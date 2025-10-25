BundesligaGulácsi PéterBayern MünchenWilli OrbánFC AugsburgRB Leipzig

Csak Gulácsi áll Orbán előtt a Lipcse megsemmisítő rekordgyőzelme után

A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 8. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az Augsburg otthonába látogatott. Az első félidőben a lipcsei együttes négy gólt szerzett, majd a második játékrészben még kétszer betaláltak a vendégek a kiütéses győzelemmel végződő, 6-0-ra megnyert mérkőzésen. A Bayern München sokáig emberelőnyben sem tudott betalálni a Mönchengladbach otthonában, de végül Kimmich gólja után lendületbe jött, és 3-0-ra diadalmaskodott. Dárdai Bence most először léphetett pályára az idényben a Bundesligában, ráadásul csapata, a Wolfsburg idegenben múlta felül a Hamburgot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 17:54
Fotó: AFP/ALEXANDRA BEIER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin 1-0-ra kikapott Brémában a Werder vendégeként a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén. A fővárosiak 26 éves magyar válogatott futballistája a padon kezdte a találkozót és csereként mintegy fél óra játéklehetőséget kapott. Szombat délután a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzigen volt a sor, hogy tovább gyarapítsa a bajnoki pontjai számát az Augsburg otthonában. Az előjelek a lipcsei csapatnak kedveztek, mivel az Augsburg elleni korábbi tizenhét találkozójukból 11 győzelem és hat döntetlen volt a mérlegük.

A Lipcse már az első félidőben ellentmondást tűrően játszott az Augsburg elleni Bundesliga meccsen.
A Lipcse már az első félidőben dominált az Augsburg elleni Bundesliga-meccsen (Fotó: DPA/Harry Langer)

Lipcsei gólfesztivál az első félidőben

Gulácsi és Orbán is a lipcsei kezdőben kapott helyet, és a vendégek már a 10. percben megszerezték a vezetést. Romulu Cruz passza után az elefántcsontparti Yan Diomande az ötös sarkáról zúdította be a labdát a kapu jobb alsó sarkába. Alig nyolc perccel később a brazil Cruz már maga is betalált, a német utánpótlás-válogatott és mindössze 19 éves Assan Ouédraogo centerezése után hat méterről könnyű dolga volt a lipcseiek támadójának. Ezzel azonban még nem volt vége a meccs elejei gólparádénak. A 22. percben Diomande látta meg középen a norvég Antonio Nusát, és a 20 éves norvég válogatott támadó középpályás tizenöt méteres lövése után a labda a kapu bal alsó sarkában kötött ki. 

Az Augsburg próbálkozott gólt szerezni a lipcsei csapat ellen, de a vendégek ekkor már gyors kontratámadásokra rendezkedtek be. A 38. percben egy ilyen ellentámadásból talált be Christoph Baumgartner a tizenhatoson belülről, Diomande a második gólpasszát osztotta ki ekkor. A játékrész végén még Alexis Claude nagy lövését kellett védenie Gulácsi Péternek, az első félidő négygólos lipcsei vezetéssel zárult, teljes hideg zuhanyként érte a hazai szurkolókat. 

A második félidőben tovább domináltak Gulácsiék. Az 56. percben Assan Ouédraogo a tizenhatos előteréből kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, a gólpasszt Baumgartner jegyezte. Alig tíz perccel később a 65. percben Castello Lukeba talált be az ötös vonaláról, már hat góllal vezetettek a vendégek, akik végül így meg is nyerték az idegenbeli találkozójukat.

A Lipcse története legnagyobb különbségű idegenbeli győzelmét aratta az élvonalban, ráadásul Orbán (234) felzárkózott Gulácsi (254) mögé az örökranglista második helyére, ami a karrier során játszott Bundesliga-mérkőzéseket illeti.

Az RB Leipzig játékos, Yan Diomande remekelt az első félidőben az Augsburg ellen a Bundesliga szombati játéknapján
Az RB Leipzig játékos, Yan Diomande remekelt az első félidőben az Augsburg ellen a Bundesliga szombati játéknapján (Fotó: AFP/Alexandra Beier)

A Bayern emberelőnyben tudott nyerni

A Borussia Mönchengladbach és a Bayern München találkozója forgalmi okok miatt késéssel indult, majd az első tizenöt percben eseménytelenül csordogált, mielőtt a 19. percben a hazaiak jobbhátvédjét, Jens Castropot a Luiz Díaz elleni durva szabálytalanság miatt kiállította a játékvezető némi VAR-ozás után. Ekkor azt hihették sokan, hogy a bajorok fölénybe kerülnek, de meglepetésre nem így történt. Bár a vendégek szinte lecövekelték magukat az ellenfél térfelén és a saját kapuja elé szorították a Mönchengladbachot. 

A 44. percben Harry Kane került nagy helyzetbe Luiz Díaz nagy szólója után, de a hazaiak kapusa, Moritz Nicolas bravúrral védte az angol támadó közeli lövését, ami a Bayern legnagyobb esélye volt a gólszerzésre az első félidőben. A folytatásban továbbra is parádézott az Augsburg hálóőre, az 53. percben a francia Michael Olise közeli lövését hatástalanította. 

Kimmich góljával szerezte meg a vezetést a Bayern München a Mönchengladbach otthonában
Kimmich góljával szerezte meg a vezetést a Bayern München a Mönchengladbach otthonában (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

A 64. percben a német válogatott Joshua Kimmich az idényben szerzett első bajnoki góljával megszerezték a vezetést a bajorok: Lamier és Gnabry összjátéka után lőhetett a vendégek játékosa, s bár először a hazaiak védője blokkolni tudta a lövést, Kimmich második kísérlete után már betalált az Augsburg kapujába.

 Sőt, Olise briliáns gólpassza után Raphael Guerreiro is eredményes tudott lenni, ezzel 2-0-ra vezetett a német rekordbajnok. 

Tíz perccel a meccs vége előtt a csereként beállt Lennart Karl hatalmas góljával végleg eldöntötte a meccset a Bayern, a német labdarúgás legújabb ígérete a hétközi BL-fordulóban is eredményes volt a Brugge ellen.

Újabb győzelmével a bajorok továbbra is hibátlan mérleggel rendelkeznek a bajnokságban, a lipcsei csapat öt ponttal a második helyen áll a Bundesliga tabelláján. 

Dárdai Bence először játszott idénybeli bajnokin

Dárdai Bence most először lépett pályára az idényben Bundesliga-meccsen, a magyar játékos bő harmincöt percet kapott csereként beállva a Wolfsburgban, amely a Hamburg otthonában győzött 1-0-ra Daghim góljával.

Bundesliga, 8. forduló, szombat délutáni mérkőzések:

  • FC Augsburg–RB Leipzig 0-6
  • Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0-3
  • Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2-0
  • TSG Hoffenheim–Heidenheim 3-1
  • Hamburger SV–VfL Wolfsburg 0-1

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.