2001. szeptember végén az első Orbán-kormány miniszterelnökségi államtitkáraként bent ültem a Parlement üléstermében, amikor a szeptember 11-i „sajnálatos események” nyomán a magyar parlamentnek „demokratikusan” úgy kellett döntenie, hogy lévén akkor már NATO-tagok szárazföldön, vízen és levegőben minden NATO-hoz kapcsolódó katonai transzport akadálytalanul vonulhat át rajtunk, mondhatni, mintha ott se lennénk. Mint ahogy valóban nem is voltunk ott, amit a rendszerváltás rendszerének legdrámaibb közjátéka szépen meg is mutatott azon az ülésen. Egymás után szólalt fel ugyanis a kormány külügyminisztere és az ellenzék legnagyobb pártjának a volt külügyminisztere, és persze szóról szóra ugyanazt mondták, hiszen világháború van. (A terrorizmus elleni világháború, amit az akkor éppen amerikai elnökként üzemeltetett ifjabb Bush hivatalosan is bejelentett, azt is hozzátéve, hogy aki ebben nem vesz részt, az a terroristákkal cimborál, vagyis aki nincs velünk, az ellenünk van.) Történt azonban, hogy amikor ez az ellenzéki volt külügyminiszter a NATO-ra akart hivatkozni – ami, mint tudjuk, a washingtoni szerződésre épül –, egy kis hiba csúszott a felszólalásba, mert washingtoni helyett varsói szerződést mondott – ami, mint tudjuk, a szovjet katonai szervezet volt. És mégis mozog a Freud, mondhatnánk. Én életemben olyan fülsiketítő csendet soha nem hallottam, mint akkor ott, a Parlament üléstermében. Mindenki ugyanazt élte át, szóval, hogy a szabadság és szuverenitás szavak ugyan jól hangzanak, de a tartalmukat az éppen aktuális világhatalmi helyet határozza meg.

Most megint világháború van, és akárcsak akkor, egy „katonai Schengen” keretében kellene legalább is „felfüggeszteni” minden EU-tagország inkább vélt, mint valós szuverenitását.

Hogy megértsük a ma és az igen kalandosnak ígérkező jövő folyamatait, egy kicsit még érdemes 2001. szeptember 11-ére és következményeire visszatérni. Bár még mindig nem illik erről beszélni, de bármi és bármiképp is történt azon a napon, legfőképpen maga a „birodalom” volt érdekelt abban, hogy az megtörténjen. Kellett ugyanis az ürügy ahhoz, hogy a birodalom az egész világ által felhatalmazva szabad kezet kapjon arra, hogy Eurázsia bármely pontján tetszése szerinti katonai intervenciót hajtson végre. Akkor még kevésbé fogtuk fel, hogy e korlátlan globális felhatalmazásnak a valódi oka az volt, hogy Európa, Oroszország és Kína között akkortájt kezdett igazán felgyorsulni a kölcsönös előnyökön nyugvó, szinergiára épülő komplex együttműködési rendszer, ami hosszú távon végzetes fenyegetést jelentett az amerikai világbirodalom számára.