Félgőzzel jutott tovább a Diósgyőr a Magyar Kupában

A Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitómérkőzésén az NB I hetedik helyén álló DVTK a az NB II hatodikját, a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadta kedden este. A találkozó tétje a legjobb tizenhat közé jutás volt.

Küzdött ugyan a Szeged, de a Diósgyőr komolyabb megerőltetés nélkül jutott a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)

Sajbán két gólja Magyar Kupa továbbjutást ért

Az első negyedórában a legnagyobb izgalmát a diósgyőri pálya locsolóberendezése okozta, ami a hazai tizenhatos előtt váratlanul működésbe lépett, derültséget okozva a pályán és a lelátón is. A mérkőzés irama és színvonala sem volt magas, a DVTK próbálta irányítani a játékost, de kapura veszélyes lehetősége kétszer is a Szegednek volt.

A gólt mégis a Diósgyőriek szerezték, a 36. percben jobboldali beadás után a középen egyedül érkező Sajbán Máté lőtt a kapuba (1-0).

A második játékrész elején a hazaiak gyorsan dűlőre akarták vinni a továbbjutás sorsát, a szegedi kapusnak, Molnár-Farkas Tamásnak többször is bravúrosan kellett védenie, egy alkalommal a kapufa is kisegítette.

Ha nem is nagy erővel, de nyomott a Diósgyőr, a fölény a 69. percben érett góllá. Monár-Farkas kitűnő reflexszel védte Acolatse fejesét, a kipattanó viszont Sajbánhoz került, aki a kapu torkából könnyed mozdulattal fejelt a hálóba (2-0).

Bár a Szeged küzdött, de nem volt erő a játékában, így a DVTK megőrizte előnyét és bejutott a legjobb tizenhat közé a Magyar Kupában.