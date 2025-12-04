Karácsony GergelyfrakcióluxusSzentkirályiparkolás

A budapestiek megsarcolásával tömné ki a zsebeit a főváros

Miközben a fővárosi önkormányzat lassan csődbe jut, Karácsony Gergely a két ünnep közti parkolás bevezetésével igyekszik pluszbevételhez juttatni Budapestet.

Gábor Márton
2025. 12. 04. 15:26
illusztráció Fotó: MTI/Balogh Zoltán
– A két ünnep közötti fizetős parkolás a budapesti emberek és rokonaik pimasz megsarcolása. Mi természetesen nem támogattuk ezt a javaslatot. Sőt kértük, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás egész Budapest területén. Ezt a városvezetés, a Tisza és a DK sem támogatta – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője kiemelte: 

bosszantó ez a hozzáállás főleg akkor, amikor a budapesti cégvezetők luxushotelben parkolására milliói vannak a városnak. Nem hiszem, hogy az ünnepi időszakban a rokonaikhoz látogatókon kellene behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket. Ezt az összeget talán nem kellett volna elszórni vezetői prémiumokra és jutalmakra.

Szentkirályi Alexandra
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Szentkirályi szerint ismét a budapestiek látják kárát Karácsony Gergely politikai drámajátékának. 

Ebben az időszakban sok fővárosi vidékre látogat, mások pedig a fővárosban élő szeretteiket látogatják meg. Nem gondoljuk, hogy ez érdemben hozzájárulna a békés ünnepi hangulathoz, sőt inkább borsot tör az emberek orra alá. Aki idén az ünnepek alatt a fővárosba látogat, a baloldali városvezetés döntése miatt azt fogja figyelni, mikor jár le a parkolása, és bosszankodhat azon, hogy akár néhány perces csúszás miatt tízezres mikuláscsomagot kap »ajándékba«" Karácsony Gergelytől és a Tiszától.

A politikus szerint Karácsony Gergelynek és szövetségeseinek, a Tisza Pártnak és a DK-nak nem megsarcolnia kellene a budapestieket, hanem végre vállalniuk kellene a felelősséget a pazarló,  korrupciógyanús, Budapestet csődbe taszító gazdálkodás miatt.

Mint ismert, idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között. Ennek oka a 2024-ben elfogadott javaslat, amelynek eredményeként, december 29. hétfőn, december 30. kedden és december 31. szerdán is fizetni kell majd a parkolásért főváros szerte.

Borítókép: Parkoló autók Budapest belvárosában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

