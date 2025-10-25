Csak Gulácsi áll Orbán előtt a Lipcse megsemmisítő rekordgyőzelme után

A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin 1-0-ra kikapott Brémában a Werder vendégeként a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A fővárosiak 26 éves magyar válogatott futballistája a padon kezdte a találkozót és csereként mintegy fél óra játéklehetőséget kapott. Szombat délután a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzigen volt a sor, hogy tovább gyarapítsa a bajnoki pontjai számát az Augsburg otthonában. Az előjelek a lipcsei csapatnak kedveztek, mivel az Augsburg elleni korábbi tizenhét találkozójukból 11 győzelem és hat döntetlen volt a mérlegük.

A Lipcse már az első félidőben dominált az Augsburg elleni Bundesliga-meccsen (Fotó: DPA/Harry Langer)

Lipcsei gólfesztivál az első félidőben

Gulácsi és Orbán is a lipcsei kezdőben kapott helyet, és a vendégek már a 10. percben megszerezték a vezetést. Romulu Cruz passza után az elefántcsontparti Yan Diomande az ötös sarkáról zúdította be a labdát a kapu jobb alsó sarkába. Alig nyolc perccel később a brazil Cruz már maga is betalált, a német utánpótlás-válogatott és mindössze 19 éves Assan Ouédraogo centerezése után hat méterről könnyű dolga volt a lipcseiek támadójának. Ezzel azonban még nem volt vége a meccs elejei gólparádénak. A 22. percben Diomande látta meg középen a norvég Antonio Nusát, és a 20 éves norvég válogatott támadó középpályás tizenöt méteres lövése után a labda a kapu bal alsó sarkában kötött ki.

Az Augsburg próbálkozott gólt szerezni a lipcsei csapat ellen, de a vendégek ekkor már gyors kontratámadásokra rendezkedtek be. A 38. percben egy ilyen ellentámadásból talált be Christoph Baumgartner a tizenhatoson belülről, Diomande a második gólpasszát osztotta ki ekkor. A játékrész végén még Alexis Claude nagy lövését kellett védenie Gulácsi Péternek, az első félidő négygólos lipcsei vezetéssel zárult, teljes hideg zuhanyként érte a hazai szurkolókat.

A második félidőben tovább domináltak Gulácsiék. Az 56. percben Assan Ouédraogo a tizenhatos előteréből kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, a gólpasszt Baumgartner jegyezte. Alig tíz perccel később a 65. percben Castello Lukeba talált be az ötös vonaláról, már hat góllal vezetettek a vendégek, akik végül így meg is nyerték az idegenbeli találkozójukat.