Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a 2026 a háború előtti utolsó választás, úgyis felfoghatjuk tehát, hogy „az utolsó békeév” lesz ez a baljós dátum, amely Mohács ötszázadig évfordulója. Mint minden más is, úgy a világháborúk is „csinálva” vannak, és éppen ezért a nemzet szellemi vezetői igyekeztek is annak idején mindent megtenni azért, hogy kimaradjunk az előző kettőből. Ám törekvésük nem egyszerűen „csak” kudarcba fulladt, hanem teljes összeomlás lett a vége mindkét esetben. Érdemes tehát eltöprengeni azon, hogy vajon most a harmadik világháborúból való kimaradásunk esélyei valóban jobbak-e, mint az előzőek esetében voltak, és ha jobbak, mitől jobbak, mit és miként kellene tennünk, hogy mindez ne vezessen újabb összeomláshoz. (Az most kivezetne a képből, ha elméláznánk azon is, hogy Mohács idején is világháború volt és akkor is ugyanaz a „nem létező” világerő finanszírozta és vezette egymás ellen a nagy nyugati és keleti birodalmat, hogy az így „csinált” frontálzónájuk szétroncsolja a Szentkorona szakrális történelmi Magyarországát, aki a mostanában zajló világháborúkat is „csinálni” szokta.)
A világháborúnak nevezett konfliktusörvény akkor „csinálódik”, amikor a világot valóban irányító erő már nem képes az amúgy általa létrehozott komplexitásszint ellenőrzésére, ezért a világháborúk valójában komplexitás „visszabontásként” is értelmezhetők. Nevezhetjük ezt világrendszerváltásnak is, ám a lényeg, hogy a világot irányító láthatatlan szuperstruktúra átrendezi a színpadot, egyes szereplők „kiesnek”, mások, akik eddig nem voltak színpadi szereplők megjelennek a nagy világszínpadon. A magyarság számára a szó szoros értelmében létkérdés, hogy minél pontosabb („finom felbontású”) képe legyen az átalakulást mozgató erők szándékairól, a színpadon jelenlévő, a világ üzemeltetés-technikai feladatait ellátó aktorokról. Hogy ez milyen nehéz feladat, azt például az is jelzi, hogy ma Európa uralmi struktúrái egy, földrészünk szempontjából öngyilkos stratégiát támogatnak egyre nagyobb elszántsággal. Erről most már „papírunk” is van, méghozzá a legilletékesebb helyről, az amerikai adminisztrációtól.
