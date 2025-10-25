Kerkez Milos első liverpooli gólja után lecserélték a játékvezetőt, majd jött Szoboszlai gólpassza

A Liverpool címvédőként öt győzelemmel kezdte a Premier League új idényét, ezt követően viszont három vereség következett Arne Slot vezetőedző csapatának. Ilyen előjelekkel léptek pályára a tízpontos Brentford otthonában a Vörösök, akik szerdán Frankfurtban tudtak 5-1-es győzelmet aratni a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik mellett a vendégek másik magyar játékosa, Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet Londonban, de Mohamed Szalah is a pályán bizonyíthatott – a rekordigazolás Alexander Isak a szintén születésnapos Federico Chiesa ellenben a kispadon kezdett. A túloldalon Caoimhín Kelleher és Jordan Henderson is régi ismerősként üdvözölhette a liverpooliakat.

Mohamed Szalah megkapta a lehetőséget a Brentford–Liverpool Premier League-mérkőzésen (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Rosszul kezdett a Liverpool a Brentford vendégeként

Egy hatalmas bedobás után már az 5. percben előnybe kerültek a hazaiak, a középre szálló labdát Dango Ouattara korábbi csapattársa, Kerkez mellől lőtte a Liverpool kapujába (1-0). Ezután szinte egykapuzott a Liverpool, de Szalah kísérlete után Florian Wirtz lövését és Kerkez Milos beadását is megúszta kapott gól nélkül a Brentford, amelynek Jehor Jarmoljuk sérülése miatt kényszerű cserét is végre kellett hajtania a 29. percben. A folytatásban valamelyest kiszabadult a hazai együttes, Henderson is lőtt, Kerkez pedig sárga lapot kapott – a magyar válogatott balhátvéd legutóbb szeptember közepén járt így, akkor Slot még az első félidőben lecserélte őt.

A 39. percben aztán Giorgi Mamardasvili bravúrjára volt szükség, hogy Mikkel Damsgaard ne növelje kétgólosra a londoniak előnyét.

A hajrában még Curtis Jones próbálkozott a Liverpoolból, de nem élt az eséllyel, ez pedig a 45. percben megbosszulta magát: Damsgaard indítása után Kevin Schade vezethette rá a labdát Mamardasvilire, és a német játékos nem is hibázott. Az állás 2-0 lett, miután Cody Gakpo akciót megelőző eséséért a videobíró nem ítélt liverpooli tizenegyest.

Kerkez Milos első Liverpool-gólja után játékvezető-csere

A 45+5. percre viszont még maradt egy fordulat a szünetig: egy jobb oldali beadást nem tudtak kivágni a hazai védők, így a középen érkező Kerkez Milos megszerezte az első gólját Liverpool-mezben. 2-1-gyel zárult az első félidő.