Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál – jelentős késések a székesfehérvári vonalon

Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt