Német KupaSchäfer AndrásBayern MüchenUnion Berlin

Schäfer András szinte végig a pályán volt az öngólok és büntetők meccsén a Bayern ellen

Magyar válogatott játékos a Bayern München ellen. Ez volt a felállás a Német Kupa szerda esti nyolcaddöntőjében, ahol a Schäfer Andrást 83 percen át soraiban tudó Union Berlin két tizenegyest is rúghatott, ugyanakkor két öngólt is vétett, és 3-2-re kikapott a német rekordbajnoktól. A vereséggel a berliniek búcsúztak a további küzdelmektől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 22:44
Schäfer András csapattársa, Diogo Leite (balra) aligha így képzelte: a játékos csapata második öngólját jegyezte a Bayern München elleni kupameccsen. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindkét csapat két-két meccset nyert meg a kupasorozat korábbi szakaszában. A magyar válogatott Schäfer András csapata, a vendéglátó Union legutóbb a másodosztályú Bielefeld, a Bayern pedig az élvonalbeli 1. FC Köln együttesét győzte le, így jutott be a legjobb 16 közé.

A Német Kupa serlege is ott volt a berlini stadionban, ahol a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a Bayern Münchent fogadta szerdán
A Német Kupa serlege is ott volt a berlini stadionban, ahol a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a Bayern Münchent fogadta szerdán (Fotó: AFP/Odd Andersen)

 

Schäfer András a kezdőcsapatban

A szerdai, berlini találkozót a hazai kezdőtizenegy tagjaként várhatta Schäfer, akinek klubja az egyetlen, amely a bajnokság első 12 fordulójában pontot tudott szerezni a Bajnokok Ligája-veretlenségét egy hete, az Arsenal elleni vereséggel elveszítő müncheniek ellen. Ezzel együtt sem a vendéglátó volt a favorit, azok után pedig főleg nem, hogy a 12. percben, egy sarokrúgást követően a felszabadítani igyekvő Union-játékos, Ilyas Ansah a saját kapujába passzolt. Öngóllal vezetett 1-0-ra a Bayern!

A második vendégtalálat hasonló körülmények között született meg. A 24. minutumban újra szögletet végezhetett el a Bayern, a beadás után pedig Harry Kane fejjel csúsztatott Schäferék kapujába (0-2).

Harry Kane gólöröme az eső találata után
Harry Kane gólöröme az eső találata után (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A folytatásban Schäfer Andrásnak volt egy kaput elkerülő próbálkozása, majd Kane a 37. percben is a kapura talált, ám a találatot a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Ezt követően Martin Petersen a videóbíró segítségével vizsgált meg egy korábbi kezezést, Jonathan Tah pedig vétkesnek találtatott, így utólag büntetőt kapott az Union! Leopold Querfeld a 40. percben magabiztosan értékesítette a tizenegyest, és 2-1-re felzárkózott a házigazda. Ezzel azonban még nem volt vége: a rendes játékidő ráadásának 4. percében egy szabadrúgás után középre szálló labdát Diogo Leite fejelte a saját kapujába. Félidőben 3-1-re vezetett a Bayern München.

 

Csak közelíteni sikerült

A szünetben nem cseréltek az edzők, a Bayern trénere, Vincent Kompany viszont az újrakezdés után hamarosan kénytelen volt változtatni: Aleksandar Pavlovic sérült meg egy durva belépő után, így helyére Leon Goretzka állt be a 49. percben. Öttel később Kane szabálytalan megmozdulása miatt újabb tizenegyest végezhetett el a vendéglátó, Querfeld pedig másodjára sem hibázott, így megint egygólos közelségbe került az Union (2-3).

A 71. percben Diogo Leite javíthatott volna korábbi öngólja után, de közvetlen közelről gyatra mozdulattal találta el a labdát. Nem sokkal később hazai részről Janik Haberer lőtt kevéssel mellé, majd Luis Díaz szerzett egy lesgólt. Schäfer András a 83. percben hagyta el a pályát, edzője Livan Burcunak adott lehetőséget a helyén a hajrára. 

Az eredmény már nem változott: a Bayern München 3-2-re legyőzte az Uniont, ezzel továbbjutott. A berliniek kiestek.

Német Kupa, a nyolcaddöntő eredményei

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.