Szabó István a sejtelmes mondata után megkapta az elbocsátó üzenetet

A Nyíregyháza hazai veresége, valamint a ZTE bravúros, 2-1-es győzelme a Ferencváros otthonában azt eredményezte, hogy már a Nyíregyháza az utolsó a tabellán. A Kazincbarcika elleni mérkőzés lefújása után a B közép nem rejtette véka alá véleményét a csapat teljesítményével kapcsolatban, és írásban is üzentek a szurkolók – számolt be a fejleményekről a SZON, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A Mastiffs 1995 Nyíregyháza szurkolói csoport a közösségi oldalán arról írt, azt szeretnék, hogy Szabó István távozzon a nyíregyházi kispadról.

Varga Kevin kiállítása sok volt a Nyíregyháza csapatánal, Szabó István együttesének (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Ami a szombati találkozót illeti, a házigazda Nyíregyháza már a 10. percben emberhátrányba került, miután Varga Kevint második sárga lappal kiállította a játékvezető. Ezt követően a Kazincbarcika szerezte meg a vezetést a második játékrészben, és Könyves Norbert gólja elégnek is bizonyult, 1-0-ra nyertek a vendégek.

Szabó István szerint is kevés a Nyíregyháza kilenc pontja

A csapat eddigi teljesítménye egyértelműen csalódás, ezt Szabó István sem titkolta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

– Nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy az első körben csak kilenc pontot szereztünk, de belülről ismerjük az okokat – hangzott el a mondat a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjének szájából.

Hogy milyen belső okok állhatnak a háttérben, arról csak találgatni lehet, az ugyanakkor biztos, jóval többet várt mindenki a csapattól, különösképpen annak tükrében, hogy mekkora játékosmozgás történt nyáron a keretben – írta hétfőm a SZON.

Ma délután pedig a portál arról számolt be, hogy Szabó István távozik. A klub vezetése kedden válságértekezletet tartott, majd a vezetés úgy döntött, hogy megválik a jelenlegi vezetőedzőtől, noha a hét elején még Szabó Istbán vezette a csapat edzéseit. A hírek szerint a döntést a keddi tréning után közölték vele.

Néhány hónapja Szabó mentette meg a Szparit a kieséstől

A döntés legfeljebb azért némileg meglepő, mert az előző idény végén Szabó István kisebb csodát tett a Nyíregyházával. Hét fordulóval a zár előtt nevezték ki a menesztett Tímár Krisztián utódjaként, s noha a hajrában becsúszott a Fradi elleni megrázó, 7-0-s vereség, a Szpari az utolsó hét körben 12 pontot szerzett és bennmaradt az NB I-ben.