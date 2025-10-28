Oliver GlasnerLiverpoolCrystal PalaceChris RichardsLigakupa

Váratlant húzott a Liverpool ellenfele a szerdai kupameccs előtt + videó

Az angol labdarúgó Ligakupában a legjobb nyolc közé jutásért kisorsolt párharcokban öt meccset szerdán játszanak. A Liverpool–Crystal Palace találkozót mindkét fél úgy várhatja, hogy nagy bajok vannak a csapat háza táján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 19:53
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
A Liverpool a legutóbbi hat tétmeccséből ötöt elveszített, a Premier League tabelláján címvédőként csak a hetedik, kilenc meccsen 15 pontot szerzett. Arne Slot csapatának ez úgy jött össze, hogy az első öt meccsét megnyerte, majd négyszer kikapott, a múlt hét végén a Brentford otthonában 3-2-re. A bajnokságban az FA-kupa-győztes Crystal Palace – amely a szuperkupáért vívott találkozón tizenegyesekkel legyűrte a Liverpoolt – a 10. helyen áll 13 pontjával, de a legutóbbi három meccsén csak egy pontot szerzett.

Chris Richards szerdán nem lesz ott a Crystal Palace csapatában a Liverpool ellen
Chris Richards szerdán nem lesz ott a Crystal Palace csapatában a Liverpool ellen (Fotó: HENRY NICHOLLS/ AFP)

A szerdai találkozó előtt a Liverpool nem tartott sajtótájékoztatót, de az borítékolható, hogy a Vörösök legtöbb kulcsembere pihenőt kap, mert a Premier League sokkal fontosabb, mint a Ligakupa. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttesére a hét végén az Aston Villa vár, a jövő héten a BL-ben pedig a Real Madrid. Mindkét összecsapást az Anfielden játsszák. A Crystal Palace kedden tartott sajtótájékoztatót, és Oliver Glasner vezetőedző elárulta, a vasárnap az Arsenal otthonában 1-0-ra elveszített meccsen a védelemből az alapembernek számító Chris Richards vádlisérülést szenvedett, és nem is utazik el Liverpoolba.

Glasner nem foglalkozik a Liverpool gondjaival

– A többiek jól vannak. Az Emirates-ben helytálltunk, a lefújásig megvolt az esélyünk a pontszerzése, és bizakodó vagyok. Természetesen megnéztük a Liverpool Brentford elleni meccsét, az ellenfelünk remek csapat, nem tudom, miért küszködik mostanában. De nem is az én dolgom elemezni, hogy mi történik a Liverpoolban – szögezte le Glasner.

A tréner bejelentette, hogy a Liverpool ellen Jaydee Canvot és Walter Benitez a kezdőcsapatban lesz. A középhátvéd a Konferencialigában a Larnaca ellen nagyot hibázott – a Palace otthon 1-0-ra kikapott a ciprusiaktól –, de Glasner szerint a hibázás a futball része, a védő nem lett kegyvesztett. 

Walter Benitez személye pedig azért érdekes, mert az argentin kapus a szezonban eddig mindössze egy meccsen védett.

– Jaydee sok párharcot megnyert, és jól teljesít az edzéseken. Bízunk benne, ezért lép pályára kezdőként a védelemben. Walter is nagyon jól dolgozik az edzéseken, megérdemli, hogy ő is kapjon játékpercet – jegyezte meg Oliver Glasner.

A Crystal Palace idén már kétszer is legyőzte a Liverpoolt: mint említettük, előbb a szuperkupáért (Community Shield) vívott meccsen 2-2 után tizenegyespárbajban, majd a bajnokságban is 2-1-re:


 

