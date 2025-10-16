Messi tízes listáján megdöbbentek, találgatják, hogy Yamal miért nincs rajta + videó

Lionel Messi kampánya, amely a „Messi +10” elnevezéssel fut, s amellyel a jövő generációját szándékozik inspirálni, egybeesik a nyolcszoros aranylabdás klasszis és egyik nagy szponzora, az adidas közös akciójával a Messi nevével fémjelzett „F50 Vis10n” márkajelzésű futballcipők piacra dobásával.

Lionel Messi kedden két gólt szerzett Puerto Rico ellen Fotó: AFP

A jelek szerint Messi olyan játékosokat nevezett meg, akik még nem robbantak be, a Tuttomercato szerint ezért nincs ott a listáján Lamine Yamal, a Barcelona még mindig csak 18 éves spanyol klasszisa, miként a 18 éves argentin Franco Mastantuono sem, aki már a Real Madridban is nevet szerzett magának. Az X-en 1,4 millió követővel rendelkező The Touchline is hiányolja a két játékost. Messinél az első helyre Nico Paz került.

🚨 Lionel Messi's list of "most promising talents":



1. Nico Paz

2. Kendry Páez

3. Rio Ngumoha

4. Mohamed Kader Meite

5. Clara Serrajordi

6. Brajan Gruda

7. Mika Godts

8. Andrey Santos

9. Lily Yohannes

10. Rodrigo Mora



Neither of Lamine Yamal nor Mastantuono are included.



—… pic.twitter.com/Rvl3TWIMZm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 15, 2025

Lionel Messi szerint a tíz legígéretesebb fiatal játékos:

Nico Paz visszakerülhet a Real Madrid csapatához

Nico Paz piaci értéke már 55 millió euró, a listán levők közül az ő neve mellett szerepel a legnagyobb összeg. Paz már hatszor játszott az argentin válogatottban, Lionel Messi jól ismerheti a fiatal középpályás képességeit. Messi és Paz is ott voltak kedden az argentin válogatottban a Puerto Rico elleni felkészülési mérkőzésen. Argenína 6-0-ra győzött, Messi duplázott.

Nico Paz óriási tehetségként indult, még a Real Madrid tartalékjai között szerepelt, amikor 17 évesen már meghívták az argentin felnőttválogatottba, amivel Messin is túltett. Így nem csoda, hogy egykori nevelőklubja megtartotta a Como csapatához került középpályás játékjogának 50 százalékát (a másik felét korábban 6 millióért adták el), és több visszavásárlási opciót is kikötött. Ha újra a soraiban akarja tudni a tehetséges argentint, az ára 2026-ban 9 millió euró, 2027-ben 10 millió lesz. A Como próbálta megszerezni a játékjogának 100 százalékát, de a Real Madrid soha nem mondott le róla, és Nico Paznak is nagy álma, hogy a királyi gárda játékosa lehessen.