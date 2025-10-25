Premier LeagueBrentford CityKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Kerkez Milos első liverpooli gólja után lecserélték a játékvezetőt, majd jött Szoboszlai gólpassza

Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának szombati játéknapján a Liverpool Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban lépett pályára a Brentford otthonában. A Premier League címvédője az első félidő végére kétgólos hátrányba került, de Kerkez góljával még a szünet előtt szépített. A 60. percben aztán egy, a VAR segítségével megítélt büntetőből alakult 3-1-re az állás. Mohamed Szalah Szoboszlai gólpasszából a 89. percben szépített, de a pontszerzés már nem sikerült: sorozatban a negyedik bajnokijukon kaptak ki a 3-2-es vereséget szenvedő Vörösök.

2025. 10. 25.
Kerkez Milos góljával szépített a Liverpool a Brentford vendégeként (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
A Liverpool címvédőként öt győzelemmel kezdte a Premier League új idényét, ezt követően viszont három vereség következett Arne Slot vezetőedző csapatának. Ilyen előjelekkel léptek pályára a tízpontos Brentford otthonában a Vörösök, akik szerdán Frankfurtban tudtak 5-1-es győzelmet aratni a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A 25. születésnapját ünneplő Szoboszlai Dominik mellett a vendégek másik magyar játékosa, Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet Londonban, de Mohamed Szalah is a pályán bizonyíthatott – a rekordigazolás Alexander Isak a szintén születésnapos Federico Chiesa ellenben a kispadon kezdett. A túloldalon Caoimhín Kelleher és Jordan Henderson is régi ismerősként üdvözölhette a liverpooliakat.

Mohamed Szalah megkapta a lehetőséget a Brentford–Liverpool Premier League-mérkőzésen
Mohamed Szalah megkapta a lehetőséget a Brentford–Liverpool Premier League-mérkőzésen (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Rosszul kezdett a Liverpool a Brentford vendégeként

Egy hatalmas bedobás után már az 5. percben előnybe kerültek a hazaiak, a középre szálló labdát Dango Ouattara korábbi csapattársa, Kerkez mellől lőtte a Liverpool kapujába (1-0). Ezután szinte egykapuzott a Liverpool, de Szalah kísérlete után Florian Wirtz lövését és Kerkez Milos beadását is megúszta kapott gól nélkül a Brentford, amelynek Jehor Jarmoljuk sérülése miatt kényszerű cserét is végre kellett hajtania a 29. percben. A folytatásban valamelyest kiszabadult a hazai együttes, Henderson is lőtt, Kerkez pedig sárga lapot kapott – a magyar válogatott balhátvéd legutóbb szeptember közepén járt így, akkor Slot még az első félidőben lecserélte őt. 

A 39. percben aztán Giorgi Mamardasvili bravúrjára volt szükség, hogy Mikkel Damsgaard ne növelje kétgólosra a londoniak előnyét. 

A hajrában még Curtis Jones próbálkozott a Liverpoolból, de nem élt az eséllyel, ez pedig a 45. percben megbosszulta magát: Damsgaard indítása után Kevin Schade vezethette rá a labdát Mamardasvilire, és a német játékos nem is hibázott. Az állás 2-0 lett, miután Cody Gakpo akciót megelőző eséséért a videobíró nem ítélt liverpooli tizenegyest.

Kerkez Milos első Liverpool-gólja után játékvezető-csere

A 45+5. percre viszont még maradt egy fordulat a szünetig: egy jobb oldali beadást nem tudtak kivágni a hazai védők, így a középen érkező Kerkez Milos megszerezte az első gólját Liverpool-mezben. 2-1-gyel zárult az első félidő.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) celebrates with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) after scoring their first goal for 2-1 during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az első félidőben főszereplővé váló Kerkez Milos gólja visszahozta a liverpooli reményeket (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A fordulás után cserék nélkül folytatódott a találkozó – pontosabban a bíró Simon Hooper bokasérülés miatt nem tudta folytatni, és helyette az addigi negyedik játékvezető, Tim Robinson dirigált a továbbiakban. 

Videobírós tizenegyessel állt vissza a kétgólos különbség

A játékrész első percei során Igor Thiago volt a legaktívabb játékos, de a hazaiak támadója egyik helyzeténél sem tudta megtréfálni Mamardasvilit, ahogyan Damsgaard lövésénél is védett a kapus. A bravúr után aztán Virgil van Dijk a tizenhatos vonala felett megrúgta Ouattara talpát, így a VAR segítségével büntetőt ítélt Robinson, aki először szabadrúgást fújt. Igor Thiago magabiztosan értékesítette a tizenegyest (3-1). 

Még a középkezdés előtt hármat cserélt a Liverpool, Kerkez is elhagyta a pályát, Szoboszlai pedig visszaállt a középpályáról a jobbhátvéd pozíciójába.

Az egyik frissen beállt játékos – Alexis Mac Allister –, majd Mohamed Szalah is közel járt az újabb szépítéshez, de mindkettejük lövését blokkolni tudták a londoni védők. A másik kapunál Ouattara fejese zárhatta volna le a pontok sorsát, ám ebből sem lett gól.

Mamardasvili jobbra vetődött, Igor Thiago középre lőtte a büntetőt
Mamardasvili jobbra vetődött, Igor Thiago középre lőtte a büntetőt (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Szoboszlai gólpassza Szalah-nak, ez sem ért pontot

A 70. percben a 17 éves Rio Ngumoha is pályára lépett, hogy segíteni próbálja a Vörösöket a hajrában. Ám a Brentford olyannyira jól védekezett, hogy a folytatásban egyetlen igazán nagy gólszerzési lehetősége sem volt a Liverpool csapatának, amely az ellenfél tizenhatosáig elvétve jutott el. A 83. percben Wirtz is elhagyta a játékteret, így a Joe Gomez beállásával ismét előrébb került Szoboszlai ezúttal is végigjátszotta az összecsapást. A rendes játékidő utolsó percéhez érve ez hatott, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya egy szemfüles labdaszerzés után gólpasszt adott Mohamed Szalah-nak (3-2), így a hosszabbításban még izgulhattak a hazai drukkerek is.

A ráadásban viszont sokáig egyik kapu sem forgott veszélyben, majd a 101. percben Kelleher Szoboszlai lövését is védte, így nem változott már az eredmény: 

a Liverpool sorozatban negyedik bajnokiját is elveszítette, 

és kicsúszott a top 5-ből a tabellán.

A Chelsea kikapott, a Manchester United nyert

Ami a többi szombati mérkőzést illeti, a klubvilágbajnok Chelsea házigazdaként 2-1-re kikapott a Sunderlandtől – az újonc vendégek győztes gólját a marokkói Semszdine Talbi szerezte a 93. percben. A Newcastle United a brazil Bruno Guimaraes 90. percben szerzett találatával nyert odahaza 2-1-re a Fulham ellen, a Manchester United pedig a Brightont győzte le hatgólos mérkőzésen.

Premier League, 9. forduló:

  • Brentford–Liverpool FC 3-2 (2-1)

korábban:

  • Manchester United-Brighton 4-2 (2-0)
  • Chelsea–Sunderland 1-2 (1-1)
  • Newcastle United–Fulham 2-1 (1-0)
  • Leeds United–West Ham United 2-1 (2-0)

vasárnap játsszák:

  • Arsenal–Crystal Palace 15.00
  • Aston Villa–Manchester City 15.00
  • Bournemouth–Nottingham Forest 15.00
  • Wolverhampton Wanderers–Burnley 15.00
  • Everton–Tottenham Hotspur 17.30

A Premier League-tabella aktuális állása itt tekinthető meg.

