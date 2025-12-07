MávinformvonatgázolásAngyalföldEsztergom

Angyalföldnél gázolt a vonat

Az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben az angyalföldi vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban gázolt el egy embert. A baleset miatt késések várhatók – közölte a Mávinform.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07.
Forrás: Shutterstock
Elgázolt egy embert a vonat Angyalföldnél – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Budapest, 2020. június 15. Angyalföld vasútállomása 2020. június 15-én. MTI/Máthé Zoltán
Angyalföld vasútállomása Fotó: Máthé Zoltán / MTI 

Az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben az angyalföldi vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban gázolt, a vonalon előfordulhatnak késések – tudatták vasárnap kora délután.

A tájékoztatás szerint 

a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok,

 ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatok közlekedésében kisebb késésekre kell számítani.

Korábban beszámoltunk arró, hogy Szentgotthárdnál is elgázolt egy embert a vonat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó:Shutterstock) 

 

