Willi Orbán gólpasszal ünnepelte, hogy ismét történelmet írt az RB Leipzigben

Remek napokat él meg Willi Orbán. Az RB Leipzig futballistája a hétvégi, Augsburg ellen 6-0-ra megnyert bajnokin a 234. élvonalbeli meccsén szerepelt lipcsei színekben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban – a kapusok közül pedig egyedüliként Gulácsi (254) áll előtte a rangsorban.

A Willi Orbánnal felálló lipcseiek magabiztosan jutottak tovább (Fotó: Robert Michael/DPA/AFP)

A magyar válogatott védő a harmadosztályú Cottbus ellen is ott volt a kezdőcsapatban, és mivel a 34. kupamérkőzésén lépett pályára, ebben a kategóriában beérte az eddigi első Yussuf Poulsent, így holtversenyben ő is a klub örökranglistájának rekorderének számít.

Willi Orbán gólpasszt adott

S hogy még tökéletesebb legyen az este, Orbán gólpasszt adott Johan Bakayokónak, aki már a 13. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. Az osztálykülönbség egyértelműen visszaköszönt, a Leipzig a szünetben már 3-0-ra vezetett, s végül 4-1-es sikerrel abszolválta a továbbjutást.

Gulácsi Péter az eddigi szokásoknak megfelelően a rotáció miatt a kispadról figyelte a győzelmet – valamint azt, hogy Maarten Vandevoordt alaposan mellényúlt a szépítést eredményező lövésnek –, ám a Stuttgart elleni szombati bajnokin minden bizonnyal ismét ő védi majd a lipcsei kaput.