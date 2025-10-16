Megérte? Berlinből üzenik: Schäfer túl nagy áldozatot hozott a magyarokért

Sokan nem értették, ugyan miért kellett lecserélni Schäfer Andrást már a 38. percben a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn . Szokásos, csupaszív játékával jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott jól tartotta magát Cristiano Ronaldo és társai ellen, a cseréje előtt néhány perccel például hatalmasat mentett a magyar kapu előtt. Sokan sérülésre gyanakodtak, de nem az volt az oka Marco Rossi húzásának: Schäfer betegen vállalta a játékot.

Schäfer András betegen vállalta a játékot a portugál–magyar vb-selejtezőn. Emiatt ismét kieshet a játékból Bundesliga-csapatánál, az Union Berlinnél Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Németországban felidézik, hogy szeptember elején hasonló volt a helyzet, akkor az Union Berlin és az MLSZ egymásra mutogatott. Akkor Schäfer Andrásnak három fordulóra volt szüksége ahhoz, hogy újra visszaverekedje magát az Union kezdőcsapatába.

Schäfer eddig öt meccsen játszott az Union Berlinben

A magyar játékosra most is nagy szüksége lenne a fővárosi együttesnek. A Bundesligában jelenleg a 13. helyen álló Union Berlin pénteken a Mönchengladbachot fogadja, amely az egyetlen nyeretlen csapat a mezőnyben.

Schäfer az idényben eddig öt meccsen szerepelt a klubjában. Négy Bundesliga-találkozón, ezek közül kétszer volt kezdő, valamint egy Német Kupa-meccsen, az összes játékideje 275 perc.

Mire számíthat a többi magyar játékos a Bundesligában

A többi magyar játékos közül Dárdai Bence (Wolfsburg) helyzete még rosszabb a Bundesligában, Gulácsi Péter és Willi Orbán nélkül viszont elképzelhetetlen az RB Leipzig.

A Mönchengladbachhoz gasonlóan rossz formában van a Wolfsburg, az első fordulóban aratott győzelme óta két döntetlen és három vereség a mérlege, s csak a tizenötödik helyen áll. A keret tagja Dárdai Bence is, de a 19 éves középpályás ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott a bajnokságban, csupán a válogatottszünetben rendezett Hertha BSC elleni tesztmérkőzésen kapott kilencven percet. Az előzmények ismeretében meglepetés lenne, ha szombat délután a zöld-fehérek javítanának teljesítményükön, mivel a negyedik helyezett VfB Stuttgart ellen lépnek pályára, ráadásul riválisuk az utóbbi három fordulóban egyaránt győzött.