptunk mentességet az amerikai energiaszankciók alól. Orbán Viktor viszont elmondta, hogy ő kézbe csapott Donald Trumppal az időben korlátozatlan mentességről. 

Nos, erről beszéltem.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpuccskísérlet

Szerbiában puccskísérlet zajlik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekolimpia

Győzelem!

Bayer Zsolt avatarja

Elsőre nem túl nagy, nem túl jelentős, de valójában igenis nagy és jelentős győzelmet aratott a normalitás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu