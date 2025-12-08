A légió három gólra volt képes, a legfontosabbal nem sokra ment

A magyar légió fellegvárának számító Liverpoolnak ez a hét sem hozta meg a megváltást. A két újonccal hozta össze a sorsolás szeszélye, előbb hazai pályán játszott 1-1-et a Sunderlanddel, majd szombaton a Leeds United vendégeként 3-3-at , de míg az előzőn örülhetett az egyenlítésnek, az utóbbin 2-0-ra és 3-2-re is vezetett, a harmadik gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki végig a pályán volt mindkét meccsen, Kerkez Milos szerdán a 86. percben állt be, Leedsben viszont kezdett, és nem cserélték le. Szoboszlait mindig a csapat legjobbjai közé sorolták, Kerkez megítélése vegyes volt.

A légió másik liverpooli tagja, Kerkez Milos élvezi az edzője bizalmát. Fotó: NurPhoto

Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Stylesszal a csapatban 3-1-re kikapott Londonban a Queens Park Rangerstől, a Portsmouth pedig a Charlton Athletic otthonában Kosznovszky Márkkal a kispadon kezdett, a meccs azonban egy szurkoló halála miatt 0-0-s állásnál félbeszakadt. A harmadosztályban, a League One-ban a Plymouth Argyle hazai környezetben szenvedett 1-0-s vereséget a Bredford Citytől, Szűcs Kornél a kispadon kezdett, és a 78. percben cserélték be.

Németországban az RB Leipzig a hét közben Gulácsi Péter pihentetve, Willi Orbánt viszont bevetve 3-1-re legyőzte a Magdeburgot a Német Kupa nyolcaddöntőjében, majd szombaton már mindkét magyarral 6-0-lal lemosta a pályáról a bajnokságban az Eintracht Frankfurtot. Az Union Berlin a kupában otthon kikapott 3-2-re a Bayern Münchentől, a Bundesligában viszont a megoperált Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg stadionjában szenvedett 3-1-es vereséget . Schäfer András mindkétszer kezdett, előbb a 83. percben, utóbb pedig az 57. percben jött le a pályáról.

A megsérült Dárdaikkal csökkent a légió létszáma

A német másodosztályú Hertha a kupában 6-1-re kiütötte a Kaiserslauternt, Dárdai Márton kezdőként 78 percet kapott, és adott egy gólpasszt, a bajnokságban pedig a csapat nélküle vallott 2-0-s kudarcot Berlinben a Magdeburggal szemben, a magyar védő sérülés miatt hiányzott. A Braunschweig Szabó Leventét a kispadon jegelve otthon érte be 1-1-el a Holstein Kiel ellen.

A francia élvonalban a Le Havre a Paris FC-t fogadta Loic Negóval a soraiban, és 0-0 lett a végeredmény. A skót első osztályú Dundee United szerdán a saját pályáján 2-2-re végzett a Glasgow Rangersszel,

majd szombaton 2-0-ra kikapott a St. Mirren stadionjában, a vezetőedző Keresztes Krisztián játékára mindkét meccsen végig igényt tartott. A portugál bajnokságban a Rio Ave idegenben győzte le 2-1-re az AFS együttesét, Nikitscher Tamás a kispadról élvezhette a mérkőzést.