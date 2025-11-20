Tragikus éjszaka: fának csapódott egy autó, embert gázolt a vonat

Halálos kimenetelű baleset történt szerdán késő este Esztáron – közölte honlapján a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Két ember meghalt a balesetben Fotó: Illusztráció/MW

Egy személygépkocsi a Rákóczi utcában fának csapódott.

A balesethez a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek a jármű két utasát feszítővágó berendezéssel szabadították ki, majd elvégezték az áramtalanítást. A beavatkozást a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Az autóban utazók életüket vesztették.

Gázolt a vonat Hajdúhadházon

Elgázolt egy embert a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity Hajdúhadházon a Hunyadi utcai vasúti átjáróban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda este.

A közlemény szerint

a szerelvény elhagyta a kereszteződést, a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el.

A vonaton húszan tartózkodtak, az utasoknak a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)