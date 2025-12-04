Gárdonyútvonalmenetidő

Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál – jelentős késések a székesfehérvári vonalon

Egy embert elgázolt a vonat csütörtök délután Gárdony és Agárd között, a baleset miatt a székesfehérvári vonalon jelentős késésekre és kimaradásokra kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 16:13
Illusztráció Fotó: arpasi.bence Forrás: Shutterstock
Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

 a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.

A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt 

a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, 

mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

