A kőbaltás ember

Albert Einstein szerint azt nem lehet előre tudni, hogy milyen fegyverekkel vívják majd a harmadik világháborút, de hogy a negyediket kőbaltával, az biztos. A Foreign Affairs legújabb tematikus számának a címadó tanulmánya felteszi a kérdést, hogy véget ér-e most a Római Birodalom bukása óta leghosszabb békeidőszak.

A „békeidőszak” pontos definíciója viták tárgya ugyan, de viszonylagos konszenzus van abban, hogy az elmúlt nyolcvan év során a világ mindenkori meghatározó globális hatalmai nyíltan és közvetlenül nem támadtak szervezett katonai erővel egymásra. Inkább választották a proxyháború anyag és energiatakarékos (az „élőerőről” már nem is beszélve) konstrukcióját, mint napjainkban is. Ez így akár elfogadható is lehetne, de ahhoz, hogy ez az elfogadás teljes körű legyen előbb azt kellene tisztázni, hogy mi is az, hogy „világ”.

Ez nem egyszerűen terminológiai szőrszálhasogatás, hanem egy az emberiség egészét érintő döntő fontosságú kérdés, amely közvetlenül kapcsolódik a mai globális konfliktusok örvényeihez. Mert ha már a Foreign Affairs a Nyugatrómai Birodalom bukása óta számítja azt az időszakot, amikor mind gyakrabban estek egymás torkának a világot meghatározó legfőbb birodalmak, akkor ehhez hozzá kell tenni, hogy e bukás utáni ezer év során a „világ” a Nyugat számára lényegében önmagát jelentette. A rajta kívül létező öt kontinensből legfeljebb kettőnek (Ázsia és Afrika) a létezéséről volt némileg tudomása, de ez is csak egy nagyon felszínes és igen korlátozott tudás volt. Ám jó fél évezreddel ezelőtt a helyzet gyökeresen megváltozott. A változás lényege, hogy az akkori Nyugat létszemlélete és létberendezkedése radikálisan módosult. E változás lényege, hogy olyan berendezkedés jött létre (ez csak a 19. század során kapta meg a kapitalizmus nevet), amelynek a külső természetet és a belső természetet parazitaként felélő energiái kis híján saját élőhelyét is megsemmisítették. Hogy ez a globálishoz képest lokális katasztrófa elkerülhető legyen, expanzív módon elkezdte „felfedezni” a világot, de nem annyira a tudásszomj, mint inkább a profitéhség hajtotta.