Schäfer András szinte végig a pályán volt az öngólok és büntetők meccsén a Bayern ellen

Mindkét csapat két-két meccset nyert meg a kupasorozat korábbi szakaszában. A magyar válogatott Schäfer András csapata, a vendéglátó Union legutóbb a másodosztályú Bielefeld, a Bayern pedig az élvonalbeli 1. FC Köln együttesét győzte le, így jutott be a legjobb 16 közé.

A Német Kupa serlege is ott volt a berlini stadionban, ahol a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a Bayern Münchent fogadta szerdán (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Schäfer András a kezdőcsapatban

A szerdai, berlini találkozót a hazai kezdőtizenegy tagjaként várhatta Schäfer, akinek klubja az egyetlen, amely a bajnokság első 12 fordulójában pontot tudott szerezni a Bajnokok Ligája-veretlenségét egy hete, az Arsenal elleni vereséggel elveszítő müncheniek ellen. Ezzel együtt sem a vendéglátó volt a favorit, azok után pedig főleg nem, hogy a 12. percben, egy sarokrúgást követően a felszabadítani igyekvő Union-játékos, Ilyas Ansah a saját kapujába passzolt. Öngóllal vezetett 1-0-ra a Bayern!

A második vendégtalálat hasonló körülmények között született meg. A 24. minutumban újra szögletet végezhetett el a Bayern, a beadás után pedig Harry Kane fejjel csúsztatott Schäferék kapujába (0-2).

Harry Kane gólöröme az eső találata után (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A folytatásban Schäfer Andrásnak volt egy kaput elkerülő próbálkozása, majd Kane a 37. percben is a kapura talált, ám a találatot a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Ezt követően Martin Petersen a videóbíró segítségével vizsgált meg egy korábbi kezezést, Jonathan Tah pedig vétkesnek találtatott, így utólag büntetőt kapott az Union! Leopold Querfeld a 40. percben magabiztosan értékesítette a tizenegyest, és 2-1-re felzárkózott a házigazda. Ezzel azonban még nem volt vége: a rendes játékidő ráadásának 4. percében egy szabadrúgás után középre szálló labdát Diogo Leite fejelte a saját kapujába. Félidőben 3-1-re vezetett a Bayern München.

Csak közelíteni sikerült

A szünetben nem cseréltek az edzők, a Bayern trénere, Vincent Kompany viszont az újrakezdés után hamarosan kénytelen volt változtatni: Aleksandar Pavlovic sérült meg egy durva belépő után, így helyére Leon Goretzka állt be a 49. percben. Öttel később Kane szabálytalan megmozdulása miatt újabb tizenegyest végezhetett el a vendéglátó, Querfeld pedig másodjára sem hibázott, így megint egygólos közelségbe került az Union (2-3).