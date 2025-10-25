LiverpoolbrentfordKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Kerkez Milos kapott ajándékot Slottól Szoboszlai születésnapján

A három vereség sokba került a Liverpoolnak a Premier League-ben, szombat este 21 órakor azért lépnek pályára Brentfordban a néhány hete még listavezető Vörösök, hogy elmozduljanak a negyedik helyről. A születésnapos Szoboszlai Dominik természetesen most sem hiányzik a Liverpool kezdőcsapatából, ahogyan Kerkez Milos sem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 19:49
Kerkez Milost a Liverpool kezdőcsapatába nevezte Arne Slot Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
A Liverpool legutóbb, januárban 2-0-ra nyert a Brentford vendégeként a Premier League-ben. Ilyen eredményt szombat este (21.00, tv: Spíler1) aláírnának a Vörösök, már csak azért is, mert a címvédő egymás után három mérkőzést is elbukott az angol élvonalban, és a Sunderland mai győzelmével a negyedik helyre csúszott vissza. 

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer: Champions League, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, preliminary round, matchday 3, Deutsche Bank Park. Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, l) celebrates next to Hugo Ekitiké (Liverpool FC) after his goal to make it 5:1. Photo: Arne Dedert/dpa
Szoboszlai Dominik remek teljesítményére ismét szüksége lesz a Liverpoolnak (Fotó: Arne Dedert / dpa)

A Liverpool elindult felfelé, szerdán 5-1-re elintézte a gyengécske Eintracht Frankfurtot a BL-ben, de a csapat problémái ezzel nem oldódtak meg. Mohamed Szalah továbbra is önmaga árnyéka , ez Németországban is bebizonyosodott, és a védelem sem áll stabil lábakon, a kapott gól nélküli mérkőzés fogalmát csak hallomásból ismerik. Kérdéses volt, hogy Kerkez Milos szombaton feltűnik-e ebben az alakzatban, miután szerdán csak a kispadon kapott helyet, és posztriválisa, Andy Robertson remekelt a Frankfurt ellen, de Arne Slot a PL-ben ismét a magyar válogatott hátvédnek szavazott bizalmat. A Bajnokok Ligájában góllal és gólpasszal jelentkező Szoboszlai Dominik esetében természetes, hogy a kezdőcsapatba kerül, így a pályán is megünnepelheti 25. születésnapját.

Ez a Liverpool kezdőcsapata:

Rövidesen kiderül, hogy lesz-e más oka is az ünneplésre Szoboszlainak szombat este. A Brentford mindenesetre kemény dió, az ominózus januári mérkőzésen csak a hosszabbításban szerezte meg Darwin Núnez a meccs első gólját, aztán gyorsan a másodikat is. Október elején a Manchester City csak egy góllal győzte le a Brentfordot, amely egy héttel korábban a Manchester Unitedet 3-1-re múlta felül. 

A Darazsak kapuját ma az a Caoimhín Kelleher védi, aki a nyárig még a Vörösöket boldogította a bravúrjaival, a védelemben pedig feltűnik a klub másik egykori játékosa, Sepp van den Berg és a Liverpool volt csapatkapitánya, Jordan Henderson is.

Íme a Brentford kezdőcsapata:

 

Premier League, 9. forduló:

péntek:

  • Leeds United–West Ham United 2-1 (2-0)

szombat:

  • Chelsea–Sunderland 1-2 (1-1)
  • Newcastle United–Fulham 2-1 (1-0)
  • Manchester United–Brighton 18.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Arsenal–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Manchester City 15.00
  • Bournemouth–Nottingham Forest 15.00
  • Wolverhampton–Burnley 15.00
  • Everton–Tottenham 17.30 (tv: Spíler1)

 

 

