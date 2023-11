Két újabb továbbjutó, a Realt 19 éves ifjú vezette győzelemre

Mint arról beszámoltunk, a Manchester United ezúttal sem tudott nyerni, a Galatasaray otthonában elért 3-3-as döntetlenjével a záróforduló előtt az utolsó helyen áll. Ugyanakkor még van esélye a továbbjutásra, mivel a Köbenhavn a várakozásoknak megfelelően nem szerezte meg a három pontot a Bayern München vendégeként, 0-0-s döntetlent ért el. Nincs mese, a Vörös Ördögöknek most már az utolsó körben hazai pályán kell elbánniuk a bajorokkal, ha el akarják érni a kieséses szakaszt a Bajnokok Ligájában.

A Napoli két gólja kevés volt a Real Madrid ellen Fotó: AFP/JAVIER SORIANO

A B csoportban az Arsenalnak egy pont is elegendő lett volna a továbbjutáshoz, de az Ágyúsok nem bízták a véletlenre, és egy félidő alatt darabjaira szedték a Lens-t. Kevesebb, mint fél óra alatt négyet vágtak a franciák kapujába, majd a szünet előtt a csapatkapitány Martin Ödegaard 5-0-ra módosította az eredményt. A második játékrészben ezek után már nem potyogtak a gólok, csak az Arsenalnak jutott egy, amely így fölényes győzelemmel masírozott tovább a kieséses szakaszba, és nem mellesleg csoportelső. A Sevilla otthonában diadalmaskodó PSV pedig másodikként jutott tovább.

Alig két percig vezetett a Napoli a Real ellen

A Napoli szemszögéből jól indult a Real elleni csúcsmeccs Madridban, Giovanni Simeonénak kilenc percre volt szüksége, hogy megszerezze a vezetést az olaszoknak. Az öröm azonban gyorsan elillant, mert a 11. percben Rodrygo válaszolt, a 22. percben pedig Jude Bellingham újabb találatának köszönhetően fordult az állás. Frank Anguissa gólja pontot érhetett volna a Napolinak, de a meccs hajrájában egy ifjonc és egy veterán is betalált, a 19 éves Nico Paz és a 33 éves Joselu személyében, a Real Madrid tehát 4-2-re nyert. Carlo Ancelotti szavai pedig bizonyításra találtak, miszerint a játékoskerete a sok sérült ellenére is elég jó. A Braga tíz emberrel is pontot mentett az Union Berlin ellen a C csoport másik meccsén, ennek köszönhetően a portugálok életben tartották a továbbjutási esélyeiket.

Az eddigi eredmények tekintetében Lisszabonban meglepetés volt születőben. A D csoportban eddig nulla ponttal álló Benfica Joao Mario mesterhármasával bő fél óra után 3-0-ra vezetett a BL-ezüstérmes, egyébként már továbbjutó Internazionale ellen. Az olaszok a második félidőre összekapták magukat, döntetlenre mentették a mérkőzést. A Real Sociedad és a Salzburg összecsapásán nem született gól.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, szerda A csoport Galatasaray (török)–Manchester United (angol) 3-3 (1-2), gólszerzők: Zijes (29., 62.), Aktürkoglu (71.), ill. Garnacho (11.), Fernandes (18.), McTominay (55.)

Bayern München (német)–Köbenhavn (dán) 0-0 Az állás: 1. (és továbbjutott) Bayern München 13 pont, 2. Köbenhavn 5, 3. Galatasaray 5, 4. Manchester United 4 B csoport Sevilla (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) 2-3 (1-0), gólszerzők: Ramos (24.), en-Nesziri (47.), ill. Saibari (68.), Gudelj (81., öngól), Pepi (90+2.)

Arsenal (angol)–Lens (francia) 6-0 (5-0), gólszerzők: Havertz (13.), Jesus (21.), Saka (23.), Martinelli (27.), Ödegaard (45+1.), Jorginho (86. – 11-esből) Az állás: 1. (és továbbjutott) Arsenal 12 pont, 2. (és továbbjutott) PSV Eindhoven 8, 3. Lens 5, 4. Sevilla 2 C csoport Real Madrid (spanyol)–Napoli (olasz) 4-2 (2-1), gólszerzők: Rodrygo (11.), Bellingham (22.), Paz (84.), Joselu (90+4.), ill. Simeone (9.), Anguissa (47.)

Braga (portugál)–Union Berlin (német) 1-1 (0-1), gólszerzők: Djajo (51.), ill. Gosens (42.) Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. Napoli 7, 3. Braga 4, 4. Union Berlin 2 D csoport Benfica (portugál)–Internazionale (olasz) 3-3 (3-0), gólszerzők: Mario (5., 13., 34.), ill. Arnautovic (51.), Frattesi (58.), Sánchez (72. – 11-esből)

Real Sociedad (spanyol)–Salzburg (osztrák) 0-0 Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Sociedad 11 pont (7-2), 2. (és továbbjutott) Internazionale 11 (8-5), 3. Salzburg 4, 4. Benfica 1

Borítókép: A madridi társak Nico Paz gólját ünneplik (Fotó: AFP/OSCAR DEL POZO)