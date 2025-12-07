SzentgotthárdmávinformDráva InterCityvonatbaleset

Tragédia Szentgotthárdnál: gázolt a vonat

A baleset miatt a szakaszon változásra kell számítani a vonatközlekedésben – közölte a Mávinform.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 07. 12:39
A tragikus vonatbaleset Szentgotthárdnál történt – közölte a Mávinform. 

Railway tracks, close-up. Man's hand on rails. Selective focus, noise. Tragedy, accident on the tracks
Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity Haris megállóhelynél elütött egy embert, ezért a szakaszon változásra kell számítani a vonatközlekedésben. 

A közlemény szerint 

az érintett vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Alsórönökig, ahonnan egy motorvonattal utazhatnak tovább Szombathelyre. Onnan a következő Budapestre tartó Savaria InterCityvel folytathatják utazásukat.

A fennakadás miatt Szombathelyről 11.30-kor pótlóbusz indult Győrbe a Dráva InterCity helyi utasaival, akik Győrtől egy következő vonattal utazhatnak tovább a fővárosba. A Münchenből Budapestre tartó, Győrből 12.56-kor tovább induló Railjet megáll Komáromban és Tatán is, a vonaton elfogadják a Dráva InterCityre megváltott menetjegyeket is – írták.

A közlés szerint a Budapestről Grazba tartó Mura InterCity hosszabb menetidővel közlekedik, Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés vége után indul tovább. A Szombathely–Győr közti pótlóbusz megállóhelyei a következők: 

  • Szombathely, vasútállomás (Volán-megállóhely), 
  • Répcelak, vasútállomás (Volán-megállóhely), 
  • Csorna, vasútállomás (Volán-megállóhely), 
  • Győr, autóbusz-állomás (Volán-autóbusz-állomás, érkező kocsiállás).

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

