Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

LiverpoolFabrizio RomanoArne SlotFSGSzoboszlai Dominik

Kiszivárgott, mit gondolnak a Liverpool tulajdonosai, maradjon-e Slot a kispadon

Gödörben van a Liverpool futballcsapata, amely a legutóbbi hat meccséből ötöt elveszített, ma pedig az angol Ligakupában a nyolc közé jutásért hazai pályán a Crystal Palace ellen játszik (20.45, tv: Match4). Rengetegen találgatják, Arne Slot vezetőedző alatt mennyire inog a kispad. A rendre megbízható információkkal rendelkező olasz sportújságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool tulajdonosai, az amerikai Football Sports Group (FSG) vezetésének bizalma nem ingott meg Slot iránt. Egyelőre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 9:05
Szoboszlai és Slot külön megbeszélést folytattak a Frankfurt elleni BL-meccsen, ezt idegenben 5-1-re megnyerte a Pool Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Arne Slot helyzete egyre több kérdést vet fel Liverpoolban. A holland menedzser, aki tavaly a Premier League-ben a csúcsra juttatta a Vörösöket komoly nyomás alá került, miután Szoboszlai Dominikék a legutóbbi hat mérkőzésükből ötöt elveszítettek. Hallani olyan hangokat, hogy a vezetőség nem elégedett az eredményekkel, és akár lépéseket is tehet, ha nem javul a helyzet. Az angol sajtóban még Jürgen Klopp esetleges visszatéréséről is felröppentek pletykák – bár ennek valóságtartalmát egyelőre senki sem tudta megerősíteni.

Arne Slot fellélegezhet a Liverpool tulajdonosai továbbra is bíznak benne
Arne Slot fellélegezhet a Liverpool tulajdonosai továbbra is bíznak benne (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Fabrizio Romano: Teljes a bizalom Slot iránt

A neves újságíró, Fabrizio Romano azonban úgy tudja, a Liverpool tulajdonosai egyelőre kiállnak Slot mellett. A Football Sports Group (FSG) türelméről híres, és úgy tűnik, a holland szakember eddigi munkájával kiérdemelte, hogy időt kapjon a fordításra.

– A klub vezetősége és a tulajdonosok teljes mértékben bíznak Arne Slotban – mondta Romano YouTube-csatornáján. – Meg vannak győződve arról, hogy ő a legmegfelelőbb ember ennek a helyzetnek a kezelésére. A döntéshozók biztosak abban, hogy minden rendben lesz, csak idő kell, hogy az új igazolások beépüljenek a csapatba.

Romano szerint a klubon belül kiváló a kommunikáció a menedzser, az igazgatók és a játékosok között, nincsenek belső konfliktusok, amelyek tovább nehezítenék a helyzetet.

Két nagyon fontos meccs vár a Liverpool csapatára

A kérdés már csak az, hogy meddig tart ki az FSG türelme. Négy egymást követő bajnoki vereség sok klubnál elég ahhoz, edzőváltás történjen, de Slot pozíciója egyelőre stabilnak tűnik. A következő hetek azonban kulcsfontosságúak lehetnek: a Liverpool négy mérkőzést játszik a következő válogatott szünetig, köztük a Bajnokok Ligájában Real Madrid (november 4.), a Premier League-ben a Manchester City ellen (november 9.). Amennyiben Szoboszlai Dominikék ezt a két meccset behúzzák – a jövő héten kedden otthon, vasárnap idegenben lépnek pályára –, a szurkolók sem az eddigi vereségekről beszélnek majd – írja a liverpooli Rousing The Kop.

A kérdés persze az: tényleg behúzza-e ezt a két meccset a Liverpool?

A Liverpool a BL-ben azért Frankfurtban nagy győzelmet aratott:

