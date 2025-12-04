Magyar PéterTisza-adósajtóper

Magyar Péter ismét hazudott: semmilyen pert nem nyert meg a Tisza-adó ügyében

A Tisza vezérének állításával ellentétben az Index ellen indított sajtóperben ma nem született érdemi döntés. A lapunkkal szemben kezdeményezett eljárásnak pedig még ügyszáma sincs.

2025. 12. 04. 15:09
Ismét valótlanságokat állít Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke: közösségi oldalán ugyanis azt írta, „a Ripost és a Magyar Nemzet című szennyoldalaknak ma lesz papírja arról, hogy aljas, hazug módon hazudtak a TISZA-ról. Pár hét múlva pedig majd az Indexnek is lesz róla ítélete, hogy egy ócska, hazug propagandaoldal, és minden szavuk hazugság.”

Az előzmények: az Index 2025. augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A cikk egy, a szerkesztőség birtokába került, a pártvezetés számára készült belső feljegyzésre épült. Augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisza Párt helyreigazítási kérelemmel fordult a laphoz, arra hivatkozva, hogy az említett dokumentumot nem a párt készítette. Mivel az Index ennek nem adott helyt, a Tisza Párt bírósághoz fordult, és arra kérte a törvényszéket, hogy kötelezze a szerkesztőséget egy olyan helyreigazítás közzétételére, amely szerint a cikkben szereplő, szja-emelést tervező dokumentumot nem a párt készítette. A Fővárosi Törvényszék 2025. szeptember 29-én hozott ítéletében elutasította Magyar Péterék keresetét az ügyben, az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie, az indoklás szerint a lap által ismertetett információk véleménynek minősülnek. 

Az ügy folytatásaként a Tisza Párt az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett, a másodfokú bíróság azonban december 4-én nem hozott érdemi ítéletet, hanem eljárásjogi szabálysértésre hivatkozva az elsőfokú bíróságot új eljárásra kötelezte, és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte.

Az Index által közzétett szolgálati közleményben hangsúlyozták: az eljárásnak tehát nem volt sem pernyertese, sem vesztese. A másodfokú bíróság szóbeli indoklása szerint az elsőfokú bíróság nem indokolta meg kellően, hogy miért utasította vissza a felajánlott tanúk meghallgatását. Az elsőfokú eljárás során az Index újságíróját is tanúként meg kell hallgatni, illetve a Tisza Párt által felajánlott tanúkat is, ugyanis a tényállás nem lett kellően feltárva.

A Magyar Nemzettel kapcsolatban szintén valótlanságot állított Magyar Péter, a lapunkkal szemben a Tisza által az ügyben kezdeményezett eljárásnak ugyanis még ügyszáma sincsen, nemhogy tárgyalás vagy ítélet a mai napon. De ő ezt pontosan tudja, csak szándékosan félrevezet.
 

