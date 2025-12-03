Gulácsi nélkül jutott tovább a Lipcse, amelynek meccsét ismét tragédia árnyékolta be

Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

A Német Kupa nyolcaddöntőjében a másodosztályú Magdeburg együttesét fogadta az RB Leipzig kedden este. Gulácsi Péter nélkül, de Willi Orbánnal a soraiban nyert 3-1-re a Lipcse, és ezzel biztosította a helyét a nyolc között. A győzelmet és továbbjutást azonban tragédia árnyékolta be, ráadásul nem először az idényben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 8:21
Továbbjutott a Lipcse.
Továbbjutott, és már a nyolc között a Német Kupában a Lipcse. (Fotó: RONNY HARTMANN/AFP)
Az RB Leipzig még október végén a harmadosztályú Cottbus ellen kezdte meg idei Német Kupa-szereplését. A lipcseiek 4-1-re nyertek azon a találkozón, a továbbjutásban Willi Orbán is főszerepet játszott, gólpasszt adott. A magyar válogatott hátvéd a Magdeburg ellen is kezdett. Egy másik magyar érdekeltségű csapat már korábban a nyolc közé jutott: a Hertha 6-1-re ütötte ki a Kaiserslauternt. Dárdai Márton, csakúgy mint az előző körben, az Elversberg legyőzésénél, ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, és ismét gólpasszal segítette csapatát.

A Lipcse jutott tovább a Német Kupában.
A Lipcse elleni meccs után a Magdeburg játékosai az elhunyt szurkoló előtt tisztelegtek. Fotó: DPA /AFP

Ahogy azt már megszokhattuk a kupameccsek esetében – és a Leipzig vezetőedzője, Ole Werner előzetesen is bejelentette –, Gulácsi Péter kikerült a kapuból. A másik lipcsei magyar játékos, Willi Orbán viszont ezúttal is a pályán volt az első perctől kezdve.

A mérkőzésen kisebb meglepetésre a másodosztályú Magdeburg került előnybe a 11. percben. Viszont tíz perc leforgása alatt (a 19. és a 29. percben) kétszer is betalált a Lipcse, és fordított a szünet előtt. A második játékrész elején a harmadik hazai gól is megérkezett, ami mindent eldöntött. Ezt az előnyt már nem engedték ki kezükből Willi Orbánék.

A Leipzig mellett a Hertha, a St. Pauli és a Bayer Leverkusen jutott tovább kedden. A szerda esti programban Freiburg–Darmstadt, Bochum (II.)–VfB Stuttgart, Hamburg–Holstein Kiel (II.) és Union Berlin–Bayern München párosítások szerepelnek. Ezen találkozók győzteseivel egészül ki a Német Kupa nyolcas mezőnye.

A végére kijött az osztálykülönbség. (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)
A végére kijött az osztálykülönbség. Fotó: AFP

Tragédia árnyékolta be a Lipcse mérkőzését, nem először idén

Október végén, az RB Leipzig Cottbus elleni kupameccsén a stadionban lett rosszul egy Lipcse-szurkoló, és végül a kórházban életét vesztette. Hasonló tragédia történt kedd este, a Magdeburg elleni mérkőzés előtt.

Egy vendégszurkoló közvetlen a mérkőzés előtt rosszul lett, összeesett, újra kellett éleszteni. Kórházba szállították, azonban életét vesztette.

Az ijesztő és megrendítő esetre tekintettel a hazai fanatikusok is alig hallatták a hangjukat a mérkőzés közben.

Természetesen hatással van a szurkolókra, ha valakit újra kellett éleszteni, de ennek így kell lennie. A meccs után tudtuk meg, hogy a szurkoló sajnos elhunyt. Részvétünket fejezzük ki a családjának

mondta Ole Werner, az RB Leipzig vezetőedzője.

Őszintén szólva vegyes érzelmek kavarognak bennem. Amikor ilyesmi történik, csak részvétünket fejezhetjük ki a barátaiknak és a családjuknak. A meccs előtt hallottuk, hogy a szurkolóink ​​emiatt visszafogják a buzdítást. Végső soron továbbra is a munkánkat kell végeznünk, és a meccsre kell koncentrálnunk. Nem könnyű, de professzionálisan kell hozzáállnunk

fogalmazott a tragédia után Christoph Baumgartner.

