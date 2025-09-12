Rendkívüli

FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát

Schäfer AndrássérülésUnion BerlinBundesliga

Ellentmondás Schäfer állapotáról: az Union Berlin, a német sajtó vagy az MLSZ hazudik?

Schäfer András, az Union Berlin 26 éves középpályása a hétvégén, a Hoffenheim ellen még nem térhet vissza a pályára, erősítette meg ezt a berliniek vezetőedzője. Ugyanakkor a német sajtó és a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleménye között ellentmondás van Schäfer András egészségügyi állapotáról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 17:06
Schäfer András klubcsapatánál, az Union Berlinnél hétvégén még nem játszhat
Schäfer András klubcsapatánál, az Union Berlinnél hétvégén még nem játszhat (Fotó: DPA/Andreas Gora)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt már a válogatottszünet elején megtudtuk, hogy a német Union Berlin középpályása, Schäfer András az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőkön nem játszhat izomsérülés miatt. Arról a szövetségi kapitány, Marco Rossi a napokban nyilatkozott, hogy a 26 éves középpályás elvesztése mennyire nehezítette meg a dolgát a szeptemberi két válogatott meccseken. Pénteken aztán az Union vezetőedzője, Steffen Baumgart is beszélt a magyar játékos állapotáról.

Schäfer András legutóbb a svédek ellen lépett pályára a Puskás Arénában
Schäfer András legutóbb a svédek ellen lépett pályára a Puskás Arénában (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Szűkszavú nyilatkozat Schäfer András egészségügyi állapotáról

– Jövő héten tér vissza az edzésekre – nyilatkozta a 2025 januárjában érkezett vezetőedző, amikor Schäfer állapotáról kérdezték, így a szombati, Hoffenheim elleni Bundesliga-mérkőzést a középpályás csak a lelátóról figyelheti. 

A német bajnokságból idáig két forduló ment le, az Union ezek közül egyet nyert meg, ezen Schäfer is kezdett. Az első fordulóban a fővárosiak a Stuttgartot gyűrték le 2-1-re. Egy héttel később Schäferék sima, 3-0-s vereséget szenvedtek a Borussia Dortmund otthonában, ekkor a 26 éves játékos végig a kispadon ült. Arról még az idény kezdte előtt írtunk, hogy Schäfernek idén alaposan meg kell küzdenie a helyéért a csapatban. A 21 éves német Aljoscha Kemlein a helyiek nagy kedvence, ugyanakkor az idáig két meccsen mindössze kilenc percet kapott Baumgart vezetőedzőtől.

Sérülés vagy betegség áll Schäfer távolléte mögött?

Noha Rossi és az MLSZ kommunikációja szerint izomsérülés áll a magyar játékos kihagyása mögött, az rbb24.de berlini hírportál és 

a német sajtó nagy része csak betegségről ír Schäfer kapcsán.

Mindeközben a klub hallgat, a meccset felvezető írásban csak arról van szó, hogy Schäfer nem játszhat, ennek okait nem részletezi. 

Egy dolog viszont biztos: Schäfer András a következő héten újra a társaival edzhet, így szeptember 21-én, vasárnap az Eintracht Frankfurt otthonában akár a pályára is visszatérhet. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu