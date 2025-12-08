légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

A légió három gólra volt képes, a legfontosabbal nem sokra ment

Szoboszlai Dominik gólt lőtt a Liverpoolban, de a csapata nem nyert, és betalált Redzic Damir is a Szlovák Kupában, ő rögtön kétszer is. A magyar légió góltermése mindössze ennyi volt, ugyanakkor jó hetet zárhattak a német RB Leipzig magyarjai. A külföldön játszó magyar futballisták alig jutottak szóhoz, és a többségük nem győztes csapat tagja volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 6:00
Szoboszlai Dominik úgy tűnt, győztes gólt szerez a Liverpoolban, ám a Leeds United a 96. percben egyenlített, így a találat csupán egy pontot ért. Fotó: AFP/ Oli Scarf
A magyar légió fellegvárának számító Liverpoolnak ez a hét sem hozta meg a megváltást. A két újonccal hozta össze a sorsolás szeszélye, előbb hazai pályán játszott 1-1-et a Sunderlanddel, majd szombaton a Leeds United vendégeként 3-3-at , de míg az előzőn örülhetett az egyenlítésnek, az utóbbin 2-0-ra és 3-2-re is vezetett, a harmadik gólt Szoboszlai Dominik szerezte, aki végig a pályán volt mindkét meccsen, Kerkez Milos szerdán a 86. percben állt be, Leedsben viszont kezdett, és nem cserélték le. Szoboszlait mindig a csapat legjobbjai közé sorolták, Kerkez megítélése vegyes volt.

A légió másik magyarja, Kerkez Milos
A légió másik liverpooli tagja, Kerkez Milos élvezi az edzője bizalmát. Fotó: NurPhoto

Az angol másodosztályban a West Bromwich Albion Callum Stylesszal a csapatban 3-1-re kikapott Londonban a Queens Park Rangerstől, a Portsmouth pedig a Charlton Athletic otthonában Kosznovszky Márkkal a kispadon kezdett, a meccs azonban egy szurkoló halála miatt 0-0-s állásnál félbeszakadt. A harmadosztályban, a League One-ban a Plymouth Argyle hazai környezetben szenvedett 1-0-s vereséget a Bredford Citytől, Szűcs Kornél a kispadon kezdett, és a 78. percben cserélték be.

Németországban az RB Leipzig a hét közben Gulácsi Péter pihentetve, Willi Orbánt viszont bevetve 3-1-re legyőzte a Magdeburgot a Német Kupa nyolcaddöntőjében, majd szombaton már mindkét magyarral  6-0-lal lemosta a pályáról a bajnokságban az Eintracht Frankfurtot. Az Union Berlin a kupában otthon kikapott 3-2-re a Bayern Münchentől, a Bundesligában viszont a megoperált Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg stadionjában szenvedett 3-1-es vereséget . Schäfer András mindkétszer kezdett, előbb a 83. percben, utóbb pedig az 57. percben jött le a pályáról. 

 

A megsérült Dárdaikkal csökkent a légió létszáma

A német másodosztályú Hertha a kupában 6-1-re kiütötte a Kaiserslauternt, Dárdai Márton kezdőként 78 percet kapott, és adott egy gólpasszt, a bajnokságban pedig a csapat nélküle vallott 2-0-s kudarcot Berlinben a Magdeburggal szemben, a magyar védő sérülés miatt hiányzott. A Braunschweig Szabó Leventét a kispadon jegelve otthon érte be 1-1-el a Holstein Kiel ellen. 

A francia élvonalban a Le Havre a Paris FC-t fogadta Loic Negóval a soraiban, és 0-0 lett a végeredmény. A skót első osztályú Dundee United  szerdán a saját pályáján 2-2-re végzett a Glasgow Rangersszel,

majd szombaton 2-0-ra kikapott a St. Mirren stadionjában, a vezetőedző Keresztes Krisztián játékára mindkét meccsen végig igényt tartott. A portugál bajnokságban a Rio Ave idegenben győzte le 2-1-re az AFS együttesét, Nikitscher Tamás a kispadról élvezhette a mérkőzést.

A spanyol másodosztályú FC Andorra a Király Kupa 3. fordulójában 4-2-es vereséggel utazott haza a Cultural Leonesától, Yaakobishvili Antal végigjátszotta a mérkőzést, Yaakobishvili Áron nem volt a meccskeretben, a szombati bajnoki meccsen pedig az Almería vitte el a három pontot egy 1-2-es sikerrel, itt Antal nem lépett pályára, viszont most Áron védte a csapat kapuját.

Redzic Damir gólerős volt a Szlovák Kupában. Forrás: www.dac1904.sk

Sallai Roland eltiltás miatt kihagyta a Galatasaryben a török Süper Lig legnagyobb rangadóját, a csapata 1-1-re végzett a nagy rivális Fenerbahce ellen, és ugyanezért hiányzott a Samsunspor ellen 3-2-re megnyert meccsről is. A Rizespor Mocsai Attilát a kispadon „felejtve” játszott 1-1-et a Konyaspor vendégeként, a Genclerbirligi Csoboth Kevint a keretbe sem nevezve győzte le 3-0-ra a Karamgürük együttesét, a Kocaelispor és a Kasimpasa találkozója 0-0-lal ért véget, a hazai csapatba Balogh Botond a 42., a vendégekhez pedig Szalai Attila a 85. percben állt be. 

A Szlovák Kupa nyolcaddöntőjében Redzic Damir két góllal járult hozzá a Dunaszerdahely győzelméhez a Michalovce ellen, Tuboly Máté szintén végigjátszotta a meccset a DAC-ban, amely vasárnap a bajnokságban a Spartak Trnavát fogadta, Damir sérülés miatt hiányzott, a csapat pedig nyert 3-1-re, Tuboly ezúttal is a gyepen töltötte a teljes meccset. A Rapid Wien az osztrák bajnokságban 2-1-re kikapott Bécsben a Riedtől, Bolla Bendegúz sérülés miatt nem lehetett tagja a keretnek.

 

