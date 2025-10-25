Schäfer AndrásChristopher TrimmelUnion BerlinBundesliga

Schäfer András újra játszott az Union Berlinben, de nem volt benne köszönet

Újra lehetőséget kapott klubcsapatában a magyar válogatott középpályása, mégsem lehet boldog. Schäfer András, a fővárosiak játékosa csereként állt be a péntek este játszott Werder Bremen–Union Berlin Bundesliga-mérkőzésen, amelyet a csapat 1-0-ra elvesztett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 8:03
Schäfer András melegít Fotó: MIGUEL LEMOS Forrás: NurPhoto
Schäfer András betegen vállalta a játékot a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn , Marco Rossi ezért cserélte le már az első félidő hajrájában. Miként megírtuk, a klubcsapatánál, az Union Berlinnél nem örültek ennek, kérdéses volt, a magyar válogatott középpályása, aki végre kezdett formába lendülni, vajon mikor kap ismét lehetőséget.

Schäfer András Marco Grüllt igyekszik szerelni a Werder Breme-Union Berlin Bundesliga-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás csereként állt be
Schäfer András Marco Grüllt igyekszik szerelni a Werder Bremen–Union Berlin Bundesliga-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás csereként állt be (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Egy hete, a Bundesliga 7. fordulójában Schäfer András az Union Berlin keretébe sem került be a Mönchengladbach ellen 3-1-re megnyert bajnokin.

Hogyan játszott Schäfer a Werder Bremen ellen?

A nyolcadik fordulóban, péntek este a magyar játékos csereként már ott volt a fővárosiak keretében. A 61. percben állt be Kemlein helyett. A teljesítményére átlagosnak mondható, 6,4-es osztályzatot kapott a Sofascore-tól, kár, hogy a Werder a beállása után, a 71. percben szerezte meg a győztes találatot. A vendégek edzője, Christopher Trimmel a hajrában többet cserélt, de az Union Berlin nem tudott egyenlíteni.

Az Union Berlin edzője szerint ez döntött

Christopher Trimmel szerint az volt a mérkőzés döntő mozzanat, hogy a csapatából Andrej Ilics megsérült és korán, már a 29. percben le kellett cserélni.

– Őszintén szólva, a játékunk megváltozott, miután Andrejt lecserélték. Nagyon fontos számunkra, sok labdát szerez, és jobbá tesz minket. Ennek ellenére higgadtabbnak és következetesebbnek kellett volna lennünk előrefelé. Többet is kihozhattunk volna a mérkőzésből – nyilatkozta az Union trénere.

A vereség dacára 8 forduló után 10 ponttal az Union Berlin a 10. a Bundesliga tabelláján, biztonságos távolságra van a kiesőzónától. 

A 9. fordulóban szombaton Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig az Augsburg vendége lesz.

A Werder Bremen–Union Berlin mérkőzés összefoglalója:

 

