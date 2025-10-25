Kerkez Milos kapott ajándékot Slottól Szoboszlai születésnapján

A Liverpool legutóbb, januárban 2-0-ra nyert a Brentford vendégeként a Premier League-ben. Ilyen eredményt szombat este (21.00, tv: Spíler1) aláírnának a Vörösök, már csak azért is, mert a címvédő egymás után három mérkőzést is elbukott az angol élvonalban, és a Sunderland mai győzelmével a negyedik helyre csúszott vissza.

Szoboszlai Dominik remek teljesítményére ismét szüksége lesz a Liverpoolnak (Fotó: Arne Dedert / dpa)

A Liverpool elindult felfelé, szerdán 5-1-re elintézte a gyengécske Eintracht Frankfurtot a BL-ben, de a csapat problémái ezzel nem oldódtak meg. Mohamed Szalah továbbra is önmaga árnyéka , ez Németországban is bebizonyosodott, és a védelem sem áll stabil lábakon, a kapott gól nélküli mérkőzés fogalmát csak hallomásból ismerik. Kérdéses volt, hogy Kerkez Milos szombaton feltűnik-e ebben az alakzatban, miután szerdán csak a kispadon kapott helyet, és posztriválisa, Andy Robertson remekelt a Frankfurt ellen, de Arne Slot a PL-ben ismét a magyar válogatott hátvédnek szavazott bizalmat. A Bajnokok Ligájában góllal és gólpasszal jelentkező Szoboszlai Dominik esetében természetes, hogy a kezdőcsapatba kerül, így a pályán is megünnepelheti 25. születésnapját.

Ez a Liverpool kezdőcsapata:

Rövidesen kiderül, hogy lesz-e más oka is az ünneplésre Szoboszlainak szombat este. A Brentford mindenesetre kemény dió, az ominózus januári mérkőzésen csak a hosszabbításban szerezte meg Darwin Núnez a meccs első gólját, aztán gyorsan a másodikat is. Október elején a Manchester City csak egy góllal győzte le a Brentfordot, amely egy héttel korábban a Manchester Unitedet 3-1-re múlta felül.

A Darazsak kapuját ma az a Caoimhín Kelleher védi, aki a nyárig még a Vörösöket boldogította a bravúrjaival, a védelemben pedig feltűnik a klub másik egykori játékosa, Sepp van den Berg és a Liverpool volt csapatkapitánya, Jordan Henderson is.

Íme a Brentford kezdőcsapata:

Your Bees to take on Liverpool#BRELIV pic.twitter.com/lpL9NTbRqk — Brentford FC (@BrentfordFC) October 25, 2025