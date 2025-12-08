Hihetetlen baleset történt az M5-ösön, négyen megsérültek

Túlterhelt kisbusz és egy tréleren szállított autó hajtott árokba az M5-ösön Kunszállásnál, a balesetben négyen sérültek meg – írja a Délmagyarország.

Súlyos baleset az M5-ösön (Fotó: Délmagyarország)

Nyolc román vendégmunkást szállító kisbusz egy tréleren lévő személyautóval haladt Szeged irányába, amikor a túlterheltség miatt irányíthatatlanná vált.

A jármű letért a sztrádáról, a kisbusz az árokba hajtott és többször átfordult, míg a tréleren szállított autó felborult.

A helyszíni információk szerint a balesetben négyen sérültek meg, a lap szerint

a járművek túlsúlya és a zsúfoltság volt a fő oka a tragédiának.

Borítókép: Súlyos baleset történt hétfő éjszaka az M5-ös autópályán (Fotó: Délmagyarország/Donka Ferenc)