Itt a nagy bejelentés, eldőlt Lionel Messi jövője

Lionel Messi azt már korábban kijelentette, hogy a floridai együttes lesz az utolsó klubja, a mostani szerződés – amelyet az Inter Miami közösségi oldalán jelentettek be – pedig egyértelművé tette, egyelőre nem tervezi a visszavonulást.

Lionel Messi döntött a jövőjéről (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Messi a rájátszásban is bizonyíthat

Az argentin válogatottat 2022-ben világbajnoki címre vezető nyolcszoros aranylabdás 38 évesen az MLS alapszakaszának legeredményesebb játékosa volt 29 góllal. Vezérletével csapata a keleti főcsoport harmadik helyén végzett, a pénteken kezdődő rájátszás első fordulójában pedig a Nashville lesz az ellenfele.

Az MLS számára is kedvező hír a hosszabbítás, mert Messi jelenléte fenntartja az érdeklődést a sportág iránt a tengerentúlon, ami rendkívül fontos, mivel jövőre az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi a világbajnokságot.

Messi 2023-ban igazolt az Inter Miamihoz, amelynek színeiben azóta 82 mérkőzésen 71 gólt és 37 gólpasszt jegyez.