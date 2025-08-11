Bayer Zsolt lesz a Harcosok órája vendége

Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – erről lesz szó a Harcosok órája keddi adásában. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a közösségi oldalán bejelentette, hogy Bayer Zsolt lesz a vendége kedden reggel fél nyolctól.

Jó lesz!

– írta a műsorvezető.

Lapunk részletesen be fog számolni az adásban elhangzottakról.

Mint arról a Magyar Nemzet hírt adott, az elképesztő siker hatására bővül a Harcosok órája kínálata. A jövőben már nem csak hétfőtől csütörtökig jelentkeznek élőben reggel 7.30-tól, mivel mostantól a nap bármely időpontjában lehetnek extra adások, ha fontos dolog történik itthon vagy valahol a világban.

Németh Balázs elárulta, hogy jókat nevetett azon a telexes álhíren, miszerint csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver. Ezzel szemben az igazság az, hogy milliós megtekintések voltak az első két hétben, és a Harcosok órájában készült interjúkról számos sajtóhír született.

Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter is napi szinten támadja a Harcosok óráját, ő is lelkes nézőnk

– jegyezte meg Németh Balázs, aki óvatosságra inti a liberális megmondókat a Harcosok órájával kapcsolatban is.

Javaslom, hogy 247 nap múlva térjünk vissza erre a témára

– tette hozzá.