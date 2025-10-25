Gulácsi és Orbán is azonnal reagált a klubtörténelmi győzelemre

Gulácsi Péter végigjátszotta a Leipzig augsburgi Bundesliga-mérkőzését, míg a szintén magyar válogatott Willi Orbánt a 70. percben lecserélték. Orbánnak ez volt a 234. élvonalbeli meccse lipcsei színekben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban – a kapusok közül pedig egyedüliként Gulácsi (254) áll előtte a rangsorban. Az együttes az előző hét kör alatt összesen tíz gólt szerzett, ezúttal egy meccsen hatot, ráadásul hat különböző futballista volt eredményes. A Leipzig veretlenségi sorozata immár hét forduló óta tart, ennél nagyobb különbségű idegenbeli győzelme pedig még sosem volt a csapatnak az első osztályban.

Willi Orbán mellett a lipcseiek magyar kapusa, Gulácsi Péter is azonnal megemlékezett az RB Leipzig Bundesliga-történeti győzelméről (Fotó: instagram.com/petergulacsi)

A lipcsei sikerre Gulácsi Péter és Willi Orbán is reagált

Jellemzően a lipcseiek mindkét magyarja hamar reagál a közösségi oldalán egy-egy mérkőzés után, ezúttal Gulácsi volt a gyorsabb, aki a Leipzig bejegyzését osztotta meg a végeredményről. Orbán a klubhonlapon nyilatkozva számolt be a találkozóval kapcsolatos érzéseiről.

– A mérkőzés eleje nem indult olyan könnyen, mint ahogyan azt a végeredmény mutatja. Keményen dolgoztunk a 6-0-s sikerért és küzdenünk kellett érte, különösen az első félidőben.

Meg kell jegyezni, hogy az ellenfél sok lehetőséget adott, mi pedig hatékonyan kihasználtuk őket

– mondta a magyar középhátvéd, aki kiemelte, milyen jól felkészítette a csapatot az edzői stáb.

A Leipzig edzője szerint ez sem volt tökéletes

Az érthetően elégedett Ole Werner vezetőedző sem talált sok kivetnivalót a lipcseiek játékában. Mint a hatékonyságot is dicsérő német tréner elmondta,

tökéletes teljesítmény nem létezik, de a csapata szombaton közel volt hozzá.

A tabellán második RB Leipzig lemaradása továbbra is öt pont a százszázalékos mérleggel éllovas Bayern München mögött. A lipcseiek legközelebb kedden, Cottbusban játszanak kupamérkőzést.