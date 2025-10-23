MLSInter MiamiLionel Messiszerződéshosszabbítás

Itt a nagy bejelentés, eldőlt Lionel Messi jövője

Lionel Messi meghosszabbította a szerződését az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miaminál. Messi új megállapodása 2028-ig érvényes.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 21:45
Az argentin klasszis továbbra is az Inter Miamiban onthatja a gólokat Fotó: Johnnie Izquierdo Forrás: Getty Images North America/AFP
Lionel Messi azt már korábban kijelentette, hogy a floridai együttes lesz az utolsó klubja, a mostani szerződés – amelyet az Inter Miami közösségi oldalán jelentettek be – pedig egyértelművé tette, egyelőre nem tervezi a visszavonulást.

Lionel Messi döntést hozott a jövőjéről
Lionel Messi döntött a jövőjéről (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Messi a rájátszásban is bizonyíthat

Az argentin válogatottat 2022-ben világbajnoki címre vezető nyolcszoros aranylabdás 38 évesen az MLS alapszakaszának legeredményesebb játékosa volt 29 góllal. Vezérletével csapata a keleti főcsoport harmadik helyén végzett, a pénteken kezdődő rájátszás első fordulójában pedig a Nashville lesz az ellenfele.

Az MLS számára is kedvező hír a hosszabbítás, mert Messi jelenléte fenntartja az érdeklődést a sportág iránt a tengerentúlon, ami rendkívül fontos, mivel jövőre az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi a világbajnokságot.

Messi 2023-ban igazolt az Inter Miamihoz, amelynek színeiben azóta 82 mérkőzésen 71 gólt és 37 gólpasszt jegyez.

