Ez bizony lötyög Messin, de amire született, abban továbbra is verhetetlen

Hollywoodi filmbe illő időszakot él meg Lionel Messi az Egyesült Államokban. Az Inter Miamival 2028-ig szerződést hosszabbító argentin támadó a klub első játékosaként lett az MLS alapszakaszának gólkirálya, a díj átvétele után két góllal, csapata biztos sikerrel kezdte a rájátszást. Miként a képen is látható, az USA-ban megadják a módját, Messi ránézésre 50-es aranyozott lábbelit kapott, ami alaposan lötyög rajta...

Lionel Messi (jobbra) átvette első amerikai aranycipőjét (Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Messi új rekordjai

Egyértelműen történelmet ír a tengerentúlon Lionel Messi. Az Európában a Barcelona színeiben hatszoros aranycipős kiválóság megszerezte első gólkirályi címét az MLS-ben is. Az alapszakaszban 28 mérkőzésen 29 gólt szerzett, ami 2019 óta a legmagasabb szám.

A liga hivatalos oldala kiemeli: Messi a harmadik játékos 2005 óta, aki legalább 29 gólt szerzett egy Aranycipőt nyert szezonban, csatlakozva Josef Martínezhez (31 gól 2018-ban) és Carlos Velához (34 gól 2019-ben). A 38 éves világbajnok 29 góljából huszonnyolcat a büntetőponton kívülről ért el, ami a legtöbb egyetlen szezonban a liga történetében. Az MLS történetének első játékosa lett, aki egyetlen szezonban 10 mérkőzésen szerzett legalább két gólt, megdöntve ezzel a korábbi nyolcas rekordot, amelyet Stern John (Columbus Crew, 1998), Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny, 2000) és Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, 2019) tartott közösen. Május 28. és július 12. között öt egymást követő mérkőzésen szerzett több gólt, ezzel ő lett az MLS történetének első játékosa, aki több mint négy mérkőzésen át tartó többgólos sorozatot produkált, és ez idő alatt 10 gólt szerzett.

Jól megünnepelte

Lionel Messi 2023 nyarán igazolt a Paris Saint-Germaintől az Inter Miamiba. Világbajnokként, nyolcszoros aranylabdásként érkezett, de nem levezetni. A mostani a második teljes szezonja, 83 mérkőzésen 73 gólt szerzett, 37 gólpasszt osztott ki. A számadatok frissek, hiszen magyar idő szerint éjszaka újabb két találatot ért el.

Az elsőt kissé szokatlan módon, csukafejesből, a másodikat lesipuskásként 4 méterről rúgta az üres kapuba, miután a kapus és a védő összeütközött.

Utóbbit a 96. percben lőtte, azzal biztosította be az Inter Miami 3-1-es győzelmét a vendég Nashville ellen az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásának nyitányán.