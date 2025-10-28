Újpest FCNB IDebrecenDamir KrznarAndré Duarte

Az Újpest kitette a keretből az egyik labdarúgóját, dühöngenek a szurkolók + videó

Kieső helyre zuhant a labdarúgó NB I-ben az Újpest, amely a legutóbbi, múlt hét végi fordulóban 5-2-re kikapott a Debrecen otthonában. A lilák máris megtalálták az egyik bűnbakot: André Duarte kikerült az első csapat keretéből – tudatta kedd este az Újpest közösségi oldala.

2025. 10. 28. 20:48
André Duarte kikerült az Újpest keretéből Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy pofonba szaladt bele a múlt hét végén Újpest FC, s az 5-2-es debreceni vereség után a 11., kieső helyen áll a tabellán. A lila-fehérek 11 meccsből mindössze kettőt tudtak megnyerni az NB I 2025/206-os kiírásában. Damir Krznar vezetőedző alakulata legutóbb augusztus 23-án győzött. Hat forduló óta nyeretlen, s közben az abszolút újonc Kazincbarcikától is kikapott, ami után a szurkolók számonkérték a trénert és a játékosokat.

André Duarte az Újpest vezetésétől nem sárga, hanem piros lapot kapott
André Duarte az Újpest vezetésétől nem sárga, hanem piros lapot kapott (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI )

André Duarte már nem az Újpest első csapatával készül

A lilák máris megtalálták az egyik bűnbakot: a portugál André Duarte kikerült az első csapat keretéből – tudatta kedd este az Újpest közösségi oldala.

A  poszt alatt sorjáznak a dühös bejegyzések a szukolókól, akik közül sokan a vezetőedző távozását követelik.

És Krznarral mikor lesz ilyen közlemény? – ez az egyik legnépszerűbb reagálás.

 

A Nyíregyháza ma menesztette Szabó István vezetőedzőt:

A Debrecen–Újpest találkozó összefoglalója:

