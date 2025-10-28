Szeged-Csanád Grosics AkadémiaDiósgyőrDVTK

Félgőzzel jutott tovább a Diósgyőr a Magyar Kupában

Nem borult a papírforma Miskolcon. A labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójának nyitómérkőzésén a Diósgyőr különösebb megerőltetés nélkül 2-0-ra nyert a Szeged ellen, és jutott a legjobb tizenhat közé.

Kibédi Péter
2025. 10. 28. 22:04
Sajbán Mátét kétszer is ünnepelhették a társak, góljai továbbjutást értek a Diósgyőrnek
Sajbán Mátét kétszer is ünnepelhették a társak, góljai továbbjutást értek a Diósgyőrnek Fotó: Czinege Melinda/Nemzeti Sport
A Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitómérkőzésén az NB I hetedik helyén álló DVTK a az NB II hatodikját, a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadta kedden este. A találkozó tétje a legjobb tizenhat közé jutás volt.

Küzdött ugyan a Szeged, de a Diósgyőr komolyabb megerőltetés nélkül jutott a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé
Küzdött ugyan a Szeged, de a Diósgyőr komolyabb megerőltetés nélkül jutott a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé (Fotó: Czinege Melinda / Nemzeti Sport)

Sajbán két gólja Magyar Kupa továbbjutást ért

Az első negyedórában a legnagyobb izgalmát a diósgyőri pálya locsolóberendezése okozta, ami a hazai tizenhatos előtt váratlanul működésbe lépett, derültséget okozva a pályán és a lelátón is. A mérkőzés irama és színvonala sem volt magas, a DVTK próbálta irányítani a játékost, de kapura veszélyes lehetősége kétszer is a Szegednek volt. 

A gólt mégis a Diósgyőriek szerezték, a 36. percben jobboldali beadás után a középen egyedül érkező Sajbán Máté lőtt a kapuba (1-0). 

A második játékrész elején a hazaiak gyorsan dűlőre akarták vinni a továbbjutás sorsát, a szegedi kapusnak, Molnár-Farkas Tamásnak többször is bravúrosan kellett védenie, egy alkalommal a kapufa is kisegítette. 

Ha nem is nagy erővel, de nyomott a Diósgyőr, a fölény a 69. percben érett góllá. Monár-Farkas kitűnő reflexszel védte Acolatse fejesét, a kipattanó viszont Sajbánhoz került, aki a kapu torkából könnyed mozdulattal fejelt a hálóba (2-0). 

Bár a Szeged küzdött, de nem volt erő a játékában, így a DVTK megőrizte előnyét és bejutott a legjobb tizenhat közé a Magyar Kupában.

A Mol Magyar Kupa 4. fordulójának programja
Kedd
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0) Miskolc, DVTK Stadion, 2500 néző. Játékvezető: Zierkelbach. Gólszerző: Sajbán (36., 69.)

Szerda
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 12.30
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 12.30
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 12.30
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 12.30
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 12.30
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 17.00
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 17.00
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 17.15 (tv: M4 Sport)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 17.30
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 20.00

Csütörtök
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 12.30
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 18.00
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

