Váratlant húzott a Liverpool ellenfele a szerdai kupameccs előtt + videó

A Liverpool a legutóbbi hat tétmeccséből ötöt elveszített, a Premier League tabelláján címvédőként csak a hetedik, kilenc meccsen 15 pontot szerzett. Arne Slot csapatának ez úgy jött össze, hogy az első öt meccsét megnyerte, majd négyszer kikapott, a múlt hét végén a Brentford otthonában 3-2-re. A bajnokságban az FA-kupa-győztes Crystal Palace – amely a szuperkupáért vívott találkozón tizenegyesekkel legyűrte a Liverpoolt – a 10. helyen áll 13 pontjával, de a legutóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett.

Chris Richards szerdán nem lesz ott a Crystal Palace csapatában a Liverpool ellen (Fotó: HENRY NICHOLLS/ AFP)

A szerdai találkozó előtt a Liverpool nem tartott sajtótájékoztatót, de az borítékolható, hogy a Vörösök legtöbb kulcsembere pihenőt kap, mert a Premier League sokkal fontosabb, mint a Ligakupa. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesére a hét végén az Aston Villa vár, a jövő héten a BL-ben pedig a Real Madrid. Mindkét összecsapást az Anfielden játsszák. A Crystal Palace kedden tartott sajtótájékoztatót, és Oliver Glasner vezetőedző elárulta, a vasárnap az Arsenal otthonában 1-0-ra elveszített meccsen a védelemből az alapembernek számító Chris Richards vádlisérülést szenvedett, és nem is utazik el Liverpoolba.

Glasner nem foglalkozik a Liverpool gondjaival

– A többiek jól vannak. Az Emirates-ben helytálltunk, a lefújásig megvolt az esélyünk a pontszerzése, és bizakodó vagyok. Természetesen megnéztük a Liverpool Brentford elleni meccsét, az ellenfelünk remek csapat, nem tudom, miért küszködik mostanában. De nem is az én dolgom elemezni, hogy mi történik a Liverpoolban – szögezte le Glasner.

A tréner bejelentette, hogy a Liverpool ellen Jaydee Canvot és Walter Benitez a kezdőcsapatban lesz. A középhátvéd a Konferencialigában a Larnaca ellen nagyot hibázott – a Palace otthon 1-0-ra kikapott a ciprusiaktól –, de Glasner szerint a hibázás a futball része, a védő nem lett kegyvesztett.

Walter Benitez személye pedig azért érdekes, mert az argentin kapus a szezonban eddig mindössze egy meccsen védett.

– Jaydee sok párharcot megnyert, és jól teljesít az edzéseken. Bízunk benne, ezért lép pályára kezdőként a védelemben. Walter is nagyon jól dolgozik az edzéseken, megérdemli, hogy ő is kapjon játékpercet – jegyezte meg Oliver Glasner.