Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Megérte? Berlinből üzenik: Schäfer túl nagy áldozatot hozott a magyarokért

Berlinben nem örülnek a magyar futballista áldozatkészségének. Schäfer András betegen vállalta a játékot a 2-2-es döntetlenre végződött Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn, amiért ismét nagy árat fizethet. Az Union Berlin középpályása valószínűleg nem gyógyul meg péntekig, így nem játszhat a Mönchengladbach elleni, hazai meccsen a Bundesliga 7. fordulójában. Német források arra emlékeztetnek, hogy Schäfer szeptemberben ugyanígy járt, s akkor három hétre volt szüksége, mire visszaverekedte magát a klubcsapata kezdőtizenegyébe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 13:03
Schäfer András ismét nagy áldozatot hozott a magyar válogatottért Fotó: DAVID INDERLIED Forrás: DPA
Sokan nem értették, ugyan miért kellett lecserélni Schäfer Andrást már a 38. percben a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn . Szokásos, csupaszív játékával jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott jól tartotta magát Cristiano Ronaldo és társai ellen, a cseréje előtt néhány perccel például hatalmasat mentett a magyar kapu előtt. Sokan sérülésre gyanakodtak, de nem az volt az oka Marco Rossi húzásának: Schäfer betegen vállalta a játékot.

Schäfer András betegen vállalta a játékot a portugál-magyar vb-selejtezőn. Emiatt ismét kieshet a játékból Bundesliga-csapatánál, az Union Berlinnél
Schäfer András betegen vállalta a játékot a portugál–magyar vb-selejtezőn. Emiatt ismét kieshet a játékból Bundesliga-csapatánál, az Union Berlinnél Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Németországban felidézik, hogy szeptember elején hasonló volt a helyzet, akkor az Union Berlin és az MLSZ egymásra mutogatott. Akkor Schäfer Andrásnak három fordulóra volt szüksége ahhoz, hogy újra visszaverekedje magát az Union kezdőcsapatába.

Schäfer eddig öt meccsen játszott az Union Berlinben

A magyar játékosra most is nagy szüksége lenne a fővárosi együttesnek. A Bundesligában jelenleg a 13. helyen álló Union Berlin pénteken a Mönchengladbachot fogadja, amely az egyetlen nyeretlen csapat a mezőnyben.

Schäfer az idényben eddig öt meccsen szerepelt a klubjában. Négy Bundesliga-találkozón, ezek közül kétszer volt kezdő, valamint egy Német Kupa-meccsen, az összes játékideje 275 perc.

Mire számíthat a többi magyar játékos a Bundesligában

A többi magyar játékos közül Dárdai Bence (Wolfsburg) helyzete még rosszabb a Bundesligában, Gulácsi Péter és Willi Orbán nélkül viszont elképzelhetetlen az RB Leipzig.

A Mönchengladbachhoz gasonlóan rossz formában van a Wolfsburg, az első fordulóban aratott győzelme óta két döntetlen és három vereség a mérlege, s csak a tizenötödik helyen áll. A keret tagja Dárdai Bence is, de a 19 éves középpályás ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott a bajnokságban, csupán a válogatottszünetben rendezett Hertha BSC elleni tesztmérkőzésen kapott kilencven percet. Az előzmények ismeretében meglepetés lenne, ha szombat délután a zöld-fehérek javítanának teljesítményükön, mivel a negyedik helyezett VfB Stuttgart ellen lépnek pályára, ráadásul riválisuk az utóbbi három fordulóban egyaránt győzött.

A Stuttgartnál is jobb sorozatban van az RB Leipzig, amely az idénynyitón elszenvedett veresége óta a megszerezhető tizenöt pontból tizenhármat begyűjtött, és a harmadik helyről várja a Hamburg elleni összecsapást. A klub két magyar játékosa, Gulácsi Péter és Willi Orbán az eddigi hat fordulóban egyaránt a kezdőcsapatban szerepelt, és várhatóan ez most is így lesz.

Bundesliga, 7. forduló:

péntek:

  • Union Berlin–Borussia Mönchengladbach 20.30

szombat:

  • 1. FC Köln–FC Augsburg 15.30
  • FSV Mainz–Bayer Leverkusen 15.30
  • RB Leipzig–Hamburger SV 15.30
  • Heidenheim–Werder Bremen 15.30
  • VfL Wolfsburg–VfB Stuttgart 15.30
  • Bayern München–Borussia Dortmund 18.30

vasárnap:

  • SC Freiburg–Eintracht Frankfurt 15.30
  • St. Pauli–TSG Hoffenheim 17.30

Az élcsoport:

  1. Bayern München 18 pont
  2. Dortmund 14
  3. RB Leipzig 13 

A Portugália–Magyarország vb-selejtező értékelése a Rapid Sporton:

 

