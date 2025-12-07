Angyalföldnél gázolt a vonat

Elgázolt egy embert a vonat Angyalföldnél – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Angyalföld vasútállomása Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben az angyalföldi vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban gázolt, a vonalon előfordulhatnak késések – tudatták vasárnap kora délután.

A tájékoztatás szerint

a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok,

ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatok közlekedésében kisebb késésekre kell számítani.

Korábban beszámoltunk arró, hogy Szentgotthárdnál is elgázolt egy embert a vonat.