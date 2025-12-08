Beárazott háború

Örkény István írja, hogy „sokszor csak úgy magam elé nézek”. Talán nem kell különösebben magyaráznom, hogy mit is élünk át, amikor sokszor csak úgy magunk elé nézünk. Valami ilyesfélét éreztem akkor is, amikor „Magyarország legolvasottabb hírportálján” a következő sorokat olvastam „Európának jóval többe kerülne, ha engedne Oroszország feltételeinek, mint ha tovább támogatná Ukrajnát” – erre jutott egy új norvég jelentés. A kutatók szerint Moszkva győzelme akár 1630 milliárd eurós terhet róna Európára, míg egy ukrán siker ennek mindössze a felébe kerülne. A tanulmány arra is figyelmeztet: a háború kimenetele nemcsak a költségeket, hanem Európa biztonságát is alapjaiban határozza meg, és közben az Egyesült Államok egyre kevésbé számít stabil partnernek a rendezésben. És csak úgy magam elé néztem, mert ennél szürreálisabbat nem nagyon tudtam volna elképzelni, de lassan rá kell jönnünk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a szürrealitás vált napi szintű realitássá.

Akkor tehát ismételjük el újra! Európa és Oroszország között a német újraegyesítés után egyre inkább elmélyülő, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés jött létre (ennek egyik jelképe volt az Északi Áramlat gázvezeték, amely egyszer csak fogta magát és felrobbantódott), ami két évtizeden át olyan sikeres volt, hogy egyre inkább egy Kínával való eurázsiai együttműködési rendszerré alakult át. Ez eddig érthető, és sajnos az is érthető, hogy az amerikai világbirodalom számára elfogadhatatlan volt, hogy ő ebből kimaradt, így egy proxyháborúval sikeresen szétrombolta ezt a hármas együttműködési rendszert. (Pontosabban csak a „felét”, mert az európai(német)–orosz együttműködést teljesen szétroncsolta, súlyosan károsította az európai–kínai együttműködést is, de Oroszországot és Kínát éppen ellenkezőleg szinte egymásba olvasztotta, holott az amerikai világbirodalom egyik legdöntőbb stratégiai törekvése Henry Kissinger óta éppen ennek az ellenkezője volt, az, hogy Kína és Oroszország mindig rosszabb kapcsolatban legyen egymással, mint az amerikai birodalom egyenként velük.) Az senkit ne tévesszen meg, hogy ehhez a romboláshoz egy Ukrajna nevű országot használt katonai platformként, ez attól még az amerikai birodalom háborúja az eurázsiai együttműködési rendszer ellen. De mivel az amerikai birodalom ezt a háborút elvesztette, mert az „egyesült” kínai–orosz-komplexummal már nem tud mit kezdeni, így tett egy újabb ajánlatot Oroszországnak és Kínának, hogy most viszont már Európa kihagyásával ők alkossanak egy újabb hármast.