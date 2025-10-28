RB LeipzigWilli OrbánNémet Kupa

Willi Orbán gólpasszal ünnepelte, hogy ismét történelmet írt az RB Leipzigben

Továbbra is nagyszerű formában van az RB Leipzig, amely a bajnoki gólfesztivál után a Német Kupában is kiütéssel nyert. A lipcseiek Cottbus elleni 4-1-es sikerében a gólpasszt adó Willi Orbán is főszerepet játszott, aki a kupaszereplések tekintetében holtversenyben a klub örökranglistájának élére ugrott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 22:42
Orbán gólpassza után indult be a gólgyártás Fotó: Robert Michael Forrás: DPA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Remek napokat él meg Willi Orbán. Az RB Leipzig futballistája a hétvégi, Augsburg ellen 6-0-ra megnyert bajnokin a 234. élvonalbeli meccsén szerepelt lipcsei színekben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban – a kapusok közül pedig egyedüliként Gulácsi (254) áll előtte a rangsorban.

A Willi Orbánnal felálló lipcseiek magabiztosan jutottak tovább
A Willi Orbánnal felálló lipcseiek magabiztosan jutottak tovább (Fotó: Robert Michael/DPA/AFP)

A magyar válogatott védő a harmadosztályú Cottbus ellen is ott volt a kezdőcsapatban, és mivel a 34. kupamérkőzésén lépett pályára, ebben a kategóriában beérte az eddigi első Yussuf Poulsent, így holtversenyben ő is a klub örökranglistájának rekorderének számít.

Willi Orbán gólpasszt adott

S hogy még tökéletesebb legyen az este, Orbán gólpasszt adott Johan Bakayokónak, aki már a 13. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az osztálykülönbség egyértelműen visszaköszönt, a Leipzig a szünetben már 3-0-ra vezetett, s végül 4-1-es sikerrel abszolválta a továbbjutást.

Gulácsi Péter az eddigi szokásoknak megfelelően a rotáció miatt a kispadról figyelte a győzelmet – valamint azt, hogy Maarten Vandevoordt alaposan mellényúlt a szépítést eredményező lövésnek –, ám a Stuttgart elleni szombati bajnokin minden bizonnyal ismét ő védi majd a lipcsei kaput.

NÉMET KUPA, A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT:

Augsburg–Bochum (II.) 0-1
Cottbus (III.)–RB Leipzig 1-4
Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 3-1
St. Pauli–Hoffenheim 1-1 – még tart

Korábban:
Frankfurt–Borussia Dortmund 1-1 – 11-esekkel: 2-4
Heidenheim–Hamburg 0-1
Hertha BSC (II.)–Elversberg (II.) 3-0
Wolfsburg–Kiel (II.) 0-1

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu