A Lionel Messi rekordját túlszárnyaló argentin a Real Madridról álmodik

Több európai nagycsapat is érdeklődött az olasz bajnokságban szereplő Como fiatal argentin játékosa, Nico Paz iránt, de a húszéves játékos nem akar váltani. A támadó középpályás nemrégiben visszautasította az Európa-liga-győztes Tottenhamet is, mivel úgy érzi, hogy az állandó játéklehetőség Cesc Fabregas csapatában közelebb viheti ahhoz, hogy bekerüljön a jövő évi vb-keretbe, s hamarosan visszatérhessen álmai csapatához, a Real Madridhoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 11:04
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI Forrás: NurPhoto
A Real Madrid már nagyon várja Nico Pazt, a királyi klub nemrégiben hírül adta, hogy 2026-ban számít a fiatal argentinra. Ez a szóbeli ígéret volt az, ami végül meghatározta a dél-amerikai játékos közelmúltban hozott döntését: a Tottenham állítólagos, 70 milliós ajánlata ellenére Paz úgy döntött, marad egy évet a Comónál − derült ki a spanyol AS oldaláról. Nem a gyors pénzt választotta, hanem a folyamatos játékot és a fejlődést — mindezt a világbajnoki szereplés reményében.

Nico Paz még maradni akar a Como csapatában, de később Madridban folytatná.
Nico Paz még maradni akar a Como csapatában, de később Madridban folytatná. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

A Real Madrid nem akarta elveszíteni

Nico Paz óriási tehetségként indult, a támadó középpályás még a Real Madrid tartalékjai között szerepelt, amikor 17 évesen már meghívták az argentin felnőttválogatottba, amivel Lionel Messin is túltett. Így nem csoda, hogy egykori nevelőklubja megtartotta Paz játékosjogának 50 százalékát (a másik felét korábban 6 millióért adták el), és több visszavásárlási opciót is kikötött. Ha újra a soraikban akarják tudni a tehetséges argentint, az ára 8 millió lenne idén nyáron, 9 millió 2026-ban, 10 millió 2027-ben. A köztes megoldás tűnik a leglogikusabbnak, azaz Paz egy idényt továbbra is a Como csapatában játszik, a kisebb klub bevételt kap az eladása után, a Madrid pedig egy érettebb tehetséget kap vissza.

Nagy álma a Bernabéu

A Como próbálta megszerezni Paz játékjogának 100 százalékát, ám ez olyan volt, mintha parittyával támadtak volna repülőre. A Real Madrid soha nem mondott le róla. Több csapat is a Comóig utazott, hogy érdeklődjön, de a válasz mindig ugyanaz volt. Még a Tottenham 70 milliós ajánlatára is nemet mondtak, az angolok Savinho után Pazra vetették ki a hálójukat, de kosarat kaptak. Nico Paz maga is világosan fogalmazott: a cél a Bernabéu. 

Ott nőtt fel, és arról álmodik, hogy egy nap a Bernabéuban játszhasson

– mondta el Mirwan Suwarso, a Como elnöke. A Premier League átigazolási időszaka ugyan szeptember elejéig tart, de a felek szerint a döntés nem változik: a Real elsőként értesül minden ajánlatról, és az ő döntésük végleges. 

Nico Paz a Como csapatának nagy erőssége.
Nico Paz a Como csapatának nagy erőssége. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

Nico Paz számára pedig többet ér a Real Madrid szava, mint bármely mesés szerződés, és ezért marad még egy szezont a Comóban, Cesc Fabregas irányítása alatt, aki az ő legnagyobb támogatója.

Fabregas kedvence

Már tavaly is működött a kémia közte és Fabregas között: 

35 meccsen hat gól és kilenc gólpassz, átlagban 179 percenként működött közre egy gólban.

Nem rossz egy ifjonctól, aki először lépett pályára a felnőttek közé. Az idény kezdete sem lehetett volna fényesebb: gól és assziszt a Lazio ellen a nyitófordulóban. Paz először egy zseniális szabadrúgásból talált be, majd óriási mélységi passzal szolgálta ki a csapattársát.

Az argentin labdarúgó bár Tenerifén született, ereiben argentin vér csörgedezik, és az argentin válogatott mellett kötelezte el magát. Paz már három meccsen pályára lépett, adott egy gólpasszt Bolívia ellen, és játszott Brazília ellen is. Most a világbajnoki részvétel a cél, ehhez pedig állandó játéklehetőség kell, ezt jól tudja a Como edzője is, aki nagyon bízik a játékosában.

Sok játékos klubválasztásánál fontos szempont a válogatott és a közelgő világbajnokság. Nico itt boldog, van lehetősége folyamatosan játszani, ami elengedhetetlen, ha a vb-ről álmodik. Egy nagyobb klubban erre nem lenne esélye

− nyilatkozta az olasz csapat edzője, Cesc Fabregas. A Madridnál már idén is szerepelt a neve az idénytervekben, de a River Plate csapatától igazolt Franco Mastantuono érkezése megváltoztatott mindent. Paznak így még egy évet kell várnia, és visszatérhet a Bernabéuba, s a Como-szurkolók kedvencének álma valóra válik.

 

 

