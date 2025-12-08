idezojelek
Vélemény

Beárazott háború

Európának minden esélye meglett volna arra, hogy az amerikai birodalommal tárgyalásos úton rendezze annak az eurázsiai együttműködés létéből eredő frusztrációját, most azt ajánlja, hogy inkább közösen „győzzék le” Oroszországot.

Bogár László avatarja
Bogár László
Cikk kép: undefined
háborúOroszországUkrajnaEurópaEgyesült Államokérdek 2025. 12. 08.
Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium
0

Örkény István írja, hogy „sokszor csak úgy magam elé nézek”. Talán nem kell különösebben magyaráznom, hogy mit is élünk át, amikor sokszor csak úgy magunk elé nézünk. Valami ilyesfélét éreztem akkor is, amikor „Magyarország legolvasottabb hírportálján” a következő sorokat olvastam „Európának jóval többe kerülne, ha engedne Oroszország feltételeinek, mint ha tovább támogatná Ukrajnát” – erre jutott egy új norvég jelentés. A kutatók szerint Moszkva győzelme akár 1630 milliárd eurós terhet róna Európára, míg egy ukrán siker ennek mindössze a felébe kerülne. A tanulmány arra is figyelmeztet: a háború kimenetele nemcsak a költségeket, hanem Európa biztonságát is alapjaiban határozza meg, és közben az Egyesült Államok egyre kevésbé számít stabil partnernek a rendezésben. És csak úgy magam elé néztem, mert ennél szürreálisabbat nem nagyon tudtam volna elképzelni, de lassan rá kell jönnünk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a szürrealitás vált napi szintű realitássá. 

Akkor tehát ismételjük el újra! Európa és Oroszország között a német újraegyesítés után egyre inkább elmélyülő, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés jött létre (ennek egyik jelképe volt az Északi Áramlat gázvezeték, amely egyszer csak fogta magát és felrobbantódott), ami két évtizeden át olyan sikeres volt, hogy egyre inkább egy Kínával való eurázsiai együttműködési rendszerré alakult át. Ez eddig érthető, és sajnos az is érthető, hogy az amerikai világbirodalom számára elfogadhatatlan volt, hogy ő ebből kimaradt, így egy proxyháborúval sikeresen szétrombolta ezt a hármas együttműködési rendszert. (Pontosabban csak a „felét”, mert az európai(német)–orosz együttműködést teljesen szétroncsolta, súlyosan károsította az európai–kínai együttműködést is, de Oroszországot és Kínát éppen ellenkezőleg szinte egymásba olvasztotta, holott az amerikai világbirodalom egyik legdöntőbb stratégiai törekvése Henry Kissinger óta éppen ennek az ellenkezője volt, az, hogy Kína és Oroszország mindig rosszabb kapcsolatban legyen egymással, mint az amerikai birodalom egyenként velük.) Az senkit ne tévesszen meg, hogy ehhez a romboláshoz egy Ukrajna nevű országot használt katonai platformként, ez attól még az amerikai birodalom háborúja az eurázsiai együttműködési rendszer ellen. De mivel az amerikai birodalom ezt a háborút elvesztette, mert az „egyesült” kínai–orosz-komplexummal már nem tud mit kezdeni, így tett egy újabb ajánlatot Oroszországnak és Kínának, hogy most viszont már Európa kihagyásával ők alkossanak egy újabb hármast. 

És akkor itt jön a szürreális fordulat, miszerint Európa, amelynek minden esélye meglett volna arra, hogy az amerikai birodalommal tárgyalásos úton rendezze annak az eurázsiai együttműködés létéből eredő frusztrációját, most azt ajánlja, hogy inkább közösen „győzzék le” Oroszországot, és hozzanak létre egy Európa, Amerika, Kína hármast. (Kínáról persze taktikai okokból nem beszél, de azzal tisztában van, hogy az Európai Unió 27 országából 22-nek nem az Egyesült Államok, hanem Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere és ez sokat elmond sok mindenről. Például arról, hogy e háromszor „háromtest” variációk mindegyikében Kína a „konstans”.) 

De mivel Európa ma már éppen a végzetesen hibás döntései folytán szabadesésben zuhan a semmibe, talán nem alaptalan az a feltételezésünk, hogy nem Európa itt a főszereplő, hanem valaki más, aki csak használja a tehetetlen bábként engedelmeskedő európai uralmi struktúrákat. És talán nem olyan nehéz a bevezetőben említett norvég stratégiai elemzés mögött felismerni ennek a valaki másnak a törekvéseit. A tanulmány kicsit túljátszott „tudományossággal” próbálja bizonyítani, hogy Európa sokkal jobban jár, ha minden létező (és „nem létező”) erővel támogatja Ukrajnát Oroszország legyőzése érdekében, mintha „defetista” módon „behódol” az orosz törekvéseknek. „Pontos” számokkal írja le, hogy az orosz győzelem esetében Európának 1630 milliárd eurót kellene a háborúra költenie, míg, ha minden erővel támogatja Ukrajnát, és így Ukrajna győz akkor „csak” 838 milliárd euró „ráfordítással” megúszná a háborút. 

A dolog azért abszurd, mert egy ilyen rendkívül komplex, következésképp kiszámíthatatlanul bonyolult örvénylést lehetetlen így prognosztizálni. Másrészt a „győzelem” értelmezése annyira önkényesen leegyszerűsítő, hogy az anyag következtetéseit aligha lehet komolyan venni. Ám mindeközben mégis csak komolyan kellene venni, mert evidens, hogy ezzel a „komoly tudományos” dolgozattal ez a „sötét energia” üzent, és azt üzente, hogy amint azt az anyag szerzői írják „Amerika nincs tisztában” a valósággal, ezért Európának kell e „valóságról” informálnia. Hát persze! Teljesen logikus, hogy az amerikai birodalom, amely már 2014-ben elkezdte Oroszország tudatos stratégián alapuló provokálását, vagyis proxyháborújának előkészítését, és a birodalom lokális helytartójaként üzemeltetett Victoria Nuland nyíltan ki is mondta, hogy „fuck the EU”, vagyis, hogy ki a f…szt érdekel Európa, szóval, hogy az így semmibe vett Európa majd elmagyarázza a „mit sem sejtő Amerikának”, hogy miről is szól a felszínen orosz–ukrán háborúnak álcázott globális összecsapás. 

Ám az a tény, hogy az Európai Unió uralmi rendszere és az egyes tagországok uralmi rendszereinek döntő többsége ma ezt a destruktív logikát tekinti az egyetlen jövőforgatókönyvnek, azt jelzi, hogy a háború (és béke) „beárazása” ma olyan erők kezében van, amelyek a háborút végtelenített erőforrásszállító-szalagként értelmezik. És ez nem jó hír sem Európa, sem a világ számára.

A szerző közgazdász 

