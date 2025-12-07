Tragédia Szentgotthárdnál: gázolt a vonat

A tragikus vonatbaleset Szentgotthárdnál történt – közölte a Mávinform.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity Haris megállóhelynél elütött egy embert, ezért a szakaszon változásra kell számítani a vonatközlekedésben.

A közlemény szerint

az érintett vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Alsórönökig, ahonnan egy motorvonattal utazhatnak tovább Szombathelyre. Onnan a következő Budapestre tartó Savaria InterCityvel folytathatják utazásukat.

A fennakadás miatt Szombathelyről 11.30-kor pótlóbusz indult Győrbe a Dráva InterCity helyi utasaival, akik Győrtől egy következő vonattal utazhatnak tovább a fővárosba. A Münchenből Budapestre tartó, Győrből 12.56-kor tovább induló Railjet megáll Komáromban és Tatán is, a vonaton elfogadják a Dráva InterCityre megváltott menetjegyeket is – írták.

A közlés szerint a Budapestről Grazba tartó Mura InterCity hosszabb menetidővel közlekedik, Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés vége után indul tovább. A Szombathely–Győr közti pótlóbusz megállóhelyei a következők: