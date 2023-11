Kicsoda Nico Paz, a Real Madrid új csodagyereke, aki Messit is megelőzte?

A Real Madrid megőrizte a 100 százalékos mérlegét a Napoli elleni győzelemmel a BL-ben, ötből öt sikert aratva masírozott be a nyolcaddöntőbe, így a szintén hibátlan, címvédő Manchester City mellett a BL-ősz legjobban teljesítő csapata. Pedig Carlo Ancelotti dolgát sérülések is nehezítették, a Napoli ellen több kulcsember mellett a támadósorból Vinícius Junior is hiányzott, így viszont eljöhetett Nico Paz ideje. A 19 éves argentin támadó középpályás a negyedik tétmeccsén futballozott a Real Madrid színeiben, és az első gólját lőtte a Napoli ellen.

Nico Paz gólöröme a Real Madrid csoportgyőzelmét jelentő BL-meccsen a Napoli ellen. Fotó: EPA/Kiko Huesca

Paz a 65. percben csereként lépett pályára, ekkor a Real már 2-1-re vezetett, aztán a 84. percben a tehetség döntötte el végleg a meccset, amikor egy csellel lefordult a védőjéről, majd távolról az olasz csapat kapujába bombázta a labdát. Első gólnak nem volt csúnya, az biztos, de kicsoda Nico Paz, akit már a tartalékok közül meghívtak az argentin válogatottba, és Lionel Messi oldalán a tavalyi katari vb-re is készülhetett, hiszen tagja volt az előzetes, bő keretnek?

Messinek sem jött össze, ami neki igen

Nico Paz tavaly került fel a Real Madrid tartalékcsapatába, amelyet a klublegenda Raúl vezet, előtte főként a klub a U18-as és U19-es együtteseiben szerepelt. Még a Real B-ben is csak három mérkőzésen bő félórát futballozott, amikor 2022 márciusában az argentin szövetségi kapitány, Lionel Scaloni meghívta a felnőttválogatott keretébe az akkor még csak 17 éves tehetséget.

Összeállítás a megmozdulásaiból:

Argentína akkor két, már tét nélküli vb-selejtezőre készült, hiszen már korábban kijutott a katari világbajnokságra, ennek ellenére sokakat megdöbbentett, hogy a Real Madrid második csapatából bekerülhetett Paz a válogatott keretbe, amelyben a legnagyobb sztárok, mint Loinel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala vagy éppen Lautaro Martínez is helyet kaptak. Annak idején Messi körül elég nagy volt a felhajtás, amikor a Barcelonában bontogatta a szárnyait, de ilyen megelőlegezett bizalmat még ő sem kapott, már túl volt kilenc meccsen a Barca első csapatában, amikor a válogatottba hívták.

Paz ebben a tekintetben beelőzte Messit, de a válogatottban végül még nem mutatkozott be, eddig csak kerettag lehetett, pályára nem lépett. A katari vb előtt kihirdetett bő keretben is helyet kapott, de a tényleges aranyérmes csapatnak már nem lehetett a tagja. Más tekintetben azért Messi mögé szorul, Paz „csak” a második legfiatalabb aragentin gólszerző lett a BL-ben, az első továbbra is nyolcszoros aranylabdás, aki 18 évesen talált be először a sorozatban.

Mit tud a Real Madrid tehetsége, Nico Paz?

Az apja, Pablo Paz 14-szeres argentin válogatott középhátvéd volt, játszott az 1996-os atlantai olimpián ezüstérmes csapatban többek közt Hernan Crespo, Javier Zanetti és Diego Simeone oldalán. Az idősebb Paz a Tenerife színeiben 82 meccsen szerepelt a La Ligában, és később a városban telepedett le, 2014 óta a Tenerife utánpótlásedzője. 2016-ban így nyilatkozott a fiáról: – Csak a vezetéknevében hasonlít rám, Nico szőke, zöld szemű, balkezes és támadó, nincs semmi hasonlóság.

A kis Nico már Spanyolországban született, kettős állampolgár, így az argentinokat az is motiválhatta a korai válogatott meghívó megküldésében, hogy lecsapják őt a spanyolok kezéről, de mivel pályára még nem lépett, egyelőre nem dőlt el a nemzetiségi kérdés.

Paz a Tenerifében kezdett futballozni, onnan 2017-ben került a Real Madrid akadémiájára. Kezdetben apjához hasonlóan középhátvéd volt, de a támadó képességeivel hamar kitűnt, így előbb csatárnak vezényelték előre, majd szélsőként találták meg az igazi helyét. Az U18-as bajnokságban sokszor a tizenhatoson kívülről, átlövésből szerzett gólokat, akárcsak most a Napoli ellen, a stílusa alapján a korábbi Real-játékoshoz, Marco Asensióhoz hasonlítják.

Nico Paz gólja a Napoli ellen:

A Real Madrid tavaly decemberben 2027-ig írt alá profi szerződést a tehetséges játékossal, akiről bizonyára sokat hallunk még.

Borítókép: Nico Paz nagy góllal mutatkozott be a Real Madrid közönségének a BL-ben (Fotó: EPA/Juanjo Martin)