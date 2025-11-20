Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

személygépkocsibalesetvonatbalesetEsztárhaláloskatasztrófavédelem

Tragikus éjszaka: fának csapódott egy autó, embert gázolt a vonat

Két tragikus kimenetelű baleset is történt éjszaka Hajdú-Bihar vármegyében. Esztáron két ember életét követelte egy autóbaleset, Hajdúhadházon pedig halálra gázolt egy személyt a vonat.

Magyar Nemzet
Forrás: hajdu.katasztrofavedelem.hu, MTI2025. 11. 20. 11:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos kimenetelű baleset történt szerdán késő este Esztáron – közölte honlapján a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. 

Két ember meghalt a balesetben Fotó:  Illusztráció/MW

Egy személygépkocsi a Rákóczi utcában fának csapódott. 

A balesethez a létavértesi önkormányzati, a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak. Az egységek a jármű két utasát feszítővágó berendezéssel szabadították ki, majd elvégezték az  áramtalanítást. A beavatkozást a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 

Az autóban utazók életüket vesztették. 

Gázolt a vonat Hajdúhadházon

Elgázolt egy embert a Debrecenből Nyíregyháza felé közlekedő Nyírség Intercity Hajdúhadházon a Hunyadi utcai vasúti átjáróban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda este.

A közlemény szerint

a szerelvény elhagyta a kereszteződést, a vasútállomáson állt meg, de a peronokat nem érte el. 

A vonaton húszan tartózkodtak, az utasoknak a hajdúböszörményi és debreceni hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu