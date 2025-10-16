Messi tízes listáján megdöbbentek, találgatják, hogy Yamal miért nincs rajta + videó

Lionel Messi kampánya, amely a „Messi +10” elnevezéssel fut, s amellyel a jövő generációját szándékozik inspirálni, egybeesik a nyolcszoros aranylabdás klasszis és egyik nagy szponzora, az adidas közös akciójával a Messi nevével fémjelzett „F50 Vis10n” márkajelzésű futballcipők piacra dobásával.
A jelek szerint Messi olyan játékosokat nevezett meg, akik még nem robbantak be, a Tuttomercato szerint ezért nincs ott a listáján Lamine Yamal, a Barcelona még mindig csak 18 éves spanyol klasszisa, miként a 18 éves argentin Franco Mastantuono sem, aki már a Real Madridban is nevet szerzett magának. Az X-en 1,4 millió követővel rendelkező The Touchline is hiányolja a két játékost. Messinél az első helyre Nico Paz került.
Lionel Messi szerint a tíz legígéretesebb fiatal játékos:
- Nico Paz (21 éves, argentin) – Como
- Kendry Paez (18 éves, ecuadori) – Chelsea, kölcsönben Strasbourg
- Rio Ngumoha (17 éves, angol) – Liverpool
- Mohamed Kader Meite (18 éves, francia) – Rennes
- Brajan Gruda (21 éves, német) – Brighton
- Mika Godts (20 éves, belga) – Ajax
- Andrey Santos (21 éves, brazil) – Chelsea
- Rodrigo Mora (18 éves, portugál) – FC Porto
- Clara Serrajordi (17 éves, spanyol) – Barcelona, női labdarúgás
- Lily Yohannes (18 éves, amerikai) – Lyon, női labdarúgás
Nico Paz visszakerülhet a Real Madrid csapatához
Nico Paz piaci értéke már 55 millió euró, a listán levők közül az ő neve mellett szerepel a legnagyobb összeg. Paz már hatszor játszott az argentin válogatottban, Lionel Messi jól ismerheti a fiatal középpályás képességeit. Messi és Paz is ott voltak kedden az argentin válogatottban a Puerto Rico elleni felkészülési mérkőzésen. Argenína 6-0-ra győzött, Messi duplázott.
Nico Paz óriási tehetségként indult, még a Real Madrid tartalékjai között szerepelt, amikor 17 évesen már meghívták az argentin felnőttválogatottba, amivel Messin is túltett. Így nem csoda, hogy egykori nevelőklubja megtartotta a Como csapatához került középpályás játékjogának 50 százalékát (a másik felét korábban 6 millióért adták el), és több visszavásárlási opciót is kikötött. Ha újra a soraiban akarja tudni a tehetséges argentint, az ára 2026-ban 9 millió euró, 2027-ben 10 millió lesz. A Como próbálta megszerezni a játékjogának 100 százalékát, de a Real Madrid soha nem mondott le róla, és Nico Paznak is nagy álma, hogy a királyi gárda játékosa lehessen.