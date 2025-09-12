Ellentmondás Schäfer állapotáról: az Union Berlin, a német sajtó vagy az MLSZ hazudik?

Azt már a válogatottszünet elején megtudtuk, hogy a német Union Berlin középpályása, Schäfer András az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőkön nem játszhat izomsérülés miatt. Arról a szövetségi kapitány, Marco Rossi a napokban nyilatkozott, hogy a 26 éves középpályás elvesztése mennyire nehezítette meg a dolgát a szeptemberi két válogatott meccseken. Pénteken aztán az Union vezetőedzője, Steffen Baumgart is beszélt a magyar játékos állapotáról.

Schäfer András legutóbb a svédek ellen lépett pályára a Puskás Arénában (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Szűkszavú nyilatkozat Schäfer András egészségügyi állapotáról

– Jövő héten tér vissza az edzésekre – nyilatkozta a 2025 januárjában érkezett vezetőedző, amikor Schäfer állapotáról kérdezték, így a szombati, Hoffenheim elleni Bundesliga-mérkőzést a középpályás csak a lelátóról figyelheti.

A német bajnokságból idáig két forduló ment le, az Union ezek közül egyet nyert meg, ezen Schäfer is kezdett. Az első fordulóban a fővárosiak a Stuttgartot gyűrték le 2-1-re. Egy héttel később Schäferék sima, 3-0-s vereséget szenvedtek a Borussia Dortmund otthonában, ekkor a 26 éves játékos végig a kispadon ült. Arról még az idény kezdte előtt írtunk, hogy Schäfernek idén alaposan meg kell küzdenie a helyéért a csapatban. A 21 éves német Aljoscha Kemlein a helyiek nagy kedvence, ugyanakkor az idáig két meccsen mindössze kilenc percet kapott Baumgart vezetőedzőtől.

Sérülés vagy betegség áll Schäfer távolléte mögött?

Noha Rossi és az MLSZ kommunikációja szerint izomsérülés áll a magyar játékos kihagyása mögött, az rbb24.de berlini hírportál és

a német sajtó nagy része csak betegségről ír Schäfer kapcsán.

Mindeközben a klub hallgat, a meccset felvezető írásban csak arról van szó, hogy Schäfer nem játszhat, ennek okait nem részletezi.

Egy dolog viszont biztos: Schäfer András a következő héten újra a társaival edzhet, így szeptember 21-én, vasárnap az Eintracht Frankfurt otthonában akár a pályára is visszatérhet.