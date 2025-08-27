A Lionel Messi rekordját túlszárnyaló argentin a Real Madridról álmodik

A Real Madrid már nagyon várja Nico Pazt, a királyi klub nemrégiben hírül adta, hogy 2026-ban számít a fiatal argentinra. Ez a szóbeli ígéret volt az, ami végül meghatározta a dél-amerikai játékos közelmúltban hozott döntését: a Tottenham állítólagos, 70 milliós ajánlata ellenére Paz úgy döntött, marad egy évet a Comónál − derült ki a spanyol AS oldaláról. Nem a gyors pénzt választotta, hanem a folyamatos játékot és a fejlődést — mindezt a világbajnoki szereplés reményében.

Nico Paz még maradni akar a Como csapatában, de később Madridban folytatná. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

A Real Madrid nem akarta elveszíteni

Nico Paz óriási tehetségként indult, a támadó középpályás még a Real Madrid tartalékjai között szerepelt, amikor 17 évesen már meghívták az argentin felnőttválogatottba, amivel Lionel Messin is túltett. Így nem csoda, hogy egykori nevelőklubja megtartotta Paz játékosjogának 50 százalékát (a másik felét korábban 6 millióért adták el), és több visszavásárlási opciót is kikötött. Ha újra a soraikban akarják tudni a tehetséges argentint, az ára 8 millió lenne idén nyáron, 9 millió 2026-ban, 10 millió 2027-ben. A köztes megoldás tűnik a leglogikusabbnak, azaz Paz egy idényt továbbra is a Como csapatában játszik, a kisebb klub bevételt kap az eladása után, a Madrid pedig egy érettebb tehetséget kap vissza.

Nagy álma a Bernabéu

A Como próbálta megszerezni Paz játékjogának 100 százalékát, ám ez olyan volt, mintha parittyával támadtak volna repülőre. A Real Madrid soha nem mondott le róla. Több csapat is a Comóig utazott, hogy érdeklődjön, de a válasz mindig ugyanaz volt. Még a Tottenham 70 milliós ajánlatára is nemet mondtak, az angolok Savinho után Pazra vetették ki a hálójukat, de kosarat kaptak. Nico Paz maga is világosan fogalmazott: a cél a Bernabéu.

Ott nőtt fel, és arról álmodik, hogy egy nap a Bernabéuban játszhasson

– mondta el Mirwan Suwarso, a Como elnöke. A Premier League átigazolási időszaka ugyan szeptember elejéig tart, de a felek szerint a döntés nem változik: a Real elsőként értesül minden ajánlatról, és az ő döntésük végleges.

Nico Paz a Como csapatának nagy erőssége. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

Nico Paz számára pedig többet ér a Real Madrid szava, mint bármely mesés szerződés, és ezért marad még egy szezont a Comóban, Cesc Fabregas irányítása alatt, aki az ő legnagyobb támogatója.