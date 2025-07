Szabó István új alapokra helyezi a nyíregyházi labdarúgást

Az előző NB I-es idényben újoncként a 8. helyen végzett a Nyíregyháza Spartacus, amely a bennmaradást már az utolsó előtti fordulóban bebiztosította. Ehhez egy kulcsfontosságú lépés is kellett: az edzőváltás. Április elején, hét fordulóval a bajnokság vége előtt a csapat élére a korábban Kecskeméten is sikert arató Szabó István került Tímár Krisztián helyére. Az új vezetőedző irányításával a Szpari három győzelmet, három döntetlent és mindössze egy vereséget könyvelt el – igaz, az a vereség egy súlyos, 7-0-s zakó volt a Ferencváros ellen.

A Nyíregyháza szakmai stábja új csapatot épített és új játékstílust alakítottak a nyáron Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Bátrabb játék, fiatalabb keret a Nyíregyháza Spartacusnál

Bár Szabó István már az idény hajrájában belenyúlt a csapat játékába, az a néhány hét még a tűzoltásról szólt, nem az igazi átalakulásról. A nyári felkészülés viszont új szakaszt hozott: megkezdődött a tudatos csapatépítés.

– Természetesen valamilyen szinten előny, hogy már itt voltam az előző idény végén, de a keret jelentősen átalakult. Nyolc-kilenc új játékos is érkezett, akik eséllyel pályáznak a kezdőcsapatba.

A játékfilozófiánk is változott, bátrabb, offenzívebb játékot szeretnénk látni, a stabil védekezés megtartása mellett

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szabó István a Vasas elleni 2-2-es felkészülési mérkőzést követően.

Szabó István célja a hosszú távú stabilitás

A Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője szerint a cél továbbra is a biztos bennmaradás, ugyanakkor hosszú távon versenyképes csapatot szeretne építeni.

– Álmokat lehet és kell is szövögetni, de a realitás az, hogy a Ferencváros mellett csak egy-két csapat lehet esélyes komolyabb célokra.

Mi most a jövő csapatát kezdjük el építeni. Az átlagéletkor csökkent, több magyar játékos szerepel nálunk, ezek mind tudatos döntések voltak.

Persze nem könnyű az új érkezőket rögtön beépíteni, de szeretnénk egy olyan magot kialakítani, amelyre hosszú távon építhetünk, és nem kell minden átigazolási időszakban fél csapatot cserélni – hangsúlyozta Szabó.

A nyíregyházi játékosok kemény heteken vannak túl, és még két kemény hét vár rájuk a bajnoki rajtig Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Vármegyei rangadóval kezd a Nyíregyháza

A Vasas elleni találkozón érződött, hogy a Szpari játékosai komoly terhelésből érkeztek. A csapat már a hét közepén is edzőmérkőzést játszott, és naponta két tréningen is részt vettek. A kétszer hatvan perces mérkőzés első felében a Nyíregyháza irányított, noha két hibából két gólt is kapott.

Még mindig az építkezés szakaszában járunk, sokat kell fejlődnünk a csapatvédekezésben. Viszont több kreatív labdarúgónk lett, javult a labdabirtoklási arányunk és gólratörőbb a játékunk. Két hét van még a bajnoki rajtig, ez idő alatt mindent megteszünk a további fejlődésért

– értékelt a meccs után a tréner.

A Nyíregyháza Spartacus július 20-án a Mezőkövesd ellen tartja a bajnoki főpróbát hazai pályán, majd július 27-én szintén otthon, a Kisvárda elleni vármegyei rangadóval kezdi meg az új NB I-es idényt.

A Szabó Istvánnal készült videóinterjúnkat itt nézheti meg: