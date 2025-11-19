Gázolt a vonat Miskolcon, kiderült a baleset oka

Egy embert elütött a Miskolc-Tiszai pályaudvarról Ózdra közlekedő személyvonat szerdán este 7 óra körül Miskolcon, a Bajcsy-Zsilinszky utca közelében – adta hírül a Boon.hu.

Illusztráció. Fotó: MW/Löffler Péter

A mentők és a tűzoltók a helyszínre érkeztek, és ötven utasnak segítettek átszállni a mentesítő járatra.

A sérült feltehetőleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé

– tájékoztatta a portált Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Az esetet államigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

Van segítség! Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt-lelkisegélyszámot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek- és ifjúsági lelkisegélyszáma: 116-111.

Borítókép: Elütött egy gyalogost a vonat Miskolcon (Forrás: bBoon.hu)